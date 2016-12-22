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ОАО "ГДК "Берелех" добыло около 20 тонн золота
С 1998 года по 2012 год ОАО «ГДК «Берелех» добыло из разрозненных остатков бывших россыпных месторождений и техногенных образований порядка 20 тонн золота. Среднегодовой объем добычи составляет 1,8 т.
Досье «ДК»: Сегодня под крылом компании, единым сильным брендом, восемь золотодобывающих предприятий: прииск «Исток», ООО «Мальдяк», «Элита», «Монолит», «Труд-2», «СВД», «Практик и К», ЗАО «Колымская россыпь». Предприятию принадлежит 54 лицензии на право пользования недрами. Обеспеченность минерально-сырьевой базой (по запасам промышленных категорий) при сохранении текущего уровня золотодобычи составляет порядка 9 лет.
До последней крупицы
Основные золотые «сливки» на Колыме снимали в середине прошлого века. И сегодня здесь масса техногенных месторождений, в которых, по разным оценкам, содержится еще порядка 500 тонн золота. При первоначальной разработке месторождений отрабатывались наиболее богатые участки, пустые породы выкладывались на участки с непромышленными запасами (по кондициям того времени). Разработка песков велась малопроизводительной и слабой техникой, в результате чего и образовались техногенные запасы золота. Для их извлечения требуется перерабатывать огромные объемы горной массы. Так, чтобы брать из недр 1,8 тонны золота ежегодно, предприятие перерабатывает свыше 17 млн м3 песков.
ГДК «Берелех» ведет добычу золота из разрозненных остатков бывших месторождений, разработка которых началась в 30-50 годах, удаленных друг от друга на сотни километров. И это влечет за собой большие финансовые и трудовые затраты. Стабильно держать высокий уровень добычи и обеспечивать уверенную перспективу на несколько лет вперед позволяют огромный опыт менеджмента компании, масштабные геолого-разведочные работы, постоянная модернизация техники и оборудования.
Для поддержания золотодобычи на уровне 1 500 кг в год на предприятии разработана программа модернизации и замены горного оборудования и землеройной техники. Выводится из эксплуатации морально и физически устаревшая техника. В 2009 г. завершена программа по замене морально устаревших бульдозеров Т 170 на бульдозеры D 65 и фронтальные погрузчики с емкостью ковша 3,5 м3. В 2012 г. заменены физически устаревшие бульдозерно-рыхлительные агрегаты фирмы Caterpillar. На начало 2013 года полностью обновлен парк землеройной техники и на 80% произведена модернизация обогатительного оборудования (промывочных приборов).
Инвестиции в технический парк позволяют рентабельно вести добычу россыпного золота. Но не только это является основным стимулом для обновления. В компании большое значение придают улучшению условий работы золотодобытчиков. Новая высокопроизводительная техника обеспечивает комфорт, насколько это возможно при таком сложном технологическом процессе. Позволяет привлекать молодые кадры, сегодня уже просто высокой зарплатой молодежь не заманить на работу в отдаленных полевых условиях.
- Обновлением парка землеройной и другой техники, выводом из эксплуатации физически и морально устаревших машин мы целенаправленно занимаемся на протяжении многих лет, - говорит генеральный директор ОАО «ГДК «Берелех» Федор ШЕФЕР. - И это принципиальная позиция компании, мы видим свою перспективу на ближайшие десять лет и не намерены останавливаться в своем развитии.
Мощная техника позволяет добираться до золотоносных песков, вскрывая 12-15 метров торфа. Но как говорят золотодобытчики - это не предел. Есть еще и так называемые погребенные россыпи, которые образовались в ледниковый период. Двигаясь по долине, ледник нагреб мощный слой скальной породы, который накрыл золотоносные пески. Это целиковые залежи категории С1, хранящие более 30 т золота. На них и обратили свой пристальный взгляд горняки ОАО «ГДК «Берелех». В 2012 году ОАО «ГДК «Берелех» выполнило работу по оценке прогнозных ресурсов по своим восьми лицензионным объектам и утвердило в ЦНИГРИ по ним прогнозные ресурсы по категории Р1 в количестве 7 т россыпного золота для открытого раздельного способа отработки.
