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21 Июня 2016, 13:54 | Компании

ПАО "Океанрыбфлот": от слов к делу

Все 14 больших морозильных рыболовных траулеров компании оснащены современной техникой для производства продукции с высокой степенью переработки

В зимнюю Охотоморскую экспедицию-2016 суда крупнейшей рыбодобывающей компании ПАО «Океанрыбфлот» добыли почти 150 тыс. тонн минтая. Большая часть улова была переработана в самый востребованный на современном российском рынке вид продукции - филе. Надо отметить, что изначально суда «Океанрыбфлота» производили мороженую рыбу, которая шла на рынок в качестве сырца, ведь минтай многие годы был недооценен, его ловили исключительно для производства рыбной муки, и только в 90-х годах заговорили о его полезных свойствах и отличных вкусовых качествах.

На самом деле, минтай ловится в экологически чистом (на языке рыбаков - «диком») море и потому сам по себе экологически чистый, очень полезный продукт, содержащий около 20% белка. Сегодня он пользуется огромным спросом не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, причем особую ценность представляет продукция глубокой переработки первичной заморозки - речь идет о филе.

Одним из основных добытчиков и поставщиков этого вида продукции и является «Океанрыбфлот». О том, как меняется российский рынок и как вслед за ним меняется производство, рассказывает генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ.

- Евгений Аликович, ваша компания специализируется на добыче и переработке минтая, сельди и кальмара. В последние годы на российском рынке продукция ПАО «Океанрыбфлот» из этих видов становится все более разнообразной и набирает большую популярность. Поделитесь секретом: как вам это удается?

- Какого-то особенного секрета здесь нет - мы просто работаем на опережение и постоянно изучаем динамику рынка. Например, еще лет 5 назад большинство траулеров нашей компании следовало многолетним традициям и выпускало мороженый минтай и сельдь как сырье для дальнейшей переработки. Тогда это устраивало и нас, и наших покупателей. Продукция была недорогой, мы ее, конечно, в любом случае реализовывали, но не могу сказать, что при этом выстраивались огромные очереди. И в какой-то момент, изучая тенденции современного рынка, мы поняли, что покупатели стали с большей охотой брать готовую продукцию, причем высокого качества - то есть выловленную в море и тут же переработанную и замороженную на судовом заводе. Поэтому и было принято решение оснастить наши БМРТ современными фабриками по производству более качественного продукта глубокой переработки первичной заморозки - филе сельди, кальмара и минтая. С 2008 года наши морозильные траулеры выпускают очищенный кальмар в потребительской упаковке. Мы первыми установили на суда оборудование по производству филе сельди и выпускаем эту продукцию в промышленных масштабах. Все 14 больших морозильных рыболовных траулеров нашей компании оснащены современной техникой для производства продукции с высокой степенью переработки. Причем ни на одном этапе производства не применяется никаких химических веществ - ни фосфатов, ни лишней глазури - у нас только натуральный продукт высокого качества. Траулеры компании способны производить до 200 тонн филе минтая, 250 тонн филе сельди, 50 тонн очищенного кальмара в сутки. За пять лет мы модернизировали 10 судов под производство филе, и могу с уверенностью сказать, что эта продукция сразу пришлась по вкусу и российским, и иностранным покупателям.

- В этом году вы завершили ребрендинг и стали производить новые виды продукции в новой упаковке. Как реагируют на такие изменения ваши партнеры и покупатели?

- Все новое вначале настораживает. Но время диктует свои условия, и чтобы остаться на плаву, недостаточно просто стоять на месте и крутиться вокруг якоря. Нужно идти вперед и открывать новые горизонты. Разработанный товарный знак отвечает требованиям современности, и наши иностранные партнеры сразу отметили его преимущества, да и сама упаковка больше привлекает покупателей и в России, и за рубежом. Прежний товарный знак послужил нам верой и правдой, но он устарел. А мы не имеем права стареть, нашей компании 48 лет, а это - прекрасный возраст, когда уже есть многолетние традиции, большой опыт и знания, но и впереди серьезные перспективы. Под новым товарным знаком мы уже начали выпускать для отечественных потребителей филе сельди и минтая, минтаевый фарш, очищенный кальмар в килограммовых упаковках. А поскольку новый логотип довольно запоминающийся, многие не читают на упаковке, кто производитель, - видят наш знак и уверенно берут товар с прилавка. Так что ребрендинг, проведенный компанией, себя вполне оправдал.

- В этом году зимняя Охотоморская минтаевая экспедиция проходила в довольно сложных погодных условиях. Удалось ли вашей компании освоить весь объем выделенных квот и успешным ли был сезон для «Океанрыбфлота»?

- Любая зимняя рыбалка проходит в сложных условиях. Это Север, ничего удивительного. Тяжелая ледовая обстановка, штормы, снежные вихри - в таком режиме каждый год работают наши рыбаки. В этом сезоне, правда, все было немного сложнее, погода не баловала моряков, но надо отдать им должное: они справились с поставленными задачами, и минтаевая экспедиция завершилась с хорошими результатами. Флот вышел на промысел традиционно после Нового года, и все квоты за 4 месяца работы были освоены, за исключением тех, что были изначально оставлены на следующий сезон. Минтая мы выловили более 133 тыс. тонн. Сельди - около 16 тыс. тонн. Вся сельдь отправлена на внутренний рынок, филе «бабочка» из этого вида рыбы очень популярно в России. Вообще, селедка - это традиционно русское блюдо, поэтому и реализуется стопроцентно на отечественном рынке.

- И напоследок традиционный вопрос: где в данный момент работают суда и каковы перспективы компании на летний период?

- Как обычно в это время года, часть траулеров компании сейчас трудится в Беринговом море на добыче минтая, несколько БМРТ на Северных Курилах ловят кальмар. Ждем начала лососевой путины. Будут хорошие подходы - начнем работать на «красной» рыбе. Но пока говорить об этом не будем, чтобы не спугнуть рыбацкую удачу. А в целом, все по плану. Закончилась зимняя рыбалка, началась летняя. Долгого отдыха у нас не бывает.


 

 

 

 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: Океанрыбфлот 


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