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Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска
АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) продает эти активы консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Базового элемента» Олега ДЕРИПАСКИ и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.
Захватывающие перспективы
После завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциум инвесторов с участием Changi сконцентрируется на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту, сказал председатель совета директоров сингапурской группы Лью Ман ЛЕОНГ.
- Мы (Changi Airports) планируем, что в ноябре этого года наше руководство на высшем уровне согласует документацию, мы подпишем соглашение и в декабре закроем сделку, - сказал председатель совета директоров Changi, уточнив, что компания ставит целью увеличить пассажиропоток аэропорта до 5 млн человек в год.
- Консорциум на нас смотрит как на основного операционного партнера, который ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые приносят основную добавленную стоимость аэропорту. Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления, перепланирование коммерческих площадей, привлечение наших международных партнеров, повышение уровня сервиса и вхождение в международные рейтинги, - сказал Лью Ман Леонг.
Рост пассажиропотока в том числе будет достигаться за счет повышения уровня квалификации персонала.
Досье «Дальневосточного капитала»: Changi Airports International - дочерняя компания сингапурской Changi Airport Group, один из участников СП «Базэл Аэро», управляющего аэропортовыми активами холдинга «Базовый элемент» («БазЭл»).
«Мы ставим для себя очень высокие стандарты и не хотим быть как все другие аэропорты России, мы хотим быть одними из лучших. Чтобы аэропорт стал достойными воротами в Приморье и в Россию», - сказал представитель Changi.
Лью Ман Леонг отметил, что планируемая сделка по приобретению части акций аэропорта Владивосток вторая для Changi в России:
- Четыре года назад инвестиция в аэропорт в Краснодарском крае стала для нас серьезным шагом. Сейчас у нас есть 30% совместного предприятия, которое владеет аэропортом в Сочи. Мы довольны, как это совместное предприятие показало себя. Наши вложения показали очень хороший рост. Практически в два раза за прошедшие четыре года вырос пассажирский поток. Мы надеемся, что такая же история успеха повторится во Владивостоке. Мы уверены, что наш опыт по инвестированию в международные аэропорты поможет нам сделать из этого аэропорта более коммерчески привлекательный объект с лучшим уровнем сервиса. Первым приоритетом для нас будет развитие маршрутных сетей и новых прямых перелетов как за рубеж, так и внутри России.
Ранее гендиректор АО «МАШ» Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей, позднее он сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за активы.
Напомним, что в рамках подготовки к проведению во Владивостоке саммита АТЭС государство вложило в модернизацию аэропорта Владивостока 12 млрд рублей. Деньги пошли на реконструкцию аэродромного комплекса, взлетно-посадочной полосы и места стоянок для самолетов. Еще около 6 млрд рублей в строительство пассажирского терминала вложило АО «МАШ», нынешний собственник контрольного пакета МАВ. Кроме того, РЖД потратили на железнодорожную ветку для аэроэкспресса до аэропорта около 8 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.
Места всем хватит
Стоит отметить, что в настоящее время коммерческая служба АО «МАВ» ведет довольно активную работу по расширению сети полетов в страны АТР. Так, в рамках зимнего расписания, которое будет действовать с 30 октября по 25 марта 2017 года, авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнять регулярные полеты в Бангкок (Таиланд) и в Шанхай (Китай).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует открыть в зимнем сезоне новый рейс в Бангкок, который будет выполняться с посадкой в китайском городе Чанчуне. В период действия осенне-зимнего расписания авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту рейсов в Пекин и Сеул. Общее количество рейсов в Сеул увеличивается до 21 раза в неделю. Полеты в Харбин будут выполнять авиакомпании «Аврора» и китайская China Southern Airlines. Суммарная частота рейсов - 4 раза в неделю. Авиакомпания Royal Flight в этом зимнем сезоне будет осуществлять чартерные рейсы в Юго-Восточную Азию на популярные туристические курорты Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам).
Хабаровск ждет японское нашествие
Конкуренцию Владивостоку в перехвате пассажиропотока из АТР готовится создать и аэропорт Хабаровск. Предполагается, что в проект по строительству пассажирского терминала в Хабаровске войдет консорциум японских инвесторов, сформированный компанией Sojitz. Консорциум может получить 49% АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ, 100%-я дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт»).
Досье «Дальневосточного капитала»: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы ДВ с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» - ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и корпорация «Международный аэропорт Инчон» (10%).
Дополнительным стимулом для прихода японцев может стать установление долгосрочных тарифов для аэропортов. Проект постановления уже внесен в правительство РФ и находится там на рассмотрении. Sojitz планирует в декабре, к встрече лидеров России и Японии, выйти с конкретными инвестиционными предложениями относительно модернизации Хабаровского аэропорта.
В состав консорциума, помимо Sojitz, готовы войти Japan Bank for International Cooperation (JBIC), частно-государственный фонд поддержки зарубежных проектов JOIN, а также Japan Airport Terminal Co. Ltd (JATCO), дочерняя компания Sojitz, которая управляет Токийским международным аэропортом Ханеда.
Японцы планируют принять участие и в развитии инфраструктуры аэропорта Хабаровск. В марте крупная японская гостиничная сеть Toyoko Inn подписала с ОАО «Хабаровский аэропорт» меморандум о совместной реализации проекта по строительству гостинично-делового комплекса в аэропорту Хабаровска. Строительство отеля планируется в коммерческой зоне третьего пассажирского терминала, проектирование которого идет в настоящее время. Развитие коммерческой зоны предусмотрено на прилегающей территории аэропорта. Помимо отеля там будут построены выставочный и торгово-развлекательный комплексы.
В Японию проще, чем в Москву
Отметим, что в настоящее время японский лоукостер Peach Aviation рассматривает возможность запустить рейсы на российский Дальний Восток из аэропорта Син-Титосэ на самом северном острове Японии Хоккайдо.
Возможность запуска авиасообщения между Дальним Востоком и Хоккайдо рассматривается в рамках общего плана компании по расширению числа своих международных рейсов. Сейчас самолеты лоукостера летают только в Гонконг, Сеул и Тайбэй. В качестве хабов Peach Aviation использует аэропорты Кансай в Осаке и Наха на Окинаве. Син-Титосэ на Хоккайдо может стать очередным хабом, из которого самолеты будут летать не только по стране, но и в Китай, Южную Корею, а также, возможно, и в Россию.
Расширение авиасообщения между Россией и Японией соответствует плану развития отношений из 8 пунктов, который премьер-министр Синдзо АБЭ предложил президенту Владимиру Путину на встрече в Сочи 6 мая. Со своим планом из 5 пунктов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступила и губернатор Хоккайдо Харуми ТАКАХАСИ, предложив, в частности, открывать новые воздушные маршруты.
Правительство Японии ранее предложило туристическим компаниям страны стимулировать поездки японцев на российский Дальний Восток с целью укрепления экономических связей между двумя странами. Ожидается, что в ноябре представители японской туриндустрии планируют посетить Владивосток и Хабаровск для ознакомления с туристической инфраструктурой в этих городах. Кроме того, Национальная туристическая организация Японии рассчитывает в ближайшем будущем открыть свое представительство в Москве. В качестве еще одного способа стимулирования туризма Япония рассматривает смягчение визового режима в отношении российских граждан.
Досье «Дальневосточного капитала»: 29 февраля АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) подписало соглашение с резидентом ТОР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск» (создано в 2015 году для реализации проекта модернизации аэропорта). По данным КРДВ, проект предполагает строительство пассажирского терминала площадью 54,085 тыс. кв. м и пропускной способностью до 4,5 млн пассажиров в год. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 6,5 млрд рублей. Планируется, что новый аэровокзальный комплекс сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Он объединит внутренние и международные линии и обеспечит качество обслуживания пассажиров, соответствующее классу «C» ICAO, рекомендуемому для аэропортов с аналогичным пассажиропотоком.
Олег КЛИМЕНКО.
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