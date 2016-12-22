Энергосистема Колымы работает на опережение

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
25 Июля 2013, 17:39 | Проект ДК

Энергосистема Колымы работает на опережение

Планы по развитию Магаданской области требуют от энергетиков Колымы упреждающего наращивания мощности энергетического комплекса, которая будет востребована при вводе в эксплуатацию перспективных горнодобывающих предприятий. О перспективах развития большой энергетики в интервью "ДК" рассказал главный инженер ОАО "Магаданэнерго" Алексей КЛЕКОВКИН.

- Алексей Васильевич, Госпрограммой развития Дальнего Востока предусмотрена реализация в Магаданской области ряда крупных инвестпроектов, в частности введение в эксплуатацию новых горнопромышленных объектов. Такое развитие нуждается в должной поддержке энергетики. Как «Магаданэнерго» планирует это делать?

- «Магаданэнерго» планирует поддерживать такое развитие. Золотодобывающие предприятия - это основные крупные потребители электроэнергии в области. И, учитывая планы по их развитию, мы ни в коем случае не должны тормозить его, а наоборот - работать на перспективу. Сегодня мы уже понимаем объемы тех нагрузок, которые нужны этим компаниям. Для их обеспечения мы уже приступили к модернизации оборудования.

Основное направление - развитие линий электропередачи. По федеральной программе идет строительство двухцепной линии «Палатка - Сокол - Центральная»: протяженность линии 110 киловольт - 105 км, а линии 35 киловольт - около 70 км. Финансирование проекта составляет больше 208 млн рублей. До конца года линия должна быть построена и сдана в эксплуатацию. Это позволит значительно повысить надежность электроснабжения магаданского энергоузла.

В федеральную программу развития Дальневосточного региона включено и строительство линии 220 киловольт «Оротукан - Палатка - Центральная». Она замкнет в кольцо Колымскую ГЭС, новую Усть-Среднеканскую ГЭС и Магадан. Это позволит значительно разгрузить линию 220 киловольт «Колымская ГЭС - Усть-Омчуг - Магадан».

Строительство линий влечет за собой техническое перевооружение подстанций. Уже сегодня идет реконструкция подстанции «Оротукан» в рамках технологического присоединения Усть-Среднеканской ГЭС. Первые пусковые операции планируется провести уже этим летом, полностью реконструкция будет завершена к концу этого года.

- В Тенькинском районе Магаданской области сегодня реализуются наиболее значимые для региона проекты - строительство горно-обогатительных комбинатов «Рудника им. Матросова» и золоторудной компании «Павлик». Насколько они будут обеспечены электроэнергией?

- «Магаданэнерго» обеспечивает электроэнергией десятки горных предприятий, среди них и крупные компании, и небольшие артели. Все они являются для нас важными партнерами.

По договору с «Рудником им. Матросова» мы реконструируем действующую линию «Кедровый - Фролыч - Омчак». В планах реконструкция линии «Усть-Омчуг - Омчак» с увеличением класса напряжения со 110 до 154 киловольт и реконструкция подстанции «Усть-Омчуг» для рудника «Павлик».

Но с учетом второй и третьей очереди «Рудника им. Матросова» этой мощности недостаточно. Под проект нужна мощность свыше 200 мегаватт. Расширяет свою деятельность и ОАО «ЗРК Павлик», в планах которого освоение месторождения Родионовское. Суммарная запрашиваемая мощность составляет порядка 50 мегаватт.

Чтобы обеспечить эту нагрузку, нужно строительство новых ЛЭП напряжением 220 киловольт. Это линия «Усть-Омчуг - Омчак», потом поэтапно «Берелех - Омчак» и «Ягодное - Берелех» с реконструкцией подстанционного оборудования. На сегодняшний день ведется работа по включению этих линий в федеральные программы. Строительство такого рода очень дорогостоящее, поэтому «Магаданэнерго» своими силами вряд ли сможет справиться с этими объемами. Здесь варианты могут быть разные. Например, государственно-частное партнерство.

- А сами-то предприятия участвуют в развитии энергоинфраструктуры под их проекты?

- Да, горнодобывающие предприятия участвуют в реализации технологических присоединений к электрическим сетям «Магаданэнерго». Строительство же новых линий - это очень дорогостоящие проекты. В свою очередь, «Магаданэнерго» проводит реконструкцию оборудования и за счет собственных средств в рамках инвестиционных программ. Это влияет на качество и надежность обеспечения всех потребителей энергоресурсами.

- А что делают энергетики для надежного энергоснабжения потребителей в целом?

