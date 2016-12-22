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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Энергосистема Колымы работает на опережение
- Алексей Васильевич, Госпрограммой развития Дальнего Востока предусмотрена реализация в Магаданской области ряда крупных инвестпроектов, в частности введение в эксплуатацию новых горнопромышленных объектов. Такое развитие нуждается в должной поддержке энергетики. Как «Магаданэнерго» планирует это делать?
- «Магаданэнерго» планирует поддерживать такое развитие. Золотодобывающие предприятия - это основные крупные потребители электроэнергии в области. И, учитывая планы по их развитию, мы ни в коем случае не должны тормозить его, а наоборот - работать на перспективу. Сегодня мы уже понимаем объемы тех нагрузок, которые нужны этим компаниям. Для их обеспечения мы уже приступили к модернизации оборудования.
Основное направление - развитие линий электропередачи. По федеральной программе идет строительство двухцепной линии «Палатка - Сокол - Центральная»: протяженность линии 110 киловольт - 105 км, а линии 35 киловольт - около 70 км. Финансирование проекта составляет больше 208 млн рублей. До конца года линия должна быть построена и сдана в эксплуатацию. Это позволит значительно повысить надежность электроснабжения магаданского энергоузла.
В федеральную программу развития Дальневосточного региона включено и строительство линии 220 киловольт «Оротукан - Палатка - Центральная». Она замкнет в кольцо Колымскую ГЭС, новую Усть-Среднеканскую ГЭС и Магадан. Это позволит значительно разгрузить линию 220 киловольт «Колымская ГЭС - Усть-Омчуг - Магадан».
Строительство линий влечет за собой техническое перевооружение подстанций. Уже сегодня идет реконструкция подстанции «Оротукан» в рамках технологического присоединения Усть-Среднеканской ГЭС. Первые пусковые операции планируется провести уже этим летом, полностью реконструкция будет завершена к концу этого года.
- В Тенькинском районе Магаданской области сегодня реализуются наиболее значимые для региона проекты - строительство горно-обогатительных комбинатов «Рудника им. Матросова» и золоторудной компании «Павлик». Насколько они будут обеспечены электроэнергией?
- «Магаданэнерго» обеспечивает электроэнергией десятки горных предприятий, среди них и крупные компании, и небольшие артели. Все они являются для нас важными партнерами.
По договору с «Рудником им. Матросова» мы реконструируем действующую линию «Кедровый - Фролыч - Омчак». В планах реконструкция линии «Усть-Омчуг - Омчак» с увеличением класса напряжения со 110 до 154 киловольт и реконструкция подстанции «Усть-Омчуг» для рудника «Павлик».
Но с учетом второй и третьей очереди «Рудника им. Матросова» этой мощности недостаточно. Под проект нужна мощность свыше 200 мегаватт. Расширяет свою деятельность и ОАО «ЗРК Павлик», в планах которого освоение месторождения Родионовское. Суммарная запрашиваемая мощность составляет порядка 50 мегаватт.
Чтобы обеспечить эту нагрузку, нужно строительство новых ЛЭП напряжением 220 киловольт. Это линия «Усть-Омчуг - Омчак», потом поэтапно «Берелех - Омчак» и «Ягодное - Берелех» с реконструкцией подстанционного оборудования. На сегодняшний день ведется работа по включению этих линий в федеральные программы. Строительство такого рода очень дорогостоящее, поэтому «Магаданэнерго» своими силами вряд ли сможет справиться с этими объемами. Здесь варианты могут быть разные. Например, государственно-частное партнерство.
- А сами-то предприятия участвуют в развитии энергоинфраструктуры под их проекты?
- Да, горнодобывающие предприятия участвуют в реализации технологических присоединений к электрическим сетям «Магаданэнерго». Строительство же новых линий - это очень дорогостоящие проекты. В свою очередь, «Магаданэнерго» проводит реконструкцию оборудования и за счет собственных средств в рамках инвестиционных программ. Это влияет на качество и надежность обеспечения всех потребителей энергоресурсами.
- А что делают энергетики для надежного энергоснабжения потребителей в целом?
- Большую работу мы проводим по развитию наших электросетевых предприятий. В частности, в «Южных электрических сетях» выполнена реконструкция ЛЭП 35 киловольт «Ольская - Клепка». Линия проходила через пойму реки Ола, опоры постоянно подмывало, они падали, и это влекло за собой длительные отключения и небезопасную аварийно-восстановительную работу. Сегодня силами нашего дочернего предприятия «Магаданэлектросетьремонт» сделан грандиозный переход через Олу протяженностью 950 метров и перепадом высот до 145 метров. Это значительно улучшило ситуацию и электроснабжение Ольского района.
