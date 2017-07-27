|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 03 Августа, 20:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
АО "Дальневосточная генерирующая компания" избрало новый совет директоров
В ходе собрания был также переизбран состав совета директоров компании. В него вошли 7 человек, против 13 человек годом ранее. В новый cовет директоров АО «Дальневосточная генерирующая компания» помимо генерального директора АО «ДГК» Михаила ШУКАЙЛОВА вошло 6 представителей ПАО «РусГидро».
Аудитором компании на 2017 год выбрано АО «БДО Юникон».
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5922,93 МВт / 12 812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока - в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВт-ч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха (Якутия)), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
- АО "Дальневосточная генерирующая компания" избрало новый совет директоров
- Дальспецстрой стал стройуправлением
- Оксана ЛЕСКОВА, управляющий дивизиона Восток ГК "Техсервис": В технике, которую продает "Техсервис", мы - профи
- Александр ЛОГИНОВ, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком": "Ростелеком" - основа развития цифровой экономики
- ДЭТК: 15 лет на рынке энергооборудования
- Программа FarmSight: двойная поддержка дальневосточных сельхозпроизводителей!
- Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы
- Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке?
- Первый тяжеловес под российским флагом
- "Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.