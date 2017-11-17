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19 Декабря 2017, 14:03 | Компании

Перспективный газ

В ближайшее десятилетие потребление газа в Дальневосточном федеральном округе будет стремительно расти. На Востоке России активно формируются новые центры газодобычи и единая система транспортировки газа.

Государством созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в субъектах ДФО. В территориях опережающего развития создаются новые сектора экономики, фактически проходит новая индустриализация и появляются новые потребители газа. Одной из компаний-проводников Восточной газовой программы ПАО «Газпром» в субъектах ДФО является ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», которое за два с половиной года работы сумело добиться заметных успехов на этом поприще.

Промышленная газификация

Перед газовиками стоит масштабная и ответственная задача по осуществлению бесперебойных поставок природного газа потребителям ДФО. Сейчас активная работа ведется в трех субъектах Федерации - Приморском и Камчатском краях и Сахалинской области.

По словам генерального директора компании Георгия ШПЕРЛИНГА, на сегодняшний день более 8,5 тыс. физических лиц и немалое число промышленных предприятий получают природный газ от «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».

Природный газ постепенно увеличивает свою долю в энергетическом балансе регионов Востока России. С расширением газотранспортной сети все больше потребителей, новых и уже действующих, получают возможность максимально использовать преимущества этого вида топлива в своей деятельности. В первую очередь экономичность и экологический эффект природного газа оценили энергетики - газификация крупных энергообъектов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском уже принесла свои результаты.

- «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» зарекомендовал себя как эффективная рыночная структура, которая обеспечивает бесперебойные поставки природного газа при соблюдении точности учета энергоносителя. Мы нацелены на долговременное партнерство с нашими потребителями, - отмечает руководитель компании.

В 2017 году «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» подал газ на такие значимые объекты как судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне и новый перинатальный центр в Южно-Сахалинске. Заключены договоры на поставку газа для нужд космодрома «Восточный», ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Технолизинг» в Амурской области для производства газохимической продукции, с АО «Спасскцемент» в Приморском крае в рамках модернизации производства и перевода его с угля на природный газ.

Особое место среди перспективных потребителей газа занимают ТОРы в регионах присутствия компании. Своевременность и бесперебойность поставок ресурса для них - один из приоритетов в работе специалистов «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».

Голубое топливо в каждый дом

По мнению Георгия Шперлинга, вопросы газификации, улучшения качества жизни дальневосточников и повышения инвестиционной привлекательности восточных форпостов России неразрывно связаны. По данным ПАО «Газпром» в настоящее время при начальных суммарных ресурсах газа суши в 52,4 трлн куб.м и шельфа - 14,9 трлн куб. м., общая протяженность действующих газопроводов составляет всего около 3000 км, а средний уровень газификации ДФО - около 13%, тогда как вцелом по России - 67,2%.

Как поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» активно участвует в реализации программ газификации регионов России, благодаря которым голубое топливо приходит в дома дальневосточников.

Для удобства существующих клиентов газовики активно внедряют новые и улучшают действующие сервисы. Их преимуществами уже успели воспользоваться и оценить по достоинству жители Камчатки и Сахалина.

- Я уверен, что использование природного газа, как коммунальной услуги, должно быть простым и комфортным для потребителей в режиме 24/7. Газ - это действительно просто. Тем более сейчас, когда интернет-технологии идут вперед семимильными шагами, - уверен Георгий Шперлинг. - Для этого специалисты компании развивают систему дистанционной передачи показаний приборов учета в автоматическом режиме. Все больше клиентов предпочитает экономить свое время, используя личный интернет-кабинет на сайте поставщика газа.

Газовые перспективы

Масштабные задачи, поставленные перед компанией, требуют от ее руководства постановки амбициозных планов. Так, в будущем году «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» намерен увеличить число розничных потребителей газа в Ногликском районе Сахалинской области.

После завершения пуско-наладочных работ на ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке вырастут поставки газа для действующего потребителя - АО «ДГК». С Приморским краем связаны и планы по подключению новых промышленных объектов, в том числе из резидентов ТОР «Михайловский» и «Надеждинская», которые станут возможными после ввода в эксплуатацию газораспределительных станций в Уссурийске, Спасске-Дальнем и Артеме. 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: газификация  Газпром 


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