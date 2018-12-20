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"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье
Развитие судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" - один из самых крупных и приоритетных проектов Дальневосточного региона. По существу - в г. Большой Камень (Приморский край) создается полноценный отраслевой кластер, который уже начинает возвращать региону его традиционную специализацию.
Судостроение и судоремонт исторически были важнейшими составляющими экономики, связанной с морем. Транспортный, рыбодобывающий, военный флот всегда были уверены в родном береге. Большой Камень был гаванью для обслуживания атомных подводных лодок. Существующий производственный и кадровый потенциал территории на сегодняшнем историческом этапе получает совсем другое звучание. И новый смысл. В Приморье формируется судостроительный центр, который способен потеснить лидирующие позиции в этой отрасли Санкт-Петербургских верфей и стать мощной точкой роста для самого региона.
Для этих целей в Приморье, в числе первых, была создана территория опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Федеральный бюджет через Корпорацию развития Дальнего Востока, Фонд развития Дальнего Востока, сам Приморский край инвестируют в инфраструктуру территории - транспортную, энергетическую, коммунальную. Строится целый жилой микрорайон, поскольку новое предприятие уже создает тысячи рабочих мест. Но главными - якорными - инвесторами развития выступает крупный бизнес, в том числе госкорпорации: Объединенная судостроительная корпорация, НК «Роснефть», «Газпром» и другие, формирующие для нового предприятия стабильный портфель заказов на перспективу. От делового альянса этих компаний зависит будущее нефтегазового комплекса Дальнего Востока, успешное вхождение России в рынки стран АТР.
Развитие по плану
В настоящий момент завершается строительство первой очереди ССК «Звезда». Оно велось быстрыми темпами с использованием передовых технологий и оборудования. Сама суперверфь в Большом Камне будет самой современной в России, способной выпускать суда, отвечающие всем международным требованиям мореплавания.
Первая часть производственных мощностей была введена в 2016-2017 годах. В прошлом году в эксплуатацию был запущен открытый достроечный стапель, площадью 12 га. На стапеле установлено четыре башенных крана с маховой стрелой грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн. Это - самый большой кран в России. (На существующих российских судоверфях максимальная грузоподъемность кранов не превышает 500 тонн), высота «Голиафа» - 110 метров, ширина пролета составляет 230 метров.
Летом 2018 года был поставлен транспортно-передаточный плавучий док. Это - один из ключевых элементов верфи. Он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 000 тонн и дедвейтом до 350 000 тонн, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов.
Портфель заказов
Важным событием, свидетельствующим о готовности предприятия к выполнению самых сложных заказов, стала закладка в ноябре этого года на заводских стапелях второго танкера класса «Афрамакс». Первый - головной - танкер был заложен в декабре прошлого года. И это значит, что начинается серийный выпуск судов, которые в России еще не строились. В общей сложности НК «Роснефть» разместила на ССК «Звезда» заказы на производство десяти танкеров класса «Афрамакс».
Нефтеналивные суда «Афрамакс» стали первыми крупнотоннажными заказами новой верфи. Танкеры нового поколения предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и спроектированы с учетом эксплуатационного опыта «Совкомфлота», «Роснефтефлота» и других российских перевозчиков для неограниченного района плавания. «Афрамаксы» отвечают высоким стандартам экологической безопасности и могут работать как на традиционных, так и на экологически чистых видах топлива - сжиженном природном газе.
Их уникальность в том, что они соответствуют самым высоким экологическим стандартам и новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов в бассейны Балтийского и Северного морей.
Напомним, что подобные суда до этого в России не выпускались. Это корабли ледового класса ICE-1B дедвейтом от 80 до 120 тыс. тонн, в ширину не более 32 метров, скорость этих танкеров составляет примерно 15 узлов (около 27 км в час). Суда такого типа востребованы для перевозки нефти из стран ОПЕК. И эти танкеры идеально вписываются в параметры гаваней и каналов, через которые следует нефть из этих регионов. Поэтому спрос на такие суда растет. Как мы уже упоминали, проект ведет консорциум из нескольких российских компаний, основная часть расходов приходится на «Роснефть».
