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Межгосударственная команда освоит Ключевское
Сообщает РИА «Прайм» со ссылкой на правительство Забайкальского края.
Межгосударственный проект развития Ключевского месторождения может стать первым инвестиционным промышленным проектом в России, который будет реализован участниками из всех стран БРИКС. Проведены переговоры с инвесторами из Бразилии и ЮАР, которые готовы принять в нем участие. Как сообщалось, индийская компания SUN Gold и китайская China National Gold договорились об инвестициях $460 млн в разработку месторождения. Предусматривается, что оно будет отрабатываться по технологии кучного выщелачивания, которая позволит извлекать из руд более 6 тонн золота в год.
China National Gold получила право на приобретение 70% акций АО Рудник «Западная-Ключи» у индийской SUN Gold после вступления в силу соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки месторождения (подписано 5 февраля 2018 года, вступило в силу 31 августа).
Досье "Дальневосточного капитала": Ключевское золоторудное месторождение расположено в Могочинском районе. Его запасы составляют A+B+C1 - 47,8 тонны, С2 - 26,6 тонны, забалансовые - 4 тонны. Содержание золота в рудах - до 2 г/т, при этом драгметалл нужно извлекать из упорных первичных малосульфидных руд.
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