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Четверг| 30 Апреля, 13:04 |
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В Приморье заказники усилили вездеходной техникой
Недавно созданный в Приморье заказник «Комиссаровский» и природный парк «Хасанский» получили два квадроцикла Yamaha Grizzly 700 EPS 2020 для выполнения задач по охране своих территорий — мест обитания тигра и леопарда, по проекту сохранения редких кошачьих России, который Всемирный фонд дикой природы (WWF) осуществляет с банком ВТБ.
Заказник «Комиссаровский» и природный парк «Хасанский» — важнейшие для сохранения редких видов животных региональные ООПТ Приморского края. Они находятся в стороне от центральной горной системы Сихоте-Алинь и имеют трансграничное значение.
Комиссаровский заказник, созданный в 2019 году при поддержке WWF России, в первую очередь важен для сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда, редких животных, которые все чаще и чаще посещают эту территорию. Заказник граничит с двумя ООПТ со стороны Китая — заповедниками «Фэнхуаншань» и «Няоциншань». По сути, он соединяет эти китайские заповедники и выстраивает важнейший экологический коридор для обмена видами между Россией и Китаем.
Природный парк «Хасанский», самый южный в Приморье, на границе с Северной Кореей и Китаем, играет огромное значение для сохранения пернатых и биоразнообразия в целом. Он лежит на глобальном Восточно-Азиатском пролетном пути, является важнейшей «дорогой» и местом остановок для миллионов мигрирующих птиц, перемещающихся вдоль побережья Японского моря. Здесь же недавно впервые был обнаружен не встречавшийся ранее, в историческом прошлом, на территории России вид животного — водяной олень. И конечно, это важная территория для транзита крупных хищников, тигра и леопарда.
«Поддержка ООПТ в ареале «больших кошек» — важнейшее направление работы Всемирного фонда дикой природы (WWF), которое уже четвертый год мы осуществляем совместно с банком ВТБ. Мы решаем действительно насущные задачи ключевых для сохранения тигра и леопарда территорий Дальнего Востока России. Приобретенная техника поставлена на баланс краевой Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края и уже в мае поможет инспекторам вести свою нелегкую работу в нелегкое время карантина, когда природа, увы, не самоизолируется, а эксплуатируется браконьерами, пользующимися ситуацией», — комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.
По информации охотнадзора, на территории заказника «Комиссаровский», расположенного в верхнем течении реки Комиссаровки в Пограничном и Ханкайском районах Приморья, сейчас постоянно обитает группировка амурских тигров численностью 3-5 особей. О количестве леопардов здесь судить пока сложно, но великолепная территория заказника с хорошо сохранившимися лесами, без сомнения, как считает WWF России, станет надежным домом для активно расселяющихся леопардов из юго-западной части Приморского края.
«Новые квадроциклы Yamaha Grizzly после необходимого технического обслуживания сразу вступят в строй. Это отличная мобильная техника, которая очень нужна нам прежде всего на охране территорий. Она также будет обслуживать задачи по проведению биотехнических работ, направленных на увеличение численности копытных животных и, конечно, нам нужно дополнительно исследовать территории, особенно заказника «Комиссаровский», где работа по организации охраны и мониторинга численности видов только начинается», — говорит Сергей Москалец, директор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий».
С 2016 года при поддержке банка ВТБ WWF России реализует на Дальнем Востоке, Алтае и Кавказе проект по сохранению редких видов кошачьих — амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса и восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. Одна из его задач — техническое обеспечение ООПТ и организаций, занимающихся охраной этих краснокнижных кошек и разрешением конфликтных ситуаций с крупными хищниками, в частности, амурским тигром.
«Квадроциклы Yamaha Grizzly 700 EPS 2020 для заказника «Комиссаровский» и природного парка «Хасанский», стоимостью 1 090 000 рублей каждый, — только одно из последних приобретений в рамках совместно проекта WWF России и ВТБ по сохранению редких кошек, — комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — В целом же, благодаря нашему донору, банку ВТБ, с 2017 года на Дальнем Востоке для «тигриных» ООПТ и служб охотнадзора произведена закупка оборудования и техники на сумму почти 34 млн рублей — от фоловушек до автомашин, квадрациклов, снегоходов, автомобильных прицепов, электрогенераторов, лодок и лодочных моторов. Мы это делаем для того, чтобы облегчить сложную работу по охране тигров и сделать её ещё более эффективной».
В рамках проекта WWF России и банка ВТБ техническая поддержка была оказана национальному парку «Бикин», объединённой дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», Уссурийскому государственному заповеднику, ФГБУ «Заповедное Приамурье», Сихотэ-Алинскому государственному биосферному заповеднику, Управлению лесами Хабаровского края (Хабаровскому лесничеству), Департаменту охотнадзора Приморского края, Центру по реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр «Тигр»), Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Еврейской автономной области, КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края», КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Приморского края.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
ФОТО – © Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края
Журнал "Дальневосточный капитал"
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