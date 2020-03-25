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Четверг| 30 Апреля, 20:29 |
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Хочешь сохранить липу — нанеси свою пасеку на карту Приморья
Картирование стационарных и кочевых пасек проводится в рамках проекта WWF России «Люди – природе» и станет основой для выделения новых зон покоя с запретом рубки липы.
Порядка 10 лет общественность Приморья — от пчеловодов до депутатов — озабочена проблемой вырубки дальневосточных лип. Особенно остро поднимается вопрос о мерах по их защите в последние годы. По данным WWF, в 2018 году реальный объем древесины липы, вырубленной на Дальнем Востоке для экспорта, более чем в 4 раза превысил официально регистрируемый объем заготовки. Между тем липы — амурская, маньчжурская и Таке — наиболее ценные дальневосточные медоносы. Их вырубка наносит колоссальный урон уссурийской тайге — дому амурского тигра, и таежному пчеловодству — важной и уникальной составляющей социально-экономического развития Дальнего Востока.
Для защиты медоносов от рубки в 2019 году по инициативе губернатора Приморского края было выделено около 1,2 млн. га лесов с липой, так называемых «зон покоя», которые перечнем лесохозяйственных кварталов вошли в Лесной план Приморского края в качестве региональных мер по сохранению липы.
О выработке общей стратегии контроля за соблюдением региональных инициатив по сохранению липы в Приморье природоохранники, пчеловоды, специалисты отрасли и представители власти не раз говорили на форумах по таежному пчеловодству, которые последние 4 года ежегодно проводятся в Приморье.
Картирование пасек, которое впервые за последние 40 лет проводится в Приморье по инициативе WWF России и Союза пчеловодов Приморского края, станет основой для выделения новых зон покоя.
«На настоящий момент лесничества имеют сведения только о местах нахождения тех пасек, хозяевам которых удалось получить в аренду или безвозмездное срочное пользование участки гослесфонда. Но доля таких участков ничтожно мала и редко достигает 5% от реального количества пчелохозяйств в каждом из районов края, — комментирует Евгений Лепешкин, координатор проектов Амурского филиала WWF России по устойчивому лесопользованию. — Поэтому для сохранения липняков и создания достоверной карты пасек в Приморье сейчас как никогда важна активность и сплоченность самих пчеловодов. Ведь именно они являются главным источником информации для определения местоположения стационарных и кочевых пасек и, конечно, сами заинтересованы в сохранении медоносных насаждений вокруг участков заготовки мёда».
Потребность выделения зон покоя обусловлена региональной спецификой пчеловодства на юге Дальнего Востока России. Дальневосточное пчеловодство не базируется на постоянных пасеках, расположенных вблизи гречишных или донниковых полей, как это принято в центральной и западной части страны. Оно непосредственно связано с кочевкой от одного к другому лесному медоносному насаждению, прежде всего трёх видов лип, отличающихся нерегулярностью медосбора для различных районов и сезонов. Таким образом, таежные пчеловоды в Приморье вынуждены постоянно перевозить свои ульи в поисках мест наилучшего медосбора. Данная стратегия позволяет более эффективно использовать медоносный потенциал уссурийской тайги. При этом насаждения липы вокруг таких перемещаемых пасек не защищены законом от вырубки, чем часто пользуются лесозаготовители.
По инициативе Союза пчеловодов Приморского края выделение зон покоя, учитывающих региональную специфику, вошло в предложения к новому проекту краевого Закона о пчеловодстве, который в настоящий момент проходит общественные слушания.
«Основным предлагаемым новшеством Закона о пчеловодстве является введение для территории лесного фонда Приморского края как такового понятия «зона покоя» для сохранения липы. Согласно законопроекту, такие зоны покоя должны быть выделены в пределах круга радиусом 3 км вокруг каждой пасеки, независимо от того, является ли она так называемой стационарной или кочевой. От закрепление этого защитного статуса на законодательном уровне зависит работа и благополучие не менее 7000 пчеловодов Приморья, а если брать шире, то и всех жителей края, потому что вкусный и полезный липовый мед любят все», — комментирует Рамиль Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края.
Формирование данных для картирования пасек проводится автономной некоммерческой организацией «Центр природоохранных инициатив», которая принимает информацию о пасеках по телефону/WhatsApp +79024830330или по электронной почте [email protected]. При сборе данных учитываются только характеристики самой пасеки: географические координаты места расположения, примерное количество пчелосемей, тип пасеки (кочевая или стационарная), основные деревья-медоносы. Сбор персональных данных пчеловодов не является задачей проекта.
Напомним, данные по месторасположению пасек служат основой для Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края для последующего составления списка лесотаксационных кварталов трехкилометровой зоны вокруг пасеки (зоны покоя) с исключением из рубки липы, с включением данных списков в лесохозяйственные документы. А принятие краевого Закона о пчеловодстве позволит зафиксировать эти региональные меры защиты липы на уровне отраслевого закона региона.
Картирование пасек в Приморье проводится в рамках проекта «Люди – природе», который реализуется WWF России в 2019-2022 годах при поддержке Европейского Союза и направлен на вовлечение широкого круга заинтересованных лиц в охрану окружающей среды России. Задачи проекта — сохранение лесов путем предотвращения их деградации и незаконного использования, а также минимизация негативного воздействия промышленности на окружающую среду через повышение экологической ответственности бизнеса и снижение загрязнения воздуха и воды.
На фото: Николай Корольков, председатель потребительского перерабатывающего кооператива в истоках Уссури, Яковлевский район Приморья.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Хочешь сохранить липу — нанеси свою пасеку на карту Приморья
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