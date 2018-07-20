|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 21 Августа, 06:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Дальспецстрой": бренд военных строителей
Пожалуй, нет в ДФО территории, где компания не оставила свой созидательный след: объекты специального назначения, жилые дома, храмы, спортивные сооружения, дороги и газопроводы… Но главная ответственность военных строителей - это все-таки объекты, укрепляющие обороноспособность Востока России. Там, где наиболее масштабная и сложная стройка, основную работу делает «Дальспецстрой».
О том, какими успехами коллектив военных строителей отмечает эту дату, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа Дмитрий САВИН:
- Дмитрий Владимирович, у строителей замечательная профессия, результаты их труда на виду и живут долго, сделал хорошо - радуют окружающих, плохо - тоже никого не оставляют равнодушным. Какие объекты стали «визитной карточкой» компании?
- «Дальспецстрой» уже многие годы является флагманом строительной отрасли и индустрии Дальнего Востока. В свое время, создавая тогда еще Главное управление специального строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья Минвостокстроя СССР «Главспецдальстрой», руководство страны поставило перед новым коллективом стратегические задачи по возведению объектов военного назначения. Эти задачи и определили те пути развития и особый характер компании, которые теперь позволяют ей в любых условиях быстро мобилизовать производственные ресурсы и строить в максимально сжатые сроки.
За три десятилетия коллективу удалось накопить очень хороший опыт и военного, и гражданского строительства. А сотни зданий и сооружений, возведенных подразделениями «Дальспецстроя» в городах и поселениях Дальнего Востока, лучше всяких слов говорят о высоком профессиональном уровне его специалистов.
Десятки тысяч дальневосточников благодарны нашему коллективу за современное, уютное новое жилье. Особенно много за минувшее время было сделано в родном городе дальспецстроевцев - Хабаровске. В его облике появились такие значимые для края социальные объекты, как Перинатальный центр, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Дом ветеранов войны и труда. Город украсили Спасо-Преображенский кафедральный собор, собор Успения Божией Матери и здание Краевой филармонии.
В последние годы строителями «Дальспецстроя» были введены спортивная арена «Ерофей» в Хабаровске и концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» во Владивостоке. Созданы новые крупные жилые микрорайоны в главных дальневосточных городах - «Строитель», «Патрокл», «Снеговая падь» и «Волочаевский городок» для военнослужащих, - разбиты парки отдыха и набережные, возведены многочисленные социальные объекты. В их числе детские сады и школы в Хабаровске и Владивостоке. Комфортнее стала жизнь военнослужащих в ЗАТО Вилючинск на Камчатке, здесь же появился целый ряд социальных объектов.
- Меняется ли структура «портфеля заказов», с которыми вы сегодня работаете?
- Перед Главным управлением Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа поставлены масштабные стратегические задачи. Все подразделения компании «мобилизованы» на возведение объектов оборонной промышленности, военных городков и специализированных образовательных учреждений, а также жилья для военнослужащих. География наших строительных площадок - Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Амурская область. В перспективе - Сахалинская область. Компания занимается возведением объектов стратегического назначения в ЗАТО г. Вилючинск, активно обустраивает военные городки, наряду с современными жилыми кварталами создавая в них социальную инфраструктуру. К примеру, к первому сентября дальспецстроевцы сдали в эксплуатацию корпуса Президентского кадетского училища во Владивостоке. Таких объектов в регионе уже давно не строили, и наш коллектив, признаюсь, испытывал особое чувство гордости за то, что мы смогли в короткие сроки качественно выполнить поручение президента России. Училище уже обживают первые курсанты, а его комплекс стал украшением территории ТОВМИ. Здесь же, кстати, мы ведем капитальную реконструкцию бассейна. Он будет лучшим во Владивостоке.
Однако главные силы сейчас сосредоточены на стройплощадках космодрома «Восточный» в Амурской области. Здесь «Дальспецстроем» ведутся строительно-монтажные работы на 11 основных объектах. Коллектив этой стройки в настоящее время насчитывает уже более восьми тысяч специалистов.
- Многих сегодня очень интересует ситуация на строительстве этого уникального комплекса: удастся ли сдать его вовремя и выйти на график запусков, принятый для него Роскосмосом?
