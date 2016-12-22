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Магаданская область: Золотая кладовая прирастает нефтью и газом
Здесь многое держится на ярких личностях, руководителях региона и крупнейших предприятий, старательских артелей, рыбодобывающих компаний. Эти люди не согласились в свое время с новорыночной стратегией федерального центра осваивать территорию вахтовым методом и взяли на себя ответственность за благополучие колымчан. Регион отчаянно боролся за жизнь в начале 90-х годов прошлого столетия, добиваясь особых условий. Так появилась одна из первых в России особая экономическая зона, позволившая решать социальные задачи и создать в регионе важные для экономики производства.
Сегодня область вышла на очередной этап развития. В эту страницу будут вписаны новые масштабные проекты по освоению природных богатств, дающие импульс к развитию социальной инфраструктуры. Серьезные федеральные инвестиции на строительство автомобильных дорог, линий электропередачи и подстанций призваны не только облегчить доступ к богатым месторождениям региона, но и сделать комфортнее жизнь колымчан. Ведь именно они, люди особой колымской закалки, главное богатство территории. Они имеют мужество жить и работать в суровых северных условиях, любят свой край и уверены в том, что у области впереди светлое будущее.
Возможностей для развития Колымы действительно множество. На территории области, в два раза превышающей размеры Франции, находятся крупнейшие в России запасы минерального сырья: в недрах Магаданской области сконцентрировано более 11% россыпного и 15% рудного золота, около 50% серебра от общих объемов разведанных запасов этих металлов в России. Всего за период с 1928 года - а именно тогда началось промышленное освоение территории - по настоящее время из недр Колымы извлечено более 3 тыс. тонн золота, около 8 тыс. тонн серебра, 72,2 тыс. тонн олова, 744 тонны кобальта, более 82 млн тонн каменного угля. Сегодня экономика Магаданской области базируется в основном на освоении минеральных сырьевых ресурсов и имеет моноструктурный характер. Хотя есть все предпосылки для изменения ситуации. Ресурсный потенциал территории диктует и новый перспективный сценарий развития, основанный на диверсификации горной отрасли, разработке углеводородов примагаданского шельфа, создании предприятий с глубокой переработкой угля, нефти и газа.
Досье «ДК»: По итогам 2012 года валовый региональный продукт Магаданской области составил 80 млрд рублей, что на 15% выше уровня 2011 года. В пересчете на душу населения он вырос до 519,7 тыс. рублей и является одним из самых высоких в стране. Это обеспечено увеличением объемов промышленного производства, ростом инвестиций и госкапвложений в инфраструктуру и бюджетную сферу.
Золото и серебро
Горнодобывающая отрасль по-прежнему остается ведущей в Магаданской области. Причем в последние годы наметился устойчивый рост добычи: в 2012 году, например, добыча золота составила 20,7 тонны (на 2,5 тонны выше добычи 2011 года), серебра - 834,7 тонны (рост на 56,8 тонны). На увеличении объемов добычи драгоценных металлов основаны и наиболее крупные проекты, реализуемые сегодня на Колыме.
Самым грандиозным из них стало масштабное освоение Яно-Колымской золоторудной провинции. В ее состав входят 14 месторождений, 9 из которых находятся на территории Магаданской области. На базе золоторудных месторождений Наталкинское и Павлик сегодня ведется активное строительство горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Уже к 2014 году добыча золота здесь составит 10,6 тонны, в 2018 году - 25 тонн. Выход проектов на полную мощность планируется в 2023 году, к этому сроку предприятия будут давать до 60 тонн золота ежегодно.
Драгоценные и цветные металлы планируется добывать и на месторождениях Шаманихо-Столбовского рудно-россыпного района и Ороекской металлогенической зоны, расположенных в северной части Среднеканского района. Этот проект включен в Госпрограмму развития Дальнего Востока и Забайкалья, а его ресурсный потенциал составляет 11 млн тонн меди, 16,5 тыс. тонн серебра, 550 тыс. тонн свинца, 700 тыс. тонн цинка.
Добыча меди, железа, молибдена предусмотрена проектами освоения месторождений Южно-Омолонского рудного узла и Россошинского рудно-россыпного района, расположенных на территории Среднеканского, Омсукчанского и Северо-Эвенского районов. В рамках реализации этих проектов прогнозируется строительство Южно-Омолонского металлургического комбината и Ороекского медеплавильного завода, на которых будет осуществляться первичная обработка сырья.
Хорошие перспективы имеет область по добыче и глубокой переработке бурых углей Мелководненского и Ланковского месторождений - этот проект позволит не только удовлетворить собственные потребности территории в топливе, но и даст возможность значительно увеличить экспорт готовой продукции.
Нефть и газ
Но не только «золотыми перспективами» жива сегодня Магаданская область. Одним из важнейших направлений диверсификации экономики региона является освоение Примагаданского нефтегазоносного континентального шельфа.
В конце прошлого года в администрации области прошла презентация шельфовых проектов ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», а в январе 2013 года состоялись общественные слушания по проблемам экологической безопасности при проведении геолого-разведочных работ на шельфе в Магадане и Ольском районе.
На этот год намечен комплекс сейсморазведочных работ на участке Магадан-1 - для этих целей НК «Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с норвежской компанией Statoil. В рамках совместной работы российской и норвежской компаний намечено также освоение Лисянского и Кашеваровского участков в Охотском море. Доля Statoil в проектах составит 33,3%, и администрация региона сегодня прорабатывает возможность регистрации совместного предприятия на территории Магаданской области с целью увеличения налогооблагаемой базы. Для экономики Колымы осуществление шельфовых проектов, по оценкам экспертов, безусловно, даст новый импульс в социально-экономическом развитии.
Досье «ДК»: Суммарная площадь трех участков Магадан-1, Магадан-2 и Магадан-3 - 46 тыс. 929 кв. км. Участок Магадан-1 будет отрабатываться совместно со Statoil, Магадан-2 и Магадан-3 - только силами НК «Роснефть». Ресурсный потенциал трех участков, по предварительным прогнозам, составляет 2,6 млрд тонн нефти. ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (до 2008 года - ЗАО «Сахалинские проекты») - компания, осуществляющая геологоразведочные работы на шельфовых участках Дальнего Востока РФ. Компания организована в 1998 году для управления участием НК «Роснефть» в дальневосточных шельфовых проектах.
Инфраструктура для проектов
Естественно, осуществить грандиозные планы по реализации новых проектов возможно только при наличии транспортной и энергетической инфраструктуры. И, несмотря на то что строительство энергетических мощностей и дорог ведется в крайне сложных климатических условиях, с каждым годом инфраструктура области прирастает новыми объектами.
В рамках подпрограммы «Развитие энергетической инфраструктуры» идет работа над обеспечением электрической энергией Яно-Колымской золоторудной провинции, продолжается строительство Усть-Среднеканской ГЭС. На эти цели предполагается направить более 13 млрд рублей.
На Усть-Среднеканской ГЭС уже возведена плотина, смонтирован первый агрегат, завершаются работы по сборке второго агрегата, выполняются пусконаладочные работы по