- Большую работу мы проводим по развитию наших электросетевых предприятий. В частности, в «Южных электрических сетях» выполнена реконструкция ЛЭП 35 киловольт «Ольская - Клепка». Линия проходила через пойму реки Ола, опоры постоянно подмывало, они падали, и это влекло за собой длительные отключения и небезопасную аварийно-восстановительную работу. Сегодня силами нашего дочернего предприятия «Магаданэлектросетьремонт» сделан грандиозный переход через Олу протяженностью 950 метров и перепадом высот до 145 метров. Это значительно улучшило ситуацию и электроснабжение Ольского района.

Добавлю, что много работы проводится и на наших станциях - Аркагалинской ГРЭС и Магаданской ТЭЦ. Оборудование меняем на более совершенное, а это значит, что значительно сократятся эксплуатационные расходы и ремонтные издержки.

В тесном контакте с властями Магадана работаем над техническим перевооружением оборудования для теплоснабжения. На сегодняшний день износ магистральных трубопроводов составляет свыше 40 лет. Поэтому вопросам реконструкции тепловых сетей уделяем особое внимание.

- «Магаданэнерго» - изолированная энергосистема. Какие в связи с этим возникают проблемы и как с ними справляетесь?

- Да, одна из особенностей «Магаданэнерго» - это изолированность от объединенной энергосистемы России. В случае нештатных ситуаций у нас нет возможности получить энергию от источников генерации других регионов. Нам все время приходится рассчитывать только на свои силы и решать возникающие проблемы самостоятельно. Работа в таких условиях приучила нас к особой ответственности. «Магаданэнерго» ведет большую работу по техперевооружению оборудования, его реконструкции, большое внимание уделяет подготовке станций, подстанций и ЛЭП к несению максимальных нагрузок зимой.

Кроме того, у нас очень сложные климатические условия, резкие перепады температур: летом до +40 С0 и выше, зимой до -60 С0, сильные ветры и снегопады. В таких условиях порой техника отказывается работать: механизмы не выдерживают нагрузок. Уже при минус 40 С0 выходит из строя гидравлика, невозможно эксплуатировать краны, на вездеходах «летят» траки.

Географические условия в регионе тоже непростые. Линии, подстанции и электростанции «Магаданэнерго» расположены на территории около полумиллиона квадратных километров. Добираясь до энергообъектов, мои коллеги вынуждены преодолевать крутые перевалы, труднопроходимые болота, форсировать реки.

Но наши сотрудники готовы работать в любых условиях, понимая, что, если мы не устраним неисправность, никто извне нам не поможет - «подпитки» ждать неоткуда. Если идет аварийная ситуация, аварийное отключение оборудования на станциях, мои коллеги трудятся и в выходные, и в праздники. Схема аварийно-восстановительных работ у нас отработана очень четко. И я искренне благодарен своим коллегам за работу!

- В энергетике многое зависит от уровня профессионализма сотрудников. Как у вас решается кадровый вопрос?

- Сегодня в структуре «Магаданэнерго» трудятся более 4,5 тысячи человек. Но ситуация с персоналом - критическая. Во-первых, в Магадане не готовят специалистов нашего профиля. А готовые специалисты к нам не едут - Север сегодня для них малопривлекательный регион.

Мы стараемся искать выход из этого положения. Пошли по пути обучения молодежи в Московском энергетическом институте. Организовали два целевых курса для подготовки специалистов по электроэнергетике и теплоэнергетике. Учиться этим специальностям пожелали 47 ребят. Сегодня несколько выпускников уже пришли работать на наши предприятия. На следующий год ждем очередное пополнение. На молодое поколение мы возлагаем большие надежды. Без молодых грамотных специалистов воплотить в жизнь те планы, что стоят сегодня перед компанией, будет очень сложно.

Досье «ДК»

ОАО «Магаданэнерго» - дочернее предприятие ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Компания снабжает электроэнергией потребителей Магаданской области, Чукотского автономного округа, частично - Оймяконского и Нижнеколымского улусов Республики Саха (Якутия), обеспечивает теплом города Магадан, Анадырь, Певек, поселки Мяунджа, Эгвекинот. В структуре ОАО «Магаданэнерго» 9 филиалов (Аркагалинская ГРЭС, Магаданская ТЭЦ, «Восточные электрические сети», «Западные электрические сети», «Центральные электрические сети», «Южные электрические сети», «Магаданэнергопоставка», «Магаданэнергосбыт», «Автотранспортное предприятие»), 4 дочерних зависимых общества (ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Чукотэнерго»). Установленная электрическая мощность станций - 438,5 МВт (с учетом ОАО «Чукотэнерго»). Установленная тепловая мощность станций - 749 Гкал/ч (с учетом ОАО «Чукотэнерго»). Протяженность высоковольтных линий по цепям - более 6 600 км (с учетом ОАО «Чукотэнерго»).

Елена АРДАЛЬЯНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.

Теги: энергетика  Магаданэнерго 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика