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Восточный вектор магистрали
От цесаревича Николая до наших дней
В юбилейный год вспомним о нескольких самых значимых датах. История современной Дальневосточной магистрали ведет отсчет от Уссурийской железной дороги, которая была введена в эксплуатацию 1 ноября 1897 года и соединила два крупнейших города восточной России - Владивосток и Хабаровск. Ее строительство началось еще раньше. В церемонии закладки Великого Сибирского пути во Владивостоке в 1891 году личное участие принял цесаревич Николай - будущий император России. Он также заложил первый камень в основание Владивостокского вокзала, чем было подчеркнуто особое значение Транссиба.
С двадцатых годов прошлого века началась масштабная реконструкция магистрали, в ходе которой были проложены вторые пути на всем протяжении дороги, а также построены подъездные линии от Транссиба к будущему БАМу. 28 февраля 1936 года, объединив Уссурийский и Восточно-Амурский участки Великого Сибирского рельсового пути, дорога пролегла от Архары до Владивостока и была переименована из Уссурийской в Дальневосточную. В 1947 году была принята в постоянную эксплуатацию железнодорожная линия Комсомольск - Советская Гавань, которая открыла второй выход Транссиба к Тихому океану. В 1997 году к Дальневосточной железной дороге присоединили часть Байкало-Амурской магистрали, а с октября 2010 года - Сахалинскую железную дорогу.
Стальной «мост» в АТР
«Магистраль является не только основным перевозчиком грузов и пассажиров в регионе, но и весомой частью азиатско-тихоокеанской транспортной системы, - отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН. - С 2008 года перевозки экспортных грузов в направлении дальневосточных портов и погранпереходов выросли в 1,6 раза».
Рост объемов перевозки грузов позволил достичь целого ряда рекордных показателей. Так, крупнейшая припортовая станция Находка-Восточная ставит по выгрузке рекорд за рекордом: 29 мая 2016 года - 1700 вагонов, 4 сентября 2017 года - 1850, при среднесуточной норме 1400 вагонов. Несколько раз за последние годы обновлялся и рекорд по главному эксплуатационному показателю железной дороги - грузообороту. Последний исторический максимум зафиксирован по итогам 2016 года - 192 млрд т-км. В текущем году ожидается 5-процентный прирост к этому рекорду.
По словам начальника дороги, в январе-октябре 2017 года объем международных перевозок через погранпереходы составил 12,7 млн тонн, более чем на 37,2% превысив уровень прошлого года. Все более заметными становятся международные транспортные коридоры. За десять месяцев этого года по МТК «Приморье-1» перевезено около 6,5 тысячи транзитных контейнеров. Рост в этом сегменте составил 3,6 раза к прошлому году.
Портфель услуг пополняется
На Дальневосточной железной дороге разработан целый комплекс мер по привлечению дополнительных объемов грузов и увеличению доходов. Флагманскую роль в этом списке играет перевозка грузов с согласованным временем отправления и прибытия. На оказание данной услуги заключено 17 договоров с грузоотправителями. Введено 22 новых направления движения контейнерных поездов, благодаря этому дорога обеспечила потребности грузоотправителей и грузополучателей, а также дополнительно заработала свыше полумиллиарда рублей. На плече Хабаровск - Комсомольск организовано движение поездов по принципу «Блоктрейн», когда накопленная партия контейнеров отправляется по отдельному расписанию без переработки на технических станциях. За счет этого снижается срок доставки груза и стоимость перевозки, что привлекает новых клиентов.
С начала 2017 года объем контейнерных перевозок на Дальневосточной железной дороге превысил соответствующий показатель прошлого года на 26% и составил 478 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте (TEU), в которых было отправлено 4,5 млн тонн грузов, что на 35,4% выше уровня 2016 года.
Широко применяются и так называемые «холодные» поезда. Ускоренными рефрижераторными составами, идущими по спецрасписанию, за десять месяцев года в западные регионы страны вывезено 493,1 тысячи тонн морепродукции. По проекту «Грузовой экспресс» с начала 2017 года также было сформировано 145 ускоренных поездов. За аналогичный период 2016-го отправлено 114 таких составов, рост налицо.
«Акцент делается на комплексное обслуживание клиентов. Одним из наших новых востребованных продуктов стала бизнес-услуга «технологический аутсорсинг», - рассказал Николай Маклыгин. - Территориальный центр фирменного транспортного обслуживания полностью берет на себя функционал транспортного блока компании, выстраивание логистики и способствует повышению эффективности деятельности предприятия».
