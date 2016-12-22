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"Газпром межрегионгаз Дальний Восток": большие перспективы
Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» свою работу начала 13 июля 2015 года, придя на смену ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в качестве организации-поставщика природного газа потребителям Камчатского, Приморского краев и Сахалинской области. Эта реорганизация была осуществлена в целях повышения эффективности деятельности по поставке газа в регионах Дальнего Востока, в том числе в связи с разницей во времени с городом Новосибирском.
«Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-е дочернее общество ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев в объеме 2,3 млрд кубометров с месторождений «Сахалина-2», «Сахалина-3», Кшукское, Нижне-Квакчикское. Центральный офис ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» расположен в г. Хабаровске. В Камчатском, Приморском краях и Сахалинской области действуют филиалы.
- Георгий Владимирович, сейчас ведется много разговоров о так называемой «Восточной газовой программе», о строительстве газопровода «Сила Сибири». Все взоры обращены на Дальний Восток как на стратегический для «Газпрома» регион, открывающий дорогу российскому газу в Китай. Какая роль в этом процессе отводится вашей компании?
- Действительно, базовым документом для развития газовой отрасли в регионе является государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» - так называемая «Восточная газовая программа», утвержденная в сентябре 2007 года. Координировать деятельность по ее реализации поручено «Газпрому». Еще до ее официального утверждения «Газпром» приступил к фактической реализации заложенных в нее положений. Приоритетным направлением работы «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», так же как и базовым принципом «Восточной газовой программы», является первоочередное газоснабжение дальневосточных потребителей.
- Уже можно говорить о первых итогах работы на дальневосточном рынке?
- С начала реализации Программы по состоянию на 1 января 2016 года в ДФО введено в эксплуатацию 18 объектов общей протяженностью свыше 270 км. В этом году ожидается получение разрешений на ввод в эксплуатацию еще 15 объектов общей протяженностью 150 км.
Инвестиции «Газпрома» в ДФО на 2016 год планируются в объеме свыше 1,5 млрд рублей. При этом по сравнению с 2015 годом объем инвестиций по Сахалину и Приморью увеличился в 2 раза, по Хабаровскому краю остался на прежнем уровне. Значительно уменьшились инвестиции в газификацию Камчатки. Это связано с тем, что здесь система газоснабжения полностью изолированная. Действующие объекты потребляют весь добываемый газ, дальнейшая газификация этого региона невозможна без решения вопроса о дополнительных ресурсах газа.
- А что можете сказать о регионах ДФО, куда еще не пришел природный газ? Какие у них перспективы?
- Газификацию Приамурья и Республики Саха (Якутия) планируется проводить от строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири». В соответствии с поручением правительства РФ одним из первых объектов газификации в Амурской области определен космодром «Восточный». Нами уже заключен договор на поставку газа для нужд космодрома. Реализуется госпрограмма «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия)». В перспективе планируется соединить газотранспортную систему Сахалин - Хабаровск - Владивосток и строящийся газопровод «Сила Сибири» с действующей единой системой газоснабжения России, что позволит снять вопрос о недостаточности ресурсов газа в ДФО.
- Сейчас в регионах большой проблемой являются серьезные неплатежи за поставляемые ресурсы со стороны населения и юридических лиц. И даже вступивший в силу ФЗ №307, ужесточающий ответственность за долги, не всегда может убедить должников в необходимости оплаты. Как у вас обстоят дела с долгами потребителей?
- Количество потребителей газа у «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в отличие от аналогичных компаний в других регионах не столь велико. Структура реализации газа нашей компании потребителям отражает специфику региона: энергетический комплекс - 95%, а на долю бюджетных потребителей, промышленности и населения приходятся остальные 5%.
На сегодняшний день населению мы поставляем топливо только на Сахалине и в Соболево (Камчатка), это чуть больше 3 тыс. абонентов. Практически все они исправно платят за газ.
Между тем к концу прошлого года величина дебиторской задолженности потребителей перед нами достигла почти 1,2 млрд рублей. Основными должниками стали энергетики, задолжавшие на тот момент 1,1 млрд рублей, а это более 90% от общего объема долга. Крупнейшим должником явилось ПАО «Камчатскэнерго». Но благодаря совместной работе с региональными властями удалось добиться полного погашения просроченной задолженности. Кстати говоря, 307-ФЗ делает крайне невыгодной просрочку по платежам со стороны потребителей, и сейчас мы планируем получить с камчатских энергетиков еще и начисленные пени в размере более 16 млн рублей. Это наше право, и мы им воспользуемся.
- И в завершение разговора вопрос о перспективах. Какой вы видите дальнейшую работу вашей компании в ДФО? Ваши первоочередные задачи и перспективы?
- Главные наши задачи - обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям и дальнейшая газификация региона. За этими простыми словами скрывается огромный объем работ. Только представьте: газифицировать крупнейший федеральный округ страны, где уровень газификации на сегодня один из самых низких! Мы понимаем: впереди много работы на благо не только региона и его жителей, но и всего государства. Как вы знаете, сегодня действует федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития. В этом направлении наша компания плотно взаимодействует по реализации проекта в Приморском крае. Не секрет, что именно наличие инфраструктуры делает территорию перспективной и привлекательной для инвесторов, промышленников, а в конечном счете - для жителей. И, я уверен, наша компания справится со всеми задачами!
Юрий Рогов. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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