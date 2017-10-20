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"Газпром" ускорит "Силу Сибири"
В первоначальном варианте бюджета на текущий год было запланировано освоить на строительстве «Силы Сибири» 159 млрд рублей, а на Чаянде - 64 млрд рублей, сообщает информагентство.
Строительство 2156-километровой магистрали от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска началось в сентябре 2014 года. Уже построено 1011 км линейной части магистрали. В августе в «Газпроме» решили ускорить стройку, пообещав построить до конца 2017 года свыше 1300 км линейной части. Таким образом, в 2017 году должно быть построено около 855 км трассы, а на 2018-й и начало 2019-го останется примерно столько же - 856 км. Стройка должна завершиться в начале 2019 года, затем начнется пусконаладка; точный срок начала поставок газа по «Силе Сибири» в Китай - 20 декабря 2019 года.
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