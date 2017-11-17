|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 20 Декабря, 02:33 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Перспективный газ
Государством созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в субъектах ДФО. В территориях опережающего развития создаются новые сектора экономики, фактически проходит новая индустриализация и появляются новые потребители газа. Одной из компаний-проводников Восточной газовой программы ПАО «Газпром» в субъектах ДФО является ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», которое за два с половиной года работы сумело добиться заметных успехов на этом поприще.
Промышленная газификация
Перед газовиками стоит масштабная и ответственная задача по осуществлению бесперебойных поставок природного газа потребителям ДФО. Сейчас активная работа ведется в трех субъектах Федерации - Приморском и Камчатском краях и Сахалинской области.
По словам генерального директора компании Георгия ШПЕРЛИНГА, на сегодняшний день более 8,5 тыс. физических лиц и немалое число промышленных предприятий получают природный газ от «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».
Природный газ постепенно увеличивает свою долю в энергетическом балансе регионов Востока России. С расширением газотранспортной сети все больше потребителей, новых и уже действующих, получают возможность максимально использовать преимущества этого вида топлива в своей деятельности. В первую очередь экономичность и экологический эффект природного газа оценили энергетики - газификация крупных энергообъектов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском уже принесла свои результаты.
- «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» зарекомендовал себя как эффективная рыночная структура, которая обеспечивает бесперебойные поставки природного газа при соблюдении точности учета энергоносителя. Мы нацелены на долговременное партнерство с нашими потребителями, - отмечает руководитель компании.
В 2017 году «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» подал газ на такие значимые объекты как судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне и новый перинатальный центр в Южно-Сахалинске. Заключены договоры на поставку газа для нужд космодрома «Восточный», ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Технолизинг» в Амурской области для производства газохимической продукции, с АО «Спасскцемент» в Приморском крае в рамках модернизации производства и перевода его с угля на природный газ.
Особое место среди перспективных потребителей газа занимают ТОРы в регионах присутствия компании. Своевременность и бесперебойность поставок ресурса для них - один из приоритетов в работе специалистов «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».
Голубое топливо в каждый дом
По мнению Георгия Шперлинга, вопросы газификации, улучшения качества жизни дальневосточников и повышения инвестиционной привлекательности восточных форпостов России неразрывно связаны. По данным ПАО «Газпром» в настоящее время при начальных суммарных ресурсах газа суши в 52,4 трлн куб.м и шельфа - 14,9 трлн куб. м., общая протяженность действующих газопроводов составляет всего около 3000 км, а средний уровень газификации ДФО - около 13%, тогда как вцелом по России - 67,2%.
Как поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» активно участвует в реализации программ газификации регионов России, благодаря которым голубое топливо приходит в дома дальневосточников.
Для удобства существующих клиентов газовики активно внедряют новые и улучшают действующие сервисы. Их преимуществами уже успели воспользоваться и оценить по достоинству жители Камчатки и Сахалина.
- Я уверен, что использование природного газа, как коммунальной услуги, должно быть простым и комфортным для потребителей в режиме 24/7. Газ - это действительно просто. Тем более сейчас, когда интернет-технологии идут вперед семимильными шагами, - уверен Георгий Шперлинг. - Для этого специалисты компании развивают систему дистанционной передачи показаний приборов учета в автоматическом режиме. Все больше клиентов предпочитает экономить свое время, используя личный интернет-кабинет на сайте поставщика газа.
Газовые перспективы
Масштабные задачи, поставленные перед компанией, требуют от ее руководства постановки амбициозных планов. Так, в будущем году «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» намерен увеличить число розничных потребителей газа в Ногликском районе Сахалинской области.
После завершения пуско-наладочных работ на ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке вырастут поставки газа для действующего потребителя - АО «ДГК». С Приморским краем связаны и планы по подключению новых промышленных объектов, в том числе из резидентов ТОР «Михайловский» и «Надеждинская», которые станут возможными после ввода в эксплуатацию газораспределительных станций в Уссурийске, Спасске-Дальнем и Артеме.
Юрий РОГОВ.
- Перспективный газ
- ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
- Станислав ЧУЙ, директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Морские информационные системы - Агат": Российское гражданское судостроение выйдет на конкурентные позиции
- "Урал Next" покорил Дальний Восток
- "Газпром" ускорит "Силу Сибири"
- "Ростелеком" готовит телемедицинский сервис для Дальнего Востока
- Дмитрий СЕЛЮТИН, глава АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания": ДВЭУК готова реализовать ключевые инвестпроекты в энергетике Дальнего Востока
- Андрей ДУБОВСКОВ, президент МТС: Время больших инвестиций еще не пришло
- Интермодальные перевозки - соединяя точки на карте
- Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.