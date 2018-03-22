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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
Сумма новых договоров, заключенных в 2017 г., составила 12,7 млрд руб., лизинговый портфель на конец года вырос до 11,8 млрд руб. По темпам прироста нового бизнеса Универсальная лизинговая компания буквально ворвалась в пятерку самых прогрессирующих компаний России с показателем роста объемов более чем в два раза.
- Для региональной компании, которая не опирается на финансовую мощь государственных структур и крупнейших банков, это - прорывной успех, - комментирует главный итог минувшего года исполнительный директор АО «Универсальная лизинговая компания» Светлана ЮДИНА.
- Поздравляю Вас и весь коллектив с историческим успехом. В 2016 году вы впервые пересекли рубеж 6 млрд руб., а здесь сразу такой рывок - в два раза. За счет чего?
- Дальний Восток развивается. Государство создало новые привлекательные для инвесторов механизмы. И бизнес откликнулся: строятся дороги, реализуются проекты в газовой и нефтяной сфере, горной добыче, транспортной отрасли и промышленности. Начинает подтягиваться агропромышленный сектор. А если развивается бизнес, то ему нужны новые техника и оборудование, приобретение которых в лизинг является наиболее удобной формой имущественных операций. Наша задача - уловить потребности рынка и предложить наиболее качественный продукт, потому что конкуренция довольно острая. У нас это получилось, поэтому такой результат.
- Проиллюстрируйте, пожалуйста, ваши достижения. В каких сегментах рынка компания преуспела?
- Мы стараемся работать во всех сегментах. Сейчас в нашем портфеле договоры с представителями почти 20 отраслей российского бизнеса. Здесь и крупные компании, и средние, и совсем маленькие. В 2017 году мы заключили 614 договоров, это наш абсолютный рекорд.
Естественно, ряд отраслей остаются для нас на протяжении многих лет приоритетными. Прежде всего, это сектор дорожно-строительного оборудования и техники, общий объем новых договоров в которой составил 3,9 млрд руб. Можно также выделить грузовой автотранспорт (3,6 млрд руб.), строительную технику (1,7 млрд руб.), лесозаготовительное оборудование и лесовозы (0,9 млрд руб.).
- Назовите пожалуйста примеры наиболее интересных реализованных проектов за прошлый год.
- Например, заключен договор на передачу в лизинг 100 железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров с ООО «Комплексные Логистические Системы-Рейл».
ОАО «Сусуманзолото» передан в лизинг Вертолёт BO-105S CBS-5.
Золоторудной компании «ОМЧАК» переданы в лизинг горно-шахтное оборудование и техника на общую сумму в 578 млн рублей.
В рамках сотрудничества с официальным дилером Volvo Construction Equipment, ООО «Ферронордик машины» передано в лизинг техники Volvo на общую сумму 1912 млн рублей.
Амурскому пароходству передано в лизинг судно TRANSVOLANTE стоимостью 2016 тыс. евро.
Это, скажем так, наши «хиты», но дорожим мы и самыми «маленькими» договорами. Чем больше будет таких контрактов, тем устойчивее будет наш бизнес.
Если говорить о сроках лизинга, то основная масса приходится на договоры со сроком около трех лет, что примерно соответствует сроку окупаемости предмета лизинга. Вместе с тем, в нашем портфеле есть и краткосрочные проекты со сроком до одного года. Растет доля более долгосрочных договоров. Бизнесу нужны как «короткие», так и «длинные» деньги, и мы подстраиваемся под эти потребности.
- И все-таки, вы так долго балансировали на цифре 6 млрд руб. в год, и вдруг сразу 12 млрд руб. Экономика ДФО в 2017 году столь резко не выросла, конкурентов не убавилось… На вас просыпалась «манна небесная»?
- Наша «манна небесная» - это хорошее знание рынка, способность оперативно реагировать на его запросы, уважение к клиенту и большой труд всего коллектива.
- Какими инструментами для развития своего бизнеса вы пользуетесь? Опираетесь ли на поддержку местных властей, участвуете ли в государственных программах поддержки лизинга?
- Конечно, бизнес нужно продвигать и презентовать. Мы участвуем во многих значимых мероприятиях, организуемых в ДФО: бизнес-форумах, отраслевых конференциях, международных выставках в АТР.
Также мы прошли открытый отбор партнеров Фонда развития промышленности России для реализации программы «Лизинговые проекты», которая предполагает предоставление льготных займов по ставке 1% годовых промышленным предприятиям на уплату до 90% аванса за оборудование, полученное в лизинг через нашу компанию. Подписано и соглашение о сотрудничестве компании с Гарантийным фондом Хабаровского края, согласно которому в качестве дополнительного обеспечения лизинговой сделки для предприятий малого и среднего бизнеса Хабаровского края может быть принято поручительство Гарантийного фонда.
- В прошлом году вы очень высоко подняли для себя планку. Чего ждете от этого года? Каковы перспективы лизинга в России в целом?
- Начнем с общих тенденций. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2017 год. Согласно предварительным данным исследования, объем нового бизнеса за 2017 год превысил исторический максимум и составил 1,1 трлн руб. (+48% по сравнению с 2016 годом). Так что мы находимся в общем тренде.
В 2018 году аналитики прогнозируют дальнейший рост лизингового рынка. Согласно опросу RAEX, участники рынка ждут увеличения от 5 до 20 процентов. Я считаю, что и у нас есть все возможности для наращивания темпов работы. Экономика ДФО прогрессирует, потребность дальневосточных предприятий в обновлении основных средств будет только расти, и финансовые инструменты, которые предлагает лизинг, будут работать на укрепление экономической мощи региона. Со своей стороны, мы перегруппировали силы и определили приоритеты, дело за «малым» - взять новую высоту.
Олег УССУРИН.
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