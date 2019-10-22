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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Октября 2019, 13:21 | Регион сегодня |
В Приморье подешевела продуктовая корзина, в стране - подорожала
Стоимость продуктовой корзины в Приморском крае в сентябре снизилась до 5 441 рубля.
Как отметили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в целом по стране стоимость минимального набора с начала года выросла на 1,8%.
«Продуктовая корзина в Приморском крае в сентябре в сравнении с предыдущем месяцем подешевела на 0,1%, до 5 441 рубля. Из продуктов питания, входящих в минимальный набор, зафиксировано снижение цен на мясо, рыбу, масло, молоко, сыры, сахар-песок, муку, хлеб, гречку, пшено, горох и фасоль, капусту белокочанную, лук, морковь», – сообщили в ведомстве.
Напомним, что в крае стартовал проект «Социальная карта «Приморец». Предъявив такую карту, жители края определенных категорий, могут получить скидку на продукцию, представленную в различных торговых сетях.
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