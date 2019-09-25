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22 Октября 2019, 18:00 | Часовой пояс |

В Приморье сокращают поселения

Небольшие районы трансформируют в муниципальные округа

Приморский край первым из регионов Дальнего Востока проводит новую реформу местного самоуправления. В сентябре на карте региона появились три муниципальных округа, образованные в результате упразднения сельских поселений в ранее существовавших районах. В краевом парламенте, который принимал законы об образовании муниципальных округов, мнения по поводу реформы разделились. А в муниципалитетах, которых реформа пока не коснулась, далеко не все ее поддерживают.

В мае 2019 года в силу вступили поправки в федеральное законодательство, которые предусмотрели новый вид муниципального образования - муниципальный округ. Он представляет из себя несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ. В июле депутаты Законодательного Собрания одобрили изменения в Устав Приморского края, предусмотрев возможность для образования муниципальных округов.

Предусмотрено, что муниципальные округа могут быть образованы двумя способами - путем наделения соответствующим статусом городских округов, либо в результате объединения всех поселений, входящих в состав одного муниципального района. Образование первых муниципальных округов в Приморье прошло по второй схеме: 10 сентября краевой парламент принял законы об образовании трех муниципальных округов - Анучинского, Пограничного и Чугуевского. Ранее реформа была одобрена районными думами и муниципальными комитетами поселений, а также непосредственно гражданами - в ходе публичных слушаний.

На этом реформирование структуры власти на местном уровне не закончится: после создания муниципальных округов необходимо будет принять их уставы, а также определить структуру органов местного самоуправления. Вероятнее всего, выборы местных депутатов в новых муниципальных округах состоятся уже весной 2020 года, а не в Единый день голосования в сентябре. После этого предстоит провести конкурсы на замещение должности глав округов.

При обсуждении вопроса о создании муниципальных округов в парламенте Приморья вице-губернатор Антон ВОЛОШКО отметил: «Создание округов позволит оптимизировать расходы на содержание органов МСУ, а также усилить персональную ответственность за решение вопросов местного значения».

- Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда люди не могут понять, к кому - чиновникам в поселении или в районе - обращаться за решением той или иной проблемы. Отдав власть в одни руки, мы получим понятные полномочия, финансирование и ответственность, - согласен председатель комитета ЗС ПК по региональной политике Джамбулат ТЕКИЕВ.

- Во многих случаях создание муниципального округа позволит минимизировать проблемы в части бюджетной и кадровой обеспеченности. Но это должна быть выверенная, точечная работа, - считает заместитель председателя ЗС Приморья Сергей КУЗЬМЕНКО.

После первой волны реформы МСУ в Приморье насчитывается 12 городских округов, 19 муниципальных районов и три муниципальных округа. При этом в некоторых районах - например, в Октябрьском и Кавалеровском - насчитывается всего по два поселения. Однако «кандидатами» в муниципальные округа могут стать не только они, но и более обширные районы. Вместе с тем, далеко не всегда руководство и жители поселений горят желанием объединяться с соседями или отдавать все властные полномочия на районный уровень. Например, в Хасанском районе данная тема вызывает активное неприятие со стороны жителей и властей райцентра - поселка Славянка. А в Кировском районе против образования муниципального округа выступили жители наиболее богатого поселения - Горноключевского. Добавим, что в отличие от глав сельских и городских поселений, которые избираются напрямую жителями, главы муниципальных округов будут получать власть через конкурсную процедуру и последующее голосование местных депутатов.

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: Приморье  сокращения 


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