- С 2009 года после установления высоких рыночных цен на золото предприятие реально смогло заниматься вопросами освоения глубокозалегающих запасов россыпного золота и приступить к их промышленному освоению, - говорит главный инженер компании Вячеслав КОЛПИКОВ. - С ноября 2011 года по 2012-й ОАО «Иргиредмет» подготовило проектную документацию «Разработка подземным способом балансовых запасов погребенных россыпей ручьев Раковский и Болотный ОАО «ГДК «Берелех» в Сусуманском районе Магаданской области». К настоящему времени проектные работы завершены и документация направлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Как рассказал Вячеслав Иванович, на стадии проектирования ОАО «ГДК «Берелех» уже вложило в этот проект свыше 60 млн рублей. В 2013 году на инженерно-геологические изыскания под строительство инфраструктурных объектов рудника по разработке запасов россыпей ручьев Болотный и Раковский подземным способом и разработку рабочей проектной документации планируется направить еще порядка 50 млн рублей. В бюджете компании на этот год предусмотрено 70 млн рублей на приобретение горного и землеройного оборудования, которое предназначено для работ по проходке капитальных горных выработок при строительстве шахт на месторождениях Раковский и Болотный.
В ближайшие год-два предприятие будет частично перепрофилироваться на более технологичный подземный способ добычи. В рамках этого инвестиционного проекта в 2013 году ОАО «ГДК «Берелех» планируется вложить еще 403 млн рублей - на финансирование геолого-разведочных работ, инфраструктурных объектов, приобретение современной техники и технологий, геологическое изучение (оценку прогнозных ресурсов) и разведку россыпных месторождений золота (по 22 лицензиям на недропользование).
Законодательные путы
Инвестиционные планы наглядно подтверждают: компания не стоит на месте. И, вкладываясь в будущее, рассчитывает на поддержку со стороны региональной и федеральной власти.
Требования к предприятиям, ведущим добычу из коренных месторождений, и предприятиям, ведущим добычу из россыпей, должны быть разными, так как специфика работы очень сильно отличается, считают в ГДК «Берелех». И этого мнения придерживаются их коллеги по золотодобывающему цеху.
Дело в том, что коренное месторождение отрабатывается в течение нескольких десятков лет на одном и том же месте, на одном и том же земельном участке, с неизменными кондициями. Для организации добычи на россыпных месторождениях, представляющих собой разрозненные участки, удаленные друг от друга на десятки, а то и сотни километров, необходимо возвести инженерные коммуникации, дороги, линии электропередачи и строить другую инфраструктуру. И все это необходимо решать в перспективе продвижения фронта горных работ во времени и пространстве. Экономически нецелесообразно прокладывать ЛЭП, строить дорогу и др. коммуникации на расстояние несколько десятков километров для добычи даже 100 кг золота, идти на такие затраты может компания, уверенная в эффективности таких вложений. Наличие же множества лицензий (у «Берелеха» их 54) эту уверенность дает и позволяет выстраивать перспективные планы.
«В этих условиях наиболее правильной организацией будет постепенное продвижение к этим участкам с отработкой техногенных и некондиционных запасов, говорит начальник горного отдела компании Сергей ИНФАН. - В корне неверна постановка вопроса о том, что в кратчайшее время необходимо погасить числящиеся на лицензии балансовые запасы и сдать лицензию. Если бы все недропользователи, разрабатывающие россыпи, поступали именно так, на территории Магаданской области не осталось бы предприятий, ведущих добычу из россыпных месторождений.
Важно то, что наличие у предприятия учтенных государственным балансом запасов - один из основополагающих критериев при оформлении и получении кредитов от банков. Их отсутствие снижает капитализацию, ставит предприятие на путь банкротства. К тому же инвестиционная привлекательность россыпных месторождений довольно низкая, и с таким подходом к предприятиям, производящим добычу из россыпей, она вряд ли повысится».
Другим фактором, осложняющим работу россыпников, является то, что техногенные запасы невозможно поставить на государственный баланс, по причине низкого среднего содержания полезного компонента и очень высокой стоимости ведения геолого-разведочных работ. Для них, так же как и для новых месторождений, существуют единые правила: необходимо провести геолого-разведочные работы, оценку и т. д. Как говорят, игра не стоит свеч, эти затраты сделают добычу из техногенных месторождений нерентабельной.
При добыче некондиционных и техногенных запасов есть определенная льгота - нулевая ставка НДПИ. Но в силу того, что такие запасы, как уже говорилось, на государственный баланс поставить проблематично, эта льгота для предприятий, добывающих россыпное золото, практически не работает.
Эти проблемы в последние годы очень волнуют и администрацию Магаданской области, которая инициировала проект поправок в Закон «О недропользовании» в части упрощения работы с техногенными запасами. Вопрос на повестке дня российских законодателей стоит, но не движется. Хотя с точки зрения жизни отдаленных территорий, наполнения бюджетов он острейший.
Юрий РОГОВ, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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