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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:53 |
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"Авроре" добавляют крыльев
Эта тема обсуждалась на встрече губернатора Олега КОЖЕМЯКО и генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина СУХОРЕБРИКА. Напомним, акционером перевозчика является правительство Сахалинской области, ему принадлежит 49% акций. Контрольный пакет - у компании «Аэрофлот».
Из-за нехватки самолетов у региональной авиакомпании возникают проблемы с выполнением рейсов между населенными пунктами области. Поэтому несколько месяцев назад Олег Кожемяко и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ договорились пополнить парк крылатых машин «Авроры».
- Первую машину, которую приобрел для нас «Аэрофлот», - современный турбовинтовой самолет Bombardier Q 400 - мы ожидаем в ноябре, - рассказал Константин Сухоребрик. - Вторую - в декабре. Третья должна поступить в начале следующего года.
Еще два таких самолета будут приобретены за счет регионального бюджета в начале 2016 года. Дополнительно областные власти передадут компании «Аврора» самолет DHC-8, который ранее выполнял только чартерные и санитарные рейсы.Также авиакомпания в следующем году намерена заменить устаревшие среднемагистральные Boeing-737 на Airbus A319. Эти меры позволят «Авроре» открыть новые направления полетов на Дальнем Востоке, вплоть до Анадыря.
- Нужно продолжать развивать нашу региональную авиакомпанию, чтобы обеспечить устойчивое сообщение с Курильскими островами, внутри области, а также с другими регионами, - подчеркнул Олег Кожемяко. - Нам важно обеспечить населению возможность встречаться со своими родственниками. Также в планах подъем туристической отрасли в регионе. Все это невозможно без развитой системы авиаперевозок. Кроме того, рост парка машин компании «Аврора» приведет к увеличению налогооблагаемой базы в регионе.
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