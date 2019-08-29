|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Сентября, 11:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ахояны берут билеты до Суньки
Запуск регулярного сообщения с провинцией Хэйлунцзян - это один из ближайших проектов, который уже достаточно давно находится в стадии решения.
«Появляется возможность получить доступ почти на всю территорию Китая. Я очень рассчитываю, что до конца года у нас появится решение по вопросу перевозок, которое мы ждем с 2014 года, когда были отменены российские поезда, входящие на территорию Китая в этом направлении», - сказал врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО в рамках ВЭФ.
Ранее власти региона обратились к китайской стороне за поддержкой в реализации проекта по запуску международного пассажирского состава.
Напомним, что в 2022 году планируется завершить реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска через границу РФ «Пограничный - Суйфэньхэ».
Досье «Дальневосточного капитала": ООО «Международный экспресс» зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал на данный момент составляет 1 млн рублей. Учредителями выступают гендиректор компании Мовсес БАРСЕГЯН (30%), Татьяна Ахоян (50%) и Людмила ФОРИКОВА (20%). Татьяна АХОЯН является доверительным управляющим таких компаний, как ООО «Премьер авто» (Владивосток, дилерский центр BMW), ООО «Дальневосточная компания» (с. Михайловка, специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур), ООО «Центр Строй» (Владивосток, сдача нежилой недвижимости в аренду) и др.
- Ахояны берут билеты до Суньки
- Первый резидент САР инвестирует в строительство IT парка
- Во Владивостоке дотла сгорел крупный торговый центр (фото)
- Тоннель им. Сталина снова в строю
- Большой Камень: вызовы роста для власти
- На Восточный форум во Владивостоке ждут итальянцев
- В Приморье появится новый порт
- Китайский CCCC выполнит дорогостоящие работы для ССК "Звезда"
- "Сусуманзолото" на треть сократило прибыль
- Крупнейший российский девелопер построит на острове Русском зал бракосочетаний
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.