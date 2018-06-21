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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:20 |
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Альфа-Банк и китайский ICBC развивают сотрудничество
Ранее Альфа-Банк и АйСиБиСи Банк (АО) сотрудничали только в рамках аккредитивных расчетов. Соглашение между партнерами об общих условиях работы по операциям торгового финансирования было подписано в июне, а сейчас прошла первая кредитная сделка: АйСиБиСи Банк (АО) профинансировал российскую компанию - клиента Альфа-Банка - на сумму $10 млн.
«Мы развиваем отношения с китайскими банками уже два года, знакомим китайских коллег с именем и бизнесом Альфа-Банка, - говорит Дмитрий МИНАЕВ, управляющий директор по торговому финансированию Альфа-Банка. - Эта работа открывает широкие перспективы для наших клиентов, ориентированных на китайский рынок. Для тех, кто сотрудничает с китайскими поставщиками, Альфа-Банк может стать выбором №1 по торговым расчетам».
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