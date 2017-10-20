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"Урал Next" покорил Дальний Восток
Вахтовый автобус, автотопливозаправщик и самосвал марки «Урал» вызывали интерес владивостокцев, тем более что здесь же можно было пообщаться с представителями завода, получить обстоятельную информацию о новых возможностях легендарного и, по существу, возрожденного «Урала», ставшего одним из наиболее конкурентных в сегменте тяжелой и специальной техники России.
За время пути участники дальневосточного тест-драйва побывали в 28 населенных пунктах и преодолели порядка 10 000 километров, часть пути пролегала практически по бездорожью.
«Когда мы согласовывали пробег с представителями завода, то обозначали, что к ряду населенных пунктов и объектов, где были запланированы стоянки-выставки, подъехать невозможно, - рассказывают в компании «Техсервис». - Но мы в очередной раз убедились, что для «Урала», как это и было всегда, непроходимых дорог нет. Если в чем и были сомнения, то это вопросы комфортности автомобиля для такой продолжительной поездки. Это, собственно, и предстояло оценить в ходе такого продолжительного маршрута».
И, как говорят сами водители, по итогам пробега они по-новому увидели технику легендарной марки: ехать в ней было так же комфортно, как в легковом автомобиле. После того, как человек открутил баранку 10 тысяч километров за месяц, такая оценка дорого стоит.
Кстати, заводчане отметили богатую природу Дальнего Востока: в дороге встречались и лисы, и хищные птицы, а в поселке Березовом так и вообще встретили гулявшего медведя. Также участников пробега поразило наличие деревянных мостов: по их словам, в центральной части России их уже давно нет. И, как утверждают представители завода, ДФО оказался лучшей территорией для полноценного тест-драйва «Урал Next».
Как говорят в компании «Техсервис», которая является официальным дилером марки «Урал Next», автомобильному заводу потребовалось два года, чтобы организовать тест драйвы «Урал Next» по всей России. Но именно так - в пути, в ходе общения с клиентами и потенциальными покупателями техники - удается фиксировать все плюсы и минусы машин. И именно так завод «Урал» принимает решения о функциональных изменениях и конструкторских доработках.
«Руководство завода всегда подчеркивало значимость обратной связи и открытого взаимодействия со своими дилерами и конечными потребителями, ведь именно это гарантирует эффективное совершенствование техники, позволяет в полной мере отвечать требованиям потребителя. А это, в свою очередь, обеспечивает увеличение доли отечественной спецтехники под маркой «Урал» на российском и зарубежном авторынках», - комментируют в компании «Техсервис».
Новое поколение автомобилей «Урал Next» автомобильный завод «Урал» презентовал в ноябре 2015 года. Сохраняя традиционные преимущества легендарного бренда - уникальную проходимость и высокую функциональность, грузовики «Урал Next» обладают повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и эксплуатационной эффективностью.
«Отличительная особенность нового поколения - капотная кабина, обеспечивающая работу водителя при любых погодных и дорожных условиях. При разработке нового семейства автомобилей в их конструкцию было внесено более 50 изменений и технологических улучшений. Они обеспечили увеличение грузоподъемности машин до 13 тонн, мощности - до 312 лошадиных сил, снижение расхода топлива, а также улучшенную управляемость и безопасность. Сотрудничество с лучшими мировыми производителями автокомпонентов и внедренные технические решения позволили повысить на 50% ресурс и надежность автомобиля, - рассказал руководитель проекта «Урал Next» Константин ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год.
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