Добавлю, что много работы проводится и на наших станциях - Аркагалинской ГРЭС и Магаданской ТЭЦ. Оборудование меняем на более совершенное, а это значит, что значительно сократятся эксплуатационные расходы и ремонтные издержки.
В тесном контакте с властями Магадана работаем над техническим перевооружением оборудования для теплоснабжения. На сегодняшний день износ магистральных трубопроводов составляет свыше 40 лет. Поэтому вопросам реконструкции тепловых сетей уделяем особое внимание.
- «Магаданэнерго» - изолированная энергосистема. Какие в связи с этим возникают проблемы и как с ними справляетесь?
- Да, одна из особенностей «Магаданэнерго» - это изолированность от объединенной энергосистемы России. В случае нештатных ситуаций у нас нет возможности получить энергию от источников генерации других регионов. Нам все время приходится рассчитывать только на свои силы и решать возникающие проблемы самостоятельно. Работа в таких условиях приучила нас к особой ответственности. «Магаданэнерго» ведет большую работу по техперевооружению оборудования, его реконструкции, большое внимание уделяет подготовке станций, подстанций и ЛЭП к несению максимальных нагрузок зимой.
Кроме того, у нас очень сложные климатические условия, резкие перепады температур: летом до +40 С0 и выше, зимой до -60 С0, сильные ветры и снегопады. В таких условиях порой техника отказывается работать: механизмы не выдерживают нагрузок. Уже при минус 40 С0 выходит из строя гидравлика, невозможно эксплуатировать краны, на вездеходах «летят» траки.
Географические условия в регионе тоже непростые. Линии, подстанции и электростанции «Магаданэнерго» расположены на территории около полумиллиона квадратных километров. Добираясь до энергообъектов, мои коллеги вынуждены преодолевать крутые перевалы, труднопроходимые болота, форсировать реки.
Но наши сотрудники готовы работать в любых условиях, понимая, что, если мы не устраним неисправность, никто извне нам не поможет - «подпитки» ждать неоткуда. Если идет аварийная ситуация, аварийное отключение оборудования на станциях, мои коллеги трудятся и в выходные, и в праздники. Схема аварийно-восстановительных работ у нас отработана очень четко. И я искренне благодарен своим коллегам за работу!
- В энергетике многое зависит от уровня профессионализма сотрудников. Как у вас решается кадровый вопрос?
- Сегодня в структуре «Магаданэнерго» трудятся более 4,5 тысячи человек. Но ситуация с персоналом - критическая. Во-первых, в Магадане не готовят специалистов нашего профиля. А готовые специалисты к нам не едут - Север сегодня для них малопривлекательный регион.
Мы стараемся искать выход из этого положения. Пошли по пути обучения молодежи в Московском энергетическом институте. Организовали два целевых курса для подготовки специалистов по электроэнергетике и теплоэнергетике. Учиться этим специальностям пожелали 47 ребят. Сегодня несколько выпускников уже пришли работать на наши предприятия. На следующий год ждем очередное пополнение. На молодое поколение мы возлагаем большие надежды. Без молодых грамотных специалистов воплотить в жизнь те планы, что стоят сегодня перед компанией, будет очень сложно.
Досье «ДК»
ОАО «Магаданэнерго» - дочернее предприятие ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Компания снабжает электроэнергией потребителей Магаданской области, Чукотского автономного округа, частично - Оймяконского и Нижнеколымского улусов Республики Саха (Якутия), обеспечивает теплом города Магадан, Анадырь, Певек, поселки Мяунджа, Эгвекинот. В структуре ОАО «Магаданэнерго» 9 филиалов (Аркагалинская ГРЭС, Магаданская ТЭЦ, «Восточные электрические сети», «Западные электрические сети», «Центральные электрические сети», «Южные электрические сети», «Магаданэнергопоставка», «Магаданэнергосбыт», «Автотранспортное предприятие»), 4 дочерних зависимых общества (ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Чукотэнерго»). Установленная электрическая мощность станций - 438,5 МВт (с учетом ОАО «Чукотэнерго»). Установленная тепловая мощность станций - 749 Гкал/ч (с учетом ОАО «Чукотэнерго»). Протяженность высоковольтных линий по цепям - более 6 600 км (с учетом ОАО «Чукотэнерго»).
Елена АРДАЛЬЯНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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