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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 00:08 |
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Остров Русский тонет за неделю до начала ВЭФ
Глава Владивостока Олег Гуменюк продолжает контролировать уборку города после непогоды и объезжать самые проблемные участки. Одним из таких участков стал остров Русский, где сегодня рабочие борются с подтоплениями. В районе поворота на Канал демонтирован бордюр и расчищен газон, чтобы вода беспрепятственно уходила на обочину. Ведутся работы и на Набережной ДВФУ, где также наблюдаются подтопления, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Службы были готовы к непогоде, работают 24 часа в сутки. Но осадки сегодня в таком количестве, что последствия все равно есть, - прокомментировал Олег Гуменюк. - Будем продолжать работать в усиленном режиме».
Напомним, сегодня во Владивостоке выпало 58 мм осадков (по данным на 16.00). Это треть августовской нормы. Из-за непогоды оказались подтопленными многие улицы, с нескольких косогоров сошли сели.
Дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после начала дождя. Рабочие поднимали решетки ливневой канализации для более быстрого ухода воды. Техника убирает наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности рекомендовано навести порядок на подведомственных территориях.
По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня осадки во Владивостоке сохранятся. Ожидается, что сильный дождь будет сопровождаться грозой.
В администрации города работает оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.
Как ранее писал журнал "Дальневосточный капитал", вчера на Русском побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он посмотрел, как ведутся работы на «Улице Дальнего Востока».
«В этом году павильон Приморья очень объемный, вместительный, с хорошей видовой площадкой, где можно побеседовать и провести переговоры. Экспозиция позволяет знакомиться с тем потенциалом, который представляет край – развитие экономики, социальной сферы, новую концепцию острова Русский, дорожное строительство, в то числе тех мостов, которые нужны и важны для Владивостока. Все это будет интересно и участникам форума, и жителям Приморья. Рассчитываю, что юбилейный форум пройдет на высоком уровне, а сейчас край делает все, чтобы павильон занял достойное место на площадке ВЭФ», – отметил Олег Кожемяко.
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Аквопарк
А вот при Пушкарёве город всегда был готов к саммиту при наличии дождей
Ну выйдет Пушкарев из зоны в 2033 году и опять сможет приготовить город к ВЭФ, если конечно г. Глупов к этому времени совсем не смоет.
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