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15 Июля 2015, 20:30 | Компании

Дальний Восток увлекся возобновляемой энергетикой

Комплексная программа холдинга "РАО Энергетические системы Востока" по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке включает строительство 178 объектов суммарной мощностью 146,2 МВт, в том числе две ветростанции мощностью 20 МВт в КНДР.

Планы дальневосточного энергохолдинга были озвучены на III Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России» в Якутске. Организаторами форума выступили ПАО «РАО ЭС Востока» и правительство Якутии, информационным партнером - межрегиональный журнал «Дальневосточный капитал».

Старт работе форума на этот раз был дан за несколько дней до пленарного заседания: 23 июня «РАО ЭС Востока» завершило строительство в якутском поселке Батагай первой очереди крупнейшей в Заполярье солнечной электростанции мощностью 1 МВт.

«Станция действительно уникальная. Пока с такой мощностью на Крайнем Севере она единственная в мире. Солнечная активность в Якутии достаточно велика, поэтому эффективность этих станций с учетом длительного и затратного завоза в регион топлива очевидна. Это первый проект таких масштабов. По сути, мы отрабатываем новые типовые технологические решения, решения проектного финансирования. Это начало большого пути. Таких станций будет много», - сказал генеральный директор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

По его словам, в настоящее время завершаются индивидуальные испытания станции. Ее фотоэлектрический массив состоит из 3 тыс. 360 поликристаллических панелей Suntech мощностью 300 Вт каждая. Срок службы основного оборудования станции составляет 25 лет.

Выработка первой очереди станции составит до 1,2 млн кВт.ч в год. Это позволит экономить в Батагае ежегодно около 300 тонн дизтоплива, что эквивалентно 16 млн рублей в ценах 2015 года.

В перспективе мощность станции в поселке составит 4 МВт. Она интегрирована в существующую систему энергоснабжения Батагая и представляет единый энергетический комплекс с действующей в населенном пункте дизельной электростанцией (ДЭС).

Строительство солнечной станции в поселке Батагай является частью программы «РАО ЭС Востока» по внедрению возобновляемых источников энергии в локальных энергоузлах. Развитие альтернативной энергетики в отдаленных районах призвано снизить расход дизельного топлива действующих ДЭС, а следовательно, и сдерживать рост тарифов. В дальнейшем полученный опыт будет распространен на другие населенные пункты севера Якутии.

Заместитель гендиректора «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН отметил, что энергетики в настоящее время реализуют проект строительства системы ветрогенерации для холодного климата на Камчатке. В пос. Усть-Камчатском будут смонтированы 3 ветроэнергетические установки (ВЭУ) общей мощностью 900 кВт производства японской «Комаи», включающие автоматизированную систему управления технологическим процессом и комплекс программно-аппаратных средств стабилизации параметров сети и утилизации излишков электроэнергии.

Директор по перспективным проектам и программам развития «РАО ЭС Востока» Алексей УДАЛОВ в свою очередь отметил, что реализация комплексной программы по внедрению технологий возобновляемой энергетики требует единой работы энергетиков и властей территорий, заинтересованных в развитии новых технологий.

«Мы планируем продолжить реализацию проектов ВИЭ в изолированных системах ДФО в рамках норм Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также в соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Для реализации проектов ВИЭ в рамках принятого постановления правительства необходима большая подготовительная работа, в т. ч. разработка нормативной базы субъектов РФ по порядку проведения конкурсных отборов проектов ВИЭ с последующим их включением в схему и программу развития электроэнергетики субъекта РФ. Требуется доработка и утверждение проекта методических указаний для неценовых зон по установлению цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах, а также разработка аналогичного документа для изолированных систем», - пояснил топ-менеджер «РАО ЭС Востока».

Досье «Дальневосточного капитал»: «РАО ЭС Востока» контролируется «РусГидро» и управляет электроэнергетикой Дальнего Востока. Компания активно занимается проектами в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Олег Клименко. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.

 

 

Теги: энергетика 


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