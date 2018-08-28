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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 18:16 |
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ДВЖД займется инфраструктурой
Приоритетным направлением, как и в прошлом году, станет выполнение важнейшего инвестпроекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)». Только на его реализацию будет выделено порядка 41,9 млрд рублей.
В 2016 году планируется переключение устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и ввод в эксплуатацию 10 железнодорожных станций после реконструкции (Акур, Дата, Кенада, Комсомольск-Сортировочный, Уктур, Улак, Имбо, Ванино (парк Токи), Хабаровск-2 (парк Б), Известковая), 14 новых разъездов (Барсовый, Пожарский, Московский Комсомолец, 323 км, Баджал, Дуки, Катама, Пиль, Сектали, Талиджак, Улагир, Холони, Мохортов, Сагджему). Уложить вторые пути планируется на 2-х перегонах (Монгохто - Ландыши, Имбо - Усть-Орочи), удлинить пути - на 3-х станциях (Болонь, Тейсин, Вандан) и разъезде Дальневосточном.
На всем полигоне Дальневосточной магистрали запланировано модернизировать 400 км железнодорожного пути, реконструировать 6 мостов, заменить земляное полотно на 5 участках. Помимо этого, будет продолжено развитие систем железнодорожной автоматики и телемеханики. На реализацию проектов социального значения инвестиционной программой предусмотрено более 226,7 млрд рублей. Помимо пополнения жилищного фонда компании за счет приобретения квартир, будут введены в эксплуатацию два 27-квартирных жилых дома в п. Октябрьском (Хабаровский край).
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