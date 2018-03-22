Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Марта, 03:09 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
22.03 |
Бизнес и активные граждане потянулись к мэру Владивостока
22.03 |
На Дальнем Востоке сельское хозяйство "вспахали" переписью
22.03 |
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей
22.03 |
В Хабаровском крае количество проблемных объектов в долевом строительстве увеличилось в два раза
22.03 |
Приморье готовит концепцию выставочного павильона для "Улицы Дальнего Востока"
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
22 Марта 2018, 13:45 | Компании |

Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства

2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля

Сумма новых договоров, заключенных в 2017 г., составила 12,7 млрд руб., лизинговый портфель на конец года вырос до 11,8 млрд руб. По темпам прироста нового бизнеса Универсальная лизинговая компания буквально ворвалась в пятерку самых прогрессирующих компаний России с показателем роста объемов более чем в два раза.

- Для региональной компании, которая не опирается на финансовую мощь государственных структур и крупнейших банков, это - прорывной успех, - комментирует главный итог минувшего года исполнительный директор АО «Универсальная лизинговая компания» Светлана ЮДИНА.

- Поздравляю Вас и весь коллектив с историческим успехом. В 2016 году вы впервые пересекли рубеж 6 млрд руб., а здесь сразу такой рывок - в два раза. За счет чего?

- Дальний Восток развивается. Государство создало новые привлекательные для инвесторов механизмы. И бизнес откликнулся: строятся дороги, реализуются проекты в газовой и нефтяной сфере, горной добыче, транспортной отрасли и промышленности. Начинает подтягиваться агропромышленный сектор. А если развивается бизнес, то ему нужны новые техника и оборудование, приобретение которых в лизинг является наиболее удобной формой имущественных операций. Наша задача - уловить потребности рынка и предложить наиболее качественный продукт, потому что конкуренция довольно острая. У нас это получилось, поэтому такой результат.

- Проиллюстрируйте, пожалуйста, ваши достижения. В каких сегментах рынка компания преуспела?

- Мы стараемся работать во всех сегментах. Сейчас в нашем портфеле договоры с представителями почти 20 отраслей российского бизнеса. Здесь и крупные компании, и средние, и совсем маленькие. В 2017 году мы заключили 614 договоров, это наш абсолютный рекорд.

Естественно, ряд отраслей остаются для нас на протяжении многих лет приоритетными. Прежде всего, это сектор дорожно-строительного оборудования и техники, общий объем новых договоров в которой составил 3,9 млрд руб. Можно также выделить грузовой автотранспорт (3,6 млрд руб.), строительную технику (1,7 млрд руб.), лесозаготовительное оборудование и лесовозы (0,9 млрд руб.).

- Назовите пожалуйста примеры наиболее интересных реализованных проектов за прошлый год.

- Например, заключен договор на передачу в лизинг 100 железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров с ООО «Комплексные Логистические Системы-Рейл».

ОАО «Сусуманзолото» передан в лизинг Вертолёт BO-105S CBS-5.

Золоторудной компании «ОМЧАК» переданы в лизинг горно-шахтное оборудование и техника на общую сумму в 578 млн рублей.

В рамках сотрудничества с официальным дилером Volvo Construction Equipment, ООО «Ферронордик машины» передано в лизинг техники Volvo на общую сумму 1912 млн рублей.

Амурскому пароходству передано в лизинг судно TRANSVOLANTE стоимостью 2016 тыс. евро.

Это, скажем так, наши «хиты», но дорожим мы и самыми «маленькими» договорами. Чем больше будет таких контрактов, тем устойчивее будет наш бизнес.

Если говорить о сроках лизинга, то основная масса приходится на договоры со сроком около трех лет, что примерно соответствует сроку окупаемости предмета лизинга. Вместе с тем, в нашем портфеле есть и краткосрочные проекты со сроком до одного года. Растет доля более долгосрочных договоров. Бизнесу нужны как «короткие», так и «длинные» деньги, и мы подстраиваемся под эти потребности.

- И все-таки, вы так долго балансировали на цифре 6 млрд руб. в год, и вдруг сразу 12 млрд руб. Экономика ДФО в 2017 году столь резко не выросла, конкурентов не убавилось… На вас просыпалась «манна небесная»?

- Наша «манна небесная» - это хорошее знание рынка, способность оперативно реагировать на его запросы, уважение к клиенту и большой труд всего коллектива.

- Какими инструментами для развития своего бизнеса вы пользуетесь? Опираетесь ли на поддержку местных властей, участвуете ли в государственных программах поддержки лизинга?

- Конечно, бизнес нужно продвигать и презентовать. Мы участвуем во многих значимых мероприятиях, организуемых в ДФО: бизнес-форумах, отраслевых конференциях, международных выставках в АТР.

Также мы прошли открытый отбор партнеров Фонда развития промышленности России для реализации программы «Лизинговые проекты», которая предполагает предоставление льготных займов по ставке 1% годовых промышленным предприятиям на уплату до 90% аванса за оборудование, полученное в лизинг через нашу компанию. Подписано и соглашение о сотрудничестве компании с Гарантийным фондом Хабаровского края, согласно которому в качестве дополнительного обеспечения лизинговой сделки для предприятий малого и среднего бизнеса Хабаровского края может быть принято поручительство Гарантийного фонда.

- В прошлом году вы очень высоко подняли для себя планку. Чего ждете от этого года? Каковы перспективы лизинга в России в целом?

- Начнем с общих тенденций. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2017 год. Согласно предварительным данным исследования, объем нового бизнеса за 2017 год превысил исторический максимум и составил 1,1 трлн руб. (+48% по сравнению с 2016 годом). Так что мы находимся в общем тренде.

В 2018 году аналитики прогнозируют дальнейший рост лизингового рынка. Согласно опросу RAEX, участники рынка ждут увеличения от 5 до 20 процентов. Я считаю, что и у нас есть все возможности для наращивания темпов работы. Экономика ДФО прогрессирует, потребность дальневосточных предприятий в обновлении основных средств будет только расти, и финансовые инструменты, которые предлагает лизинг, будут работать на укрепление экономической мощи региона. Со своей стороны, мы перегруппировали силы и определили приоритеты, дело за «малым» - взять новую высоту. 


 

 

Олег УССУРИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год. 

Теги: Универсальная лизинговая компания 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика