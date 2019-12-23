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В Приморье на острове Попова появится комфортная туристическая экотропа
Проект по развитию туристической инфраструктуры на острове Попова реализуется в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Владивостокского городского округа" на 2020-2024 годы. В этом году планируется полностью завершить благоустройство первого участка экологической тропы и территории вокзала прибрежных сообщений на островной территории Владивостока.
«Сегодня на острове, несмотря на огромный потенциал территории, нет благоустроенных пешеходных маршрутов. Тем временем, популярность экологического туризма неизменно растёт, а развитие островных территорий Владивостока является одной из приоритетных задач администрации города. Именно поэтому в прошлом году началась активная работа по созданию туристической инфраструктуры на острове, по итогам которой жители и гости Владивостока получат комфортное и информативное место отдыха, отвечающее всем современным требованиям», – рассказал начальник отдела туризма управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства Виталий Станиславчук.
Первые работы по благоустройству причальной территории и экологической тропы на острове Попова начались в 2019 году. В минувшем сезоне был намечен план работ на ближайшие три года, а также была расчищена территория первого участка экотропы, установлены первые туристические указатели. Предприниматель Александр Корытко тем временем начал облагораживать причальную территорию – там уже появился навес для пассажиров в зоне ожидания отправления парома.
В этом году на территории пешеходного маршрута установят беседки, лавочки, информационные стенды и указатели, а также контейнеры для раздельного сбора мусора. Также по маршруту будет проведена санитарная вырубка деревьев, тропу расширят и отсыпят грунтом на сложных участках, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Продолжится и благоустройство морского причала на острове Попова. На площадке для пассажиров появится ограждение, лавочки и туалет. Причал оборудуют в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Там установят досмотровые комплексы и камеры видеонаблюдения. Работы по благоустройству начнутся весной - сразу после наступления устойчивых положительных температур.
Отметим, муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории Владивостокского городского округа» на 2020-2024 годы направлена на позиционирование Владивостока, как привлекательного туристского направления, повышение доступности его рекреационных ресурсов и развитие туристкой инфраструктуры, а также на обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.
Напомним, работы по развитию экологического туризма на острове Попова и благоустройство экотропы ведутся по поручению и под личным контролем главы Владивостока Олега Гуменюка.
«После посещения таких мест в очередной раз убеждаешься, насколько уникален наш край и город. Такие места – это лицо Владивостока. И мы со стороны администрации должны сделать всё, чтобы отдых на Попова был комфортным и безопасным. Поэтому доведём работу по обустройству туристического маршрута до конца. В этом году полностью завершим первый этап маршрута, в следующем – продолжим эту работу», – подчеркнул Олег Гуменюк.
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