В этом году в рамках Восточного экономического форума группа ВЭБ, ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда» и группа «Совкомфлот» заключили ряд контрактов по строительству двух нефтеналивных танкеров с их последующим долгосрочным фрахтованием.
«Начало выпуска подобных судов - не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости», - комментирует главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН.
Досье "Дальневосточного капитала": Как сообщают на предприятии, на сегодняшний день в портфеле заказов ССК «Звезда» контракты на 24 судна. Кроме 10 танкеров «Афрамакс» на верфи будут изготовлены 10 арктических челноков и 4 судна-снабженца. Ведутся работы по заключению еще порядка 15 контрактов.
Одними «Афрамаксами» на ССК «Звезда» ограничиваться не намерены. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир ПУТИН принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария».
К 2024 году на «Звезде» планируется возвести сухой док - самое крупное гидротехническое сооружение России. В нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике. Это позволит сформировать мощный судостроительный кластер в стратегически важном регионе, близком к рынкам АТР. По словам вице-президента НК «Роснефть» Андрея ШИШКИНА, «это станет поворотным моментом в истории гражданского судостроения в РФ».
По существу, судостроительных производств такого масштаба в Российской Федерации еще не было, нет и кроме «Звезды» вряд ли будет. И важность проекта для дальнейшего развития востока России трудно переоценить. Россия начинает интенсивное освоение Северного морского пути, развивает логистику с Азией. И одна из основных сфер, где найдет применение продукция ССК «Звезда», - это дальнейшая разведка и освоение шельфовых проектов. В этой отрасли сегодня наиболее остро стоят вопросы импортозамещения, для того, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке углеводородного сырья, необходимы отечественные суда и оборудование.
Работы хватит всем
Значение «Звезды» для страны велико, однако для Дальнего Востока это просто бесценный проект. Ведь это гарантированные рабочие места как для буквально штучных специалистов, которые со всей страны едут в Большой Камень, так и для жителей Приморья.
Порядка 10 тысяч человек сегодня заняты на строительной площадке, на самой «Звезде» трудится около 1,5 тыс. человек, причем 87% - жители Дальневосточного региона. В этом году комплекс планирует привлечь еще около 2 тыс. работников различных специальностей. Предполагается, что до 2024 года на предприятии будет создано порядка 7 тысяч рабочих мест.
Не стоит сбрасывать со счетов и налоговую отдачу предприятия. После выхода на проектную мощность ССК «Звезда» будет являться одним из крупнейших налогоплательщиков Приморского края и Дальнего Востока. По прогнозам компании, ежегодный уровень налоговых платежей через 15 лет достигнет 41 млрд рублей.
Под «зонтиком» ССК
«Звезда», по мере становления, станет центром промышленности для всего региона. Ведь заводу понадобятся сотни комлектующих, которые будет дорого возить из других регионов. Само производство тут же генерирует новые заказы, обеспечивая занятостью еще большее количество людей. ССК «Звезда» является одним из основных организаторов тендеров на поставку оборудования. И это тоже открывает большие возможности для бизнеса.
«Потребуется много дополнительных элементов, начиная от электроприборов, заканчивая предметами быта. И сейчас - самое лучшее время для того, чтобы запустить рядом с заводом сопутствующие производства, которые наверняка будут востребованы верфью. Локализация на одной площадке в формате индустриального парка позволит предпринимателям экономить свои деньги и время. Мы рассчитываем, что проект ускорит формирование судостроительного кластера в регионе, а также станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса», - отмечал на одной из конференций для инвесторов вице-губернатор края Константин БОГДАНЕНКО.
Поэтому вокруг «Звезды» будут создавать индустриальный парк, который станет частью большого судостроительного кластера.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» зарегистрировано в декабре 2015 года в г. Большой Камень. Уставный капитал составляет 13,001 млрд рублей. Учредителями компании выступают АО «Современные технологии судостроения» (Москва), владеющее 99,90% капитала, и АО «Дальневосточный завод «Звезда» (0,01%). ООО «ССК «Звезда» в марте 2016 года стало резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморье. Сумма первоначально заявленных инвестиций - 92 млрд рублей.
На фото: Глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Олег Кожемяко – партнеры в проекте ССК «Звезда».
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год.
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