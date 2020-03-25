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WWF России выносит на обсуждение проект позиции природоохранных организаций по россыпной добыче золота

Экологи считают, что необходимо серьезное реформирование системы выдачи лицензий на разработку и разведку месторождений россыпного золота, введение ограничений на разработку новых участков, а в перспективе – отказ от этого вида деятельности в экологически чувствительных регионах

Коалицией общественных природоохранных организаций России подготовлена и представлена на обсуждение позиция по решению экологических и социальных проблем добычи россыпного золота. По итогам дискуссии на основании этих предложений будет подготовлено обращение в Правительство России по снижению влияния добычи россыпного золота на окружающую среду и условия жизни населения территорий, где она осуществляется.

Текст позиции размещен на сайте zolotari.net и открыт для общего обсуждения до конца лета. В позиции изложены такие предложения, как:

·         установление моратория на разработку месторождений на реках, ранее не затронутых деятельностью по добыче золота; на участках, прилегающих к ООПТ и населенным пунктам; важных для хозяйственной деятельности людей;

·         увеличение роли мнения местного населения, органов местного самоуправления и государственной власти регионов золотодобычи в принятии решений о начале разработки того или иного месторождения;

·         повышение эффективности деятельности государственных контролирующих органов и ужесточение наказаний в отношении предприятий-золотодобытчиков, нарушающих природоохранное законодательство.

Документ разработан рабочей группой представителей следующих организаций - WWF России, коалиция «Реки без границ», Алтайская краевая общественная экологическаяй организация «Экологический актив», Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС», Красноярская краевая общественная экологическая организация «Плотина». Авторы позиции предлагают всем заинтересованным организациям и лицам принять участие в обсуждении данного документа на странице http://zolotari.net/position. По итогам дискуссии в начале осени будет подготовлено письмо с предложением мер по снижению воздействия от добычи россыпного золота на окружающую среду в Правительство России.

«По оценкам Всемирного фонда дикой природы именно разрушение пресноводных экосистем идет самыми быстрыми темпами на планете. Во многих наиболее удаленных от цивилизации уголках нашей страны, но при этом и наиболее ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия именно добыча россыпного золота является главным антропогенным фактором негативного воздействия на наши реки», — комментирует руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Добыча россыпного золота является распространенным видом деятельности на территории регионов Дальнего Востока, Восточной и юга Западной Сибири. В последние годы резко возросло количество лицензий, выдаваемых на разведку и добычу россыпного золота, в том числе и на ранее не освоенные данным видом деятельности реки. В то же время, этот вид деятельности наносит существенный ущерб природным комплексам территорий, где он осуществляется: меняет естественные русла рек, приводит к серьезной трансформации склонов речных долин. Мутные шлейфы в реках тянутся на десятки, а порой и сотни километров ниже по течению от участков добычи россыпного золота.

Так, только за первый месяц космического мониторинга, ведущегося в этом году при поддержке WWF России на Дальнем Востоке, было выявлено около 1,5 тысяч километров загрязненных рек, причиной чего, с высокой степенью вероятности, является именно деятельность золотодобывающих предприятий. Следствием загрязнения воды является ухудшение условий обитания водных животных, сокращение запасов рыбы, снижение качества питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных ниже по течению, ухудшение качества рек, как объектов отдыха и туризма. Это приводит к снижению уровня жизни населения и обострению социальной напряженности в населенных пунктах, расположенных ниже по течению от участков добычи золота.

Во многом такая ситуация спровоцирована тем, что при принятии решений о выдаче лицензий на разведку и разработку месторождений не учитывается мнение органов государственной власти регионов, местного самоуправления и жителей сел, расположенных вблизи мест золотодобычи, о допустимости данной деятельности.

В связи с этим, экологи считают, что необходимо серьезное реформирование системы выдачи лицензий на разработку и разведку месторождений россыпного золота, введение ограничений на разработку новых участков, а в перспективе – отказ от этого вида деятельности в экологически чувствительных регионах.

«Всемирный фонд дикой природы последние три года пристально наблюдает за результатами деятельности компаний по добычи россыпного золота. Год от года увеличивается количество случаев загрязнения водоемов в результате деятельности таких предприятий. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, выдается все большее количество лицензий на новые участки, с низкими и неподтвержденными запасами. Как правило, такие участки невозможно отрабатывать с соблюдением всех требований охраны природы, тем более наилучших доступных технологий. В связи с этим все актуальнее становится задача государственного регулирования на стадии выдачи лицензий. И все острее стоит вопрос: есть ли необходимость выдачи такого количества лицензий?», — комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

НА ФОТО, космоснимки USGS / Landsat 8: участки загрязнённых рек. чистые реки имеют черный цвет, загрязенные участки – голубой

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf России  экология  золотодобыча  лицензия 


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