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24 Октября 2019, 12:00 | Часовой пояс |
Совкомфлот передал "Газпром нефти" танкер
ПАО "Совкомфлот" отправило новый арктический челночный танкер ледового класса Arc7 из Владивостока в акваторию Северного морского пути для работы в рамках проекта "Новый порт" (оператор - ПАО "Газпром нефть")
Во Владивостоке прошла церемония имянаречения судна.
«В состав флота РФ входит уникальное по своему техническому оснащению и характеристикам судно усиленного класса Arc7 «Михаил Лазарев». Незамедлительно после окончания церемонии и подъема флага РФ судно проследует в место своей работы в акваторию Северного морского пути, где будет выполнять задачи по перевозке народно-хозяйственных грузов в рамках проекта «Новый порт», - сообщил в ходе церемонии председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.
Танкер предназначен для перевозок сырой нефти с Обской губы.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
Теги: Совкомфлот танкер газпром нефть
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