Тренд на развитие
Начальник дороги считает, что тренд на рост грузопотока в направлении восточных портов будет продолжаться, поэтому нагрузка на железнодорожную инфраструктуру еще возрастет. Ответом на этот принципиальный вызов может быть только дальнейшее развитие дороги. С 2003 по 2016 годы по статье «капитальные вложения» ДВЖД освоила 311,5 млрд руб. По итогам 2017 года программа капитальных вложений также выполнена на 100%, инвестиции в развитие дороги составили 44,8 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. или 2,8 % выше уровня предыдущего года.
В юбилейном году сданы в эксплуатацию десять станций после капитальной реконструкции и семь новых разъездов, на железнодорожном вокзале Хабаровска завершается реконструкция подземного перехода. В ходе летних ремонтно-путевых работ всеми видами ремонта было охвачено 450 км пути. Это позволило повысить скорости пассажирских поездов на 70,4 км, грузовых - на 68,3 км. Кроме этого, введены в эксплуатацию три пункта технического обслуживания локомотивов. Один из самых крупных - в Комсомольске-на-Амуре. Здесь построены современный сервисный цех и административно-бытовое здание. Основной специализацией нового сервисного цеха является текущий ремонт локомотивов и обточка колесных пар. Производственные мощности корпуса рассчитаны на обслуживание до 3,6 тысяч тепловозных секций в год.
«Новый цех облегчит эксплуатационную работу. Кроме того, он позволит улучшить техническое состояние локомотивов и увеличить объем перевозок по Байкало-Амурской магистрали», - подчеркнул вице-президент ОАО «РЖД» - начальник Дирекции тяги Олег ВАЛИНСКИЙ на церемонии открытия ПТОЛ в Комсмомольске-на-Амуре.
Перемены на «Восточном полигоне»
С 2013 года при поддержке государства реализуется проект развития инфраструктуры Восточного полигона «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей». Компания «Российские железные дороги» в рамках этого проекта взяла на себя обязательства по увеличению целевого показателя вывоза к 2020 году дополнительного объема груза до 66 млн т в год (по отношению к уровню 2012 года). В том числе 11 млн тонн за счет использования тяжеловесных поездов и инновационных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось и 55 млн тонн за счет развития железнодорожной инфраструктуры Транссиба и БАМа. В проект планируется инвестировать 562,4 млрд руб., в том числе 302,2 млрд собственных средств ОАО «РЖД». Доля по Дальневосточной железной дороге составляет 42%. В 2017 году в Восточный полигон ДВЖД инвестировано 30,9 млрд руб. и введено 76 объектов.
Приоритетное внимание было уделено важнейшему направлению для экспортеров угля - однопутной линии Комсомольск - Ванино.
«Когда начинался первый этап программы развития Восточного полигона, было запланировано ежесуточное движение 12 пар поездов по этому пути, - рассказал в интервью порталу nadv.ru главный инженер ДВЖД Сергей РЯБОВ. - Сегодня оно выросло до 26 пар. А сегодня работа развернута на участке Волочаевка - Комсомольск, где реконструируются станции с удлинением приемо-отправочных путей под прием поездов длиной 71 условный вагон. В этом году будут сданы после реконструкции несколько раздельных пунктов. По итогам 2017 года пропускная способность участка Волочаевка - Комсомольск увеличится с 21 до 24 пар поездов".
Новая колея Сахалина
В 2016 году разработана Программа завершения переустройства и переключения Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги с колеи 1067 мм на колею 1520 мм, в которой 2017-й год был определен как подготовительный, первый этап реконструкции запланирован на 2018-й год, второй - на 2019-й год. К 2020 году модернизация железнодорожного хозяйства Сахалина будет завершена. «В результате реализации проекта будет обеспечена унификация технических средств Сахалина с сетью железных дорог России», - подытожил Николай Маклыгин.
Сахалин - стратегическое направление деятельности ДВЖД. В соответствии с указанием Президента РФ Владимира ПУТИНА и решением Правительства РФ подготовлено комплексное обоснование проекта строительства железнодорожной линии материк - остров Сахалин с мостовым (тоннельным) переходом через пролив Невельского. В разрезе этой задачи с 2005 года выполняется проект «Развитие (модернизация) железнодорожной сети на о. Сахалин» за счет собственных средств ОАО «РЖД».
Фото пресс-службы ДВЖД.
Олег КУЛЬГИН.
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