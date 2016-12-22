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22 Декабря 2016, 16:28 | Компании

Михаил ШУКАЙЛОВ, генеральный директор АО "ДГК": Инвестируем в надежность

Реализация масштабных инвестпроектов на Дальнем Востоке вновь выдвинула на первый план вопросы надежности и качества энергоснабжения. О том, как дальневосточные энергетики реагируют на запросы рынка, "Дальневосточному капиталу" рассказал генеральный директор АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) Михаил ШУКАЙЛОВ.

- Михаил Иннокентьевич, предстоящая зима по прогнозам будет достаточно суровой. Как предприятие, обеспечивающее энергией и теплом большую часть Дальневосточного региона, подготовилось к зиме?

- Несмотря на сложные экономические условия, связанные с ограничением тарифов, ростом дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии, а также ежегодным увеличением стоимости топлива, АО «ДГК» надежно снабжает потребителей Дальнего Востока тепловой и электрической энергией. В полном объеме выполнена годовая ремонтная программа. В 2016 году на ремонты компания направила 5,82 млрд рублей. На эти средства проведен капитальный и средний ремонт 54 единиц основного оборудования дальневосточных станций, заменено 31,4 км магистральных тепловых сетей.

Конечно, в условиях значительного износа энергетического оборудования и нехватки средств на ремонт и техническое перевооружение гарантировать абсолютно безаварийную работу компании невозможно, но мы прикладываем все силы, чтобы этой зимой наши потребители чувствовали себя комфортно и в их домах всегда были свет и тепло. Надеемся, что с технической стороны этот отопительный сезон пройдет так же стабильно, как и предыдущие годы.

В рамках первоочередных мероприятий по подготовке субъектов электроэнергетики РФ к прохождению отопительного сезона 2016-2017 гг. в октябре АО «ДГК» проверяла комиссия, в состав которой вошли представители Минэнерго России, Ростехнадзора, ПАО «РАО ЭС Востока», Министерства по развитию Дальнего Востока, филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, Дальневосточного регионального центра МЧС России. Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2016-2017 гг., подтверждающий готовность энергообъектов ДГК к работе в условиях зимних максимумов нагрузки, был выдан единогласным решением всех членов комиссии.

- Практика показывает, что на фоне кризисных явлений в экономике многие компании начинают снижать свои расходы, видя в этом один из главных рецептов выживания. В том числе «под нож» идут инвестиционные и ремонтные программы. Как с этим обстоят дела в ДГК?

- Мы, как и другие энергокомпании в условиях ограничения тарифов, вынуждены жестко контролировать свои расходы. Конечно, приоритетность по определенным проектам приходилось изменять, исходя из обеспечения надежности энергоснабжения на территории присутствия общества и текущей целесообразности. Тем не менее компания вкладывает значительные средства в модернизацию. Сегодня ДГК реализует сразу несколько инвестиционных проектов, призванных повысить надежность энергоснабжения потребителей и эффективность бизнеса.

Инвестиционная программа 2016 года, утвержденная приказом Минэнерго России № 1044, предусматривает вложение инвестиций в объеме более 3 млрд 621 млн рублей без НДС за счет всех источников финансирования. Основным направлением вложения инвестиций остается реализация программы модернизации и технического перевооружения, которая оценивается в 2 млрд 837 млн рублей, или 78,3% от годового объема капитальных вложений.

Так, в мае 2016 года в Хабаровске состоялся запуск после реконструкции автоматизированной подкачивающей насосной станции (ПНС-184). Реконструкция насосной станции велась с августа 2010 года, инвестиции превысили 700 млн рублей. Это уже вторая насосная в Хабаровске, на которой проведена полная замена оборудования с использованием самых современных технологий. С проведением этой реконструкции не только увеличится надежность теплоснабжения, появится возможность подключения новых объектов к тепловым сетям. Задача проекта - обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей от двух основных тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1.

Наши затраты оправданы: модернизированный объект существенно выигрывает в плане экономии энергетических ресурсов и позволяет уменьшить материальные затраты на обслуживание.

