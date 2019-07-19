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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Наплыв северокорейских шхун на заповедное Приморье продолжается
Во время тайфуна «Кросса» в районе Восточного участка Дальневосточного морского заповедника было выброшено две северокорейских шхуны.
Как сообщал журнал "Дальневосточный капитал", одна находилась в районе бухты Астафьева. 26 августа она была выведена за пределы акватории заповедника.
Вторая была обнаружена на границе охранной зоны в районе мыса Красный Утёс.
Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника.
Шхуна находится под контролем сотрудников заповедника и служащих Погрануправления ФСБ по Приморскому краю. Загрязнения акватории и топлива внутри лодки не обнаружено.
В ходе плановых мероприятий лодка обработана изнутри и снаружи высокоэффективными сорбентами нового поколения.
В рамках договора о сотрудничестве с Пограничным управления ФСБ России по Приморскому краю по погодным условиям планируется вывод шхуны за акваторию охранной зоны заповедника.
Засилье северокорейских рыбацких лодок у берегов Приморья уже не первый год создает проблему особо охраняемым природным территориям. Практически каждый сезон во время тайфунов корейские шхуны выбрасывает на берега Приморья, в том числе в заповедные бухты.
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