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Севморпуть растопит льды
Что по ней возить, в каких объемах, в какие сроки, каким флотом, и как морская проводка будет обеспечена берегом - на все эти вопросы должны быть вполне определенные ответы. Именно неопределенность, отсутствие целенаправленной государственной политики в Арктике долгие годы сдерживали развитие СМП.
Стратегический интерес государства и геополитические вызовы - понятны, но у такого масштабного проекта должны быть и другие бенефициары. И они тоже должны вложиться в проект. СМП может последовательно развиваться именно как глубоко эшелонированный проект, в котором задачи, сроки их исполнения, взаимосвязь действий всех участников - государства и бизнеса - прописаны на многие годы вперед.
Сегодня уже видны конкретные очертания этого проекта. Есть главный - в 2018 году оператором определена госкорпорация «Росатом», которая будет отвечать за развитие всей инфраструктуры и навигации по СМП в долгосрочной перспективе. В декабре прошлого года правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года, в котором и есть вся конкретика и последовательность действий на море и на суше, вплоть до обеспечения круглогодичной навигации по северным морям. А что касается самой Арктики в целом, то в марте этого года Указом президента РФ утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации - одна из составляющих этой политики.
Минвостокразвития и Арктики в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами должно представить новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Дискуссии по поводу этого документа идут уже несколько месяцев, и история с коронавирусом, о которую споткнулось большинство отраслей экономики, не должна остановить эту работу. СМП в 2024 году должен принять на себя 80 млн тонн груза - такую планку выставил президент РФ в своем майском Указе в 2018 году, вступая в очередной раз в должность.
Тем временем, правда, на рынке углеводородов началась ценовая чехарда, которая явно не пройдет бесследно для нефтегазовых компаний, признанных основными грузоотправителями для СМП. Снизился также спрос на рынке АТР, и как быстро пойдет восстановление экономики - пока никому не понятно. Тем не менее, по итогам прошедшего в середине мая заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, полпред президента РФ в ДФО - вице-премьер Правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ заявил, что у правительства нет планов пересмотра загрузки Севморпути. «Достаточно сложный вопрос. На сегодняшний день у нас таких планов нет, - сказал Трутнев журналистам. - Надеюсь, что изменения в стоящие задачи по развитию Северного морского пути вносить не придется».
В апреле, уже когда вовсю хозяйничал коронавирус, вице-премьер правительства, курирующий вопросы строительства, Марат ХУСНУЛЛИН вообще выступал с предложением ускорить стройку крупнейших проектов, в том числе объектов Северного морского пути, который оценивается в 734 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 274 млрд рублей, остальное - частные инвестиции. «Часть мероприятий, запланированных на ближайшие два-три года, можно перенести на 2020 год с перераспределением бюджета», - заявил вице-премьер в интервью телеканалу РБК. Добавив при этом, что транспортные проекты рассматриваются правительством в качестве мер развития экономики в условиях коронавируса.
Важные и для Дальневосточного региона заявления, учитывая, что развитие СМП напрямую касается Якутии, Чукотки, Камчатского края. Свою выгоду в этом видят Сахалин, губернатор которого Валерий ЛИМАРЕНКО недавно анонсировал идею создания на острове транспортного хаба, где грузы будут переваливаться с ледового класса на обычные суда, а также следовать по железной дороге вглубь страны (тут и мост на материк впишется). И Приморский край, где на СМП уже вовсю работает судостроительная верфь «Звезда». Увеличение грузопотока по Севморпути - это развитие северных и дальневосточных портов.
Для Якутии с ее мощной внутренней водной артерией - рекой Леной - это еще и перспектива создания международного транспортного коридора - Китай - выход на Севморпуть. Такой проект уже давно обсуждается в республике и не безосновательно. Грузовая база для СМП будет формироваться не только за счет СПГ, нефти, угля, но и благодаря тому, что к морю из глубины материка получат выход крупнейшие проекты по добыче различных полезных ископаемых, на чем главным образом и держится экономика Дальнего Востока и Сибири. А если к этому добавятся китайские грузы, и эта логистика покажется нашим соседям удобной и выгодной, то у проекта СМП добавляется много шансов стать успешным.
Досье «Дальневосточного капитала»: Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек, в единую транспортную систему.
Планы для Арктики: грузы, где их взять
По федеральному закону № 132 от 2012 года границами СМП считаются Карские Ворота на западе и мыс Дежнева в Беринговом проливе - на востоке. Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км. Маршрут через СМП почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток: так, от Санкт-Петербурга до Владивостока через Суэцкий канал - 23 200 км, а по СМП - 14 280 км.
Сегодня обсуждается идея расширить границы Севморпути, включив в него на западном направлении акватории Баренцева, Белого, Печорского, на восточном - Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России. По итогам майской Госкомиссии по вопросам Арктики вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минтрансу и МИДу вместе с «Росатомом» представить соответствующие предложения в правительство.
Как говорят эксперты, такое раздвижение границ СМП как раз и послужит достижению заданного президентом показателя - 80 млн тонн и никак не меньше. На добавляемом западном плече уже есть действующие терминалы и что возить. Нефть («Газпромнефть», ЛУКОЙЛ), железная руда, уголь, минеральные удобрения. Таким образом, после того, как уже существующие проекты выйдут на проектную мощность, общий прирост грузопотока за счет расширения границ СМП может составить 61 млн тонн. Такую цифру в материале РБК называет председатель экспертной группы по вопросам освоения минеральных ресурсов и развития транспортной системы в Арктике Михаил ГРИГОРЬЕВ.
Отправным для СМП можно считать 2014 год, когда по нему было перевезено 4 млн тонн грузов. (В СССР, в пик грузооборота, по арктической трассе было отправлено 6,7 млн тонн). С этого времени идет уверенный рост. Особенно значимым стал прошлый год. Общий объем грузоперевозок по СМП в 2019 году составил 31,5 млн тонн, это на 56,7% больше по сравнению с предыдущим годом (объем грузоперевозок в 2018 году составил 20,1 млн тонн). По информации администрации СМП, на 41,9 % вырос объем транзитных перевозок, хотя объем их пока не так и велик - 697,2 тыс. тонн. Основными пунктами, через которые осуществлялись грузоперевозки по СМП в 2019 году, стали порты Сабетта (20,5 млн тонн), Дудинка (1,5 млн тонн) и терминал вблизи мыса Каменный (7,7 млн тонн).
С начала этого года (январь-апрель), по данным Росморречфлота, уже перевезено более 10 млн тонн. Хотя, как сообщал в интервью ТАСС и. о. руководителя администрации СМП Николай МОНЬКО, он не будет таким прорывным, в ведомстве ожидают умеренный прирост грузоперевозок.
Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно стратегии развития Арктики до 2025 года, к 2024 году объемы перевозимых грузов возрастут до 80 млн тонн, к 2030 году - до 120 млн тонн, к 2035 году - до 160 млн тонн. В том числе объемы транзитных перевозок достигнут 10 млн т в 2035 году.
На восточном направлении основная ставка - на транспортировку энергоресурсов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. НОВАТЭК со своим заводом «Ямал СПГ» уже этот путь проторил, отправив пробные партии СПГ единственному пока крупному покупателю в Азию - Китаю. Объемы пока минимальны, но начало положено. Более того, компания уже спланировала строительство на Камчатке в бухте Бечевинская базы для перевалки сжиженного природного газа (СПГ).
В дальнейшем, по прогнозам Минприроды, загрузка Севморпути будет обеспечена за счет СПГ-заводов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане (до 47 млн тонн в год к 2024 году). Это проект «Арктик СПГ-2» (19,8 млн тонн). По масштабу он больше, чем «Ямал СПГ» (достроен в декабре 2018 года). Расчет - на добычу конденсата «Газпромом» и НОВАТЭКом, нефти «Газпром нефтью» на Новопортовском месторождении (7 млн тонн) и «Нефтегазхолдингом» на Пайяхском месторождении (5 млн тонн). Около 19 млн тонн угля должны добавить проекты «ВостокУгля».
Очевидно, что частным инвесторам не обойтись без преференций. В противном случае, по мнению экспертов, в том числе самих кураторов проекта развития Севморпути (Минприроды и «Ростатом»), есть значительные риски недозагрузки маршрута. Особые опасения высказывались по поводу добычи таймырского угля «ВостокУглем» и разработки Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда ХУДАЙНАТОВА.
В мае этого года с новой инициативой по загрузке СМП выступил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН, предложивший выставить на аукционы еще три газовых месторождения на севере Красноярского края - Ушаковское, Дерябинское, Казанцевское - с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа, которые находятся недалеко от участков, уже принадлежащих проекту «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». Как пишет РБК, он предлагает в лицензионных условиях «прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса». Это загрузит работой газовозы, которые нефтяная компания с участием Газпромбанка строит на судоверфи «Звезда».
Рыба внесет вклад
Один из вариантов использования Северного морского пути и достижения намеченных показателей в 80 млн тонн к 2024 году - это рыбные грузы. На недавнем совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности речь вновь зашла о запуске регулярных поставок по СМП рыбы с Дальнего Востока. «Росатом» для ее реализации предложил рыбопроизводителям формировать консолидированные заявки на перевозку. Идею предложил врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. По его мнению, это позволит рыбопромышленникам в период пиковых нагрузок лососевой путины уйти от сложностей с транспортировкой рыбы по железной дороге.
«Камчатка получила соответствующее поручение главы государства. Речь идет об увеличении объемов грузооборота между полуостровом и центральной частью России по Северному морскому пути. Участие полуострова в транспортном коридоре Мурманск - Петропавловск-Камчатский позволит удешевить транспортные расходы не только по доставке рыбной продукции на материковую часть страны, но и в части обратной загрузки тех же судов и поставки товаров на территорию региона», - комментирует и.о. заместителя председателя регионального правительства Дмитрий КОРОСТЕЛЕВ.
Такая логистика, по мнению представителей рыбной промышленности региона, позволит практически в два раза сократить срок доставки продукции, уменьшит количество перегрузов, а это гарантия сохранения качества продукции. А регулярность работы рыбной линии по СМП может обеспечить снижение издержек, по сравнению с транспортировкой по железной дороге, и число посредников. Пока же ежегодно с Дальнего Востока на запад отправляется около 700 тыс. тонн рыбной продукции, по СМП - лишь 10-15 тыс. тонн.
Первой регулярные перевозки рыбы с Дальнего Востока через Севморпуть в 2015 году восстановила приморская компания «Доброфлот». ГК «Норебо», построившая в Петропавловске-Камчатском современный рыбный терминал «Сероглазка», на лихтеровозе «Севморпуть» в прошлом году доставила около 5 тысяч тонн продукции камчатских рыбопромышленников в Санкт-Петербург. Рейс длился 18 суток, что в два раза меньше, чем традиционный железнодорожный путь дальневосточной рыбы до Северо-Запада.
«У нас есть мощности для двух рейсов в месяц. И я думаю, что мы сможем сформировать для них необходимый объем рыбной продукции от наших производителей. Важно, чтобы эти рейсы были регулярными. Многое зависит от того, как будет складываться путина. Как только будет виден хотя бы сезон на регулярной основе, я думаю, что объемы будут подрастать», - приводит мнение генерального директора ООО «Терминал «Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо») Владимира ВАЛЬТЕРА сайт kamgov.ru.
Досье «Дальневосточного капитала»: Атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Ее мощность составляет 29 Мвт (40 000 л. с.). Судно построено на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году и способно проходить льды до 1 м. Вместимость - 1328 20-футовых контейнеров, включая 104 рефконтейнера.
Наиболее эффективной работа регулярной линии, по мнению экспертов, могла бы быть в кооперации с крупными мировыми компаниями, в частности с Maersk, которая в 2018 году отправила первый в мире контейнерный рейс по СМП. Диверсифицированная грузовая база с преобладанием дорогих грузов могла бы существенно сократить удельную стоимость перевозки рыбы.
Для самих перевозчиков эффективность «рыбной» линии с Камчатки, помимо консолидации грузопотока, должны обеспечить введение субсидий на ледовую проводку судов и гарантия загрузки контейнерами обратных рейсов. В качестве потенциальных грузоотправителей рассматривают такие предприятия, как «Норникель», Кандалакшский алюминиевый завод и некоторые другие компании. Встает вопрос о формировании опорных портов-хабов Северного морского коридора в Петропавловске-Камчатском и других городах на севере России. Терминал «Сероглазка» планирует в следующем году запуск второго по объемам перевалки контейнерных грузов порта на Камчатке. Его основным направлением деятельности будет хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка, судоремонт.
Завернуть контейнерные перевозки
Стоит задача сделать СМП привлекательным для зарубежного бизнеса и переключить на него транзитные перевозки, на это правительством делается особая ставка. В прошлом году транзит по СМП увеличился на 30%, но это не дотягивает даже до 1 млн тонн. При том, что путь с востока на запад через Арктику короче. Так, доставить грузы по СМП из Шанхая в Роттердам можно на две недели быстрее, чем через Суэцкий канал. Маршрут Мурманск - Нинбо (Китай) занимает 20-23 дня, тогда как через Суэц - 35-38 дней. Тем не менее, по оценкам, в настоящее время Севморпуть по загруженности уступает альтернативному маршруту через Суэцкий канал в тысячи раз. «За 2017 год через Суэцкий канал было перевезено 1,041 млрд тонн грузов, что в 5 тыс. раз больше, чем по СМП», - приводит статистику заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав РУКША.
Но внимание к возможностям северного пути постоянно нарастает, интерес проявляют такие компании, как Maersk и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL Line). Эта тема обсуждалась на полях Восточного экономического форума. О своей заинтересованности говорят японцы, корейцы, китайцы. Представители КНР практически на каждом ВЭФ заявляют о том, что готовы отправить через СМП до 10-15% экспортных грузов. С 2016 года китайские компании провели этим маршрутом более 900 тысяч тонн грузов. Создан международный общественный совет Северного морского пути, в который вошли представители разных стран от судоходства, бизнеса и т. д.
«Мы, разумеется, анализируем и просчитываем потенциал грузопотока по СМП от существующих и потенциальных зарубежных заказчиков. Считаем, что с развитием восточного маршрута в перспективе появится и транзитное международное судоходство. Для увеличения объема транзитных грузов нам нужно организовать сервис на всем протяжении Севморпути на уровне международных стандартов торгового судоходства. Сейчас мы изучаем возможность как экономическую, так и техническую, создать порты-хабы на северо-западе и северо-востоке страны». - говорит Вячеслав Рукша.
«Нам необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость таких перевозок, стоимость прохождения СМП за счет государственной поддержки должна быть чуть ниже стоимости южного маршрута, по крайней мере в первые годы. Важно, чтобы транспортные компании и грузоотправители поверили, что по СМП можно перевозить грузы безопасно и точно в срок. Мы начали проработку проекта создания регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским, до которых из Европы и Азии грузы будут доставляться фидерными судами, там консолидироваться на отечественных контейнеровозах и доставляться под гарантии государства», - продолжает замминистра Минвостокразвития Александр КРУТИКОВ.
Короткий путь - это не гарантия эффективности. В настоящее время перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже (Данные Bloomberg - Прим. ДК). Для решения этой проблемы Россия готова создать госоператора контейнерных грузов в Арктике и покрыть расходы перевозчиков по транспортировке, а также все связанные с ней риски, заинтересовав тем самым международные транспортные компании.
В мае логистический оператор госкорпорации «Росатом» - компания «Русатом Карго» - объявила конкурс на комплексный технико-экономический анализ трансарктической контейнерной линии в рамках проекта «Северный морской транзитный коридор», говорится на сайте закупок «Росатома». Стоит задача на основе практик морских контейнерных грузоперевозок разработать оптимальную организационную и управленческую модель логистического бизнеса СМТК. Для этого необходимо подтверждение базовых технических параметров - коммерческой скорости, длительности навигации, потребности в ледокольной проводке, необходимого объема терминалов, организации целостной транзитной системы и т.д.
Важная задача - организация круглогодичной навигации по СМП, которую планируется обеспечить к 2035 году за счет строительства нового атомного ледокольного флота, введение в строй сверхмощных ледоколов «Лидер», способных ломать лед толщиной до 4-х метров, строительство которых ведет «Звезда».
Тем временем российские судоходные компании «ломают» сложившиеся представления о навигации на СМП. Впервые в истории мирового судоходства газовоз «Совкомфлота» «Кристоф де Маржери» с партией СПГ для Китая в этом году преодолел восточную часть Северного морского пути в мае, при том что традиционно навигация в этом секторе СМП открывалась в июле. Как сообщает пресс-служба судоходной компании, проводку танкера осуществлял атомный ледокол «Ямал».
Лариса Жиронкина
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