- Строительство космодрома «Восточный» на особом контроле у руководства Спецстроя России, и работы здесь ведутся высокими темпами. По срокам мы выдерживаем положительную динамику. Свои результаты дают оптимизация организации строительных работ, расширение штата сотрудников, введение на части объектов трехсменной работы. Сейчас многочисленные помещения комплекса готовятся к передаче под монтаж технологического оборудования.
Высокие темпы строительства будут сохранены и зимой. Для этого на всех строящихся зданиях и сооружениях стартового комплекса и промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома сделан тепловой контур. Это даст возможность быстро, без сбоев вести работы по внутренней отделке, монтажу инженерных систем и установке технологического оборудования.
- А насколько участие в такой стройке, как космодром «Восточный», расширяет уровень компетенции компании?
- Это участие обязывает нас, прежде всего, подняться на самый верхний уровень в вопросах технологичности и качества строительства. И мы к этому стремимся.
Сегодня Главное управление Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа обладает самым большим автопарком современной техники в регионе. В нем есть специализированная техника практически всех крупных мировых брендов. Для выполнения правительственного задания по строительству космодрома в компании была заранее проведена модернизация промышленного комплекса.
- И на что делается упор в продолжении модернизации «Дальспецстроя»?
- Чтобы оставаться в лидерах отрасли, нам нужно постоянно совершенствовать свое производство. Сегодня в развитии базы стройиндустрии идем путем внедрения технологий энергосбережения, применения новых эффективных конструкций и материалов, а также повышения механизации и автоматизации производственных процессов. На заседаниях научно-технического совета Спецстроя России наши специалисты каждый год представляют новые способы оптимизации производственных процессов.
В последнее время в компании введены в эксплуатацию высокотехнологичные современные бетонные и асфальтобетонные заводы производства Финляндии и Японии, дробильные установки и асфальтоукладочные комплексы от ведущих европейских производителей, появилась технологическая линия по производству светопрозрачных конструкций из современной профильной системы Schuco. Это позволило обеспечить строительство комплекса космодрома продукцией, отвечающей современным мировым требованиям.
Сейчас до 80% всех используемых при возведении объектов строительных материалов производятся на наших собственных заводах. И это значительно облегчает работу строителей, позволяет добиваться высокой экономической эффективности. Имея современную высокотехнологичную строительную базу, «Дальспецстрой» уверенно смотрит в завтрашний день.
- Главное в любом деле - люди. У вас один из самых многочисленных в Дальневосточном регионе коллективов. А чем хорошо работать в вашей компании и можно ли в ней сделать карьеру?
- Работать у нас престижно. И потому, что «Дальспецстрой» - лидер отрасли в регионе, и потому, что мы постоянно привлекаемся к реализации важнейших и уникальных для обороноспособности России проектов. Основной состав компании имеет высокую квалификацию и богатейший опыт.
К нам приходят и молодые специалисты. Попадая в высококомпетентную среду, они очень быстро профессионально растут. При таких качествах, как трудолюбие, целеустремленность и желание повышать уровень профессиональной компетенции, новичок может быстро добиться очень высоких результатов. Есть примеры, когда новые сотрудники проходили в компании путь от простого рабочего до руководителя. И, поднявшись по карьерной лестнице, они продолжают оправдывать свое назначение. Так, в прошлом году начальник строительно-монтажного участка нашего филиала «СУ №715» Юлия КРИК победила в региональном конкурсе «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства в бизнесе».
- Большая стройка не может обойтись без привлечения на стройплощадки крупной генподрядной компании специалистов из других регионов России и зарубежья. Как вам удается решать проблему нехватки рабочих рук?
- На Дальнем Востоке есть определенные сложности с подбором квалифицированных кадров строителей. На себе мы особенно остро это ощутили, когда начинали строительство космодрома. Поэтому стали приглашать сюда специалистов со всей страны. И сейчас на этой площадке работают представители 37 регионов. При этом больше половины сотрудников - местные жители Амурской области, на втором и третьем месте по численности - приехавшие из Хабаровского и Приморского краев. Много работников из Забайкальского края.
В дальнейшем решение кадровой проблемы дальневосточной стройки мы видим в популяризации строительных профессий, проведении ярмарок профессий и в привлечении опытных работников из других регионов России и ближнего зарубежья. И я уверен, что тот, кто к нам приедет работать, не пожалеет.
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2014 год.
- Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Восточный вектор магистрали
- Перспективный газ
- ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.