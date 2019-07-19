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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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31 Июля 2019, 17:33 | Регион сегодня
Индивидуальное ОСАГО: как стаж и безаварийная езда повлияют на стоимость полиса
Приморье регулярно входит в число наиболее "токсичных" регионов страны
В Приморском крае за последний год значительно увеличилось число ДТП - в 2018 году на территории региона произошло на 2,4% больше дорожных происшествий [1] Такие показатели аварийности способствуют убыточности обязательного страхования в крае - согласно ежегодной статистике РСА, Приморье регулярно входит в число наиболее «токсичных» регионов страны.
Решению проблемы поспособствует реформа ОСАГО. Индивидуальный подход к формированию тарифа позволит учитывать максимум информации о страховых рисках, урегулирует ситуацию на рынке автогражданки и позволит сбалансировать убыточность в токсичных регионах. Стоит отметить, что максимальная стоимость полиса ОСАГО, по новому закону, не сможет превышать трёхкратного значения базовой ставки тарифа.
Теги: ОСАГО полис страхование
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