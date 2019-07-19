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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 14:07 |
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Тоннель им. Сталина снова в строю
- Стоимость работ составила 3,5 млрд рублей. Это вложения инвестиционной программы ОАО «РЖД» не только в модернизацию тоннеля, а в целом в экономику Приморского края в виде увеличения грузооборота, и, как следствие, пополнения регионального бюджета, - отметил начальник ДВЖД Николай Маклыгин.
Напомним, железнодорожный тоннель длиной 1380 м, расположенный на перегоне Вторая речка - Мыс Чуркина ДВЖД, начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован, достроен в период с 1934 по 1936 г.г. По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения условного противника. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах открылось пригородное пассажирское сообщение. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.
Владивостокский тоннель был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, руководством холдинга было принято решение о его масштабной модернизации, которая началась весной 2016 года.
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