Кроме того, мы реализуем в Амурской области проект по строительству понизительной насосной станции (ПНС) на тепломагистрали №2 в Благовещенске. Энергообъект необходим для выдачи новым потребителям тепловой мощности 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ, возведенной ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока». ПНС позволит присоединить к тепловым сетям новых потребителей Благовещенска и улучшить качество теплоснабжения уже подключенных потребителей. На реализацию проекта АО «ДГК» направит более 140 млн рублей. Строительство объекта займет порядка двух лет. Общая производительность насосной станции составит 4900 куб. м/ч.

Еще один очень интересный проект - реконструкция системы автоматического регулирования частоты и мощности (САРЧМ) на Приморской ГРЭС (филиал «ЛуТЭК» АО «ДГК») в Приморском крае. Внедрение САРЧМ на энергоблоке Приморской ГРЭС позволит поддерживать оптимальную величину частоты тока генератора в автоматическом режиме, без вмешательства оперативного персонала. В случае недопустимого отклонения частоты тока в сети, система автоматически изменит электрическую нагрузку энергоблока, тем самым удержит частоту на должном уровне, что скажется на качестве электроэнергии, поставляемой потребителям Приморского края, а также на надежности функционирования Объединенной энергосистемы Востока.

Работы по монтажу системы на энергоблоке №5 Приморской ГРЭС были завершены в октябре. До конца года проходит опробование системы. Проект осуществляется в рамках инвестиционной программы ЛуТЭКа. Затраты на внедрение САРЧМ составляют около 25 млн рублей.

- Дальневосточный бизнес связывает особые ожидания с газификацией региона. Энергетики были первыми, кто успешно обкатал новые технологии на своем производстве. Довольны полученным эффектом?

- В 2016-2017 гг. мы намерены профинансировать на 500 млн рублей проект по газификации Хабаровской ТЭЦ-1. В этом году модернизирован угольный котлоагрегат №14. Это уже седьмой по счету реконструированный котел электростанции. В 2017 году еще один котлоагрегат ТЭЦ-1 станции выведут в капитальный ремонт, а после - переведут на газ.

Что касается эффекта - и «да», и «нет». В части «да» нам удалось решить часть технологических проблем, связанных со старением оборудования и экологии. В части «нет» - мы понесли значительные убытки из-за роста стоимости газа, цена которого, как известно, привязана к американской валюте.

Поэтому в части дальнейшей газификации ТЭС АО «ДГК» мы возьмем «паузу».

Всего за период своей операционной деятельности, начиная с 2007 года, наша компания направила на реализацию инвестиционной деятельности более 42 млрд рублей, проведя масштабные мероприятия по техническому перевооружению, строительству и реконструкции оборудования. Все наше внимание нацелено на бесперебойность и качество работы.

- На фоне миллиардных долгов потребителей АО «ДГК» удалось улучшить свои финансовые показатели. При этом темпы роста тарифа уже давно не впечатляют.

- Долги наших потребителей остаются серьезной проблемой. При этом мы, со своей стороны, выполняем все взятые на себя обязательства. Хочу отметить, что с начала текущего года задолженность всех групп потребителей нам удалось снизить на 822 млн рублей - с 6,69 млрд рублей на 1 января 2016 года до 5,87 млрд рублей на 1 октября.

За период 10 месяцев работы (январь - октябрь 2016 года) ДГК сократила чистый убыток по РСБУ на 2,096 млрд рублей (или на 28,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - с 7,308 млрд рублей до 5,212 млрд. Выручка при этом возросла на 4,1% - до 52,015 млрд рублей - при сокращении себестоимости на 0,1%.

По сравнению с прошлым годом улучшены значения финансовых показателей. Показатель, оценивающий реальный денежный поток общества (EBITDA), рассчитанный как прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации, по итогам 10 месяцев 2016 года улучшен на 2,1 млрд рублей и составил 1,081 млрд рублей. Также за год улучшены все технико-экономические показатели по сравнению с прошлым годом, выполнены утвержденные параметры ремонтной и инвестиционной программ. Положительная динамика по увеличению выручки и снижению затрат в компании является результатом последовательной работы по повышению доходов и снижению издержек.

Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания в России (5 тыс. 922,93 МВт электрической и 12 тыс. 812,82 Гкал/ч тепловой) и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. В состав ДГК входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии).

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: Дальневосточная генерирующая компания  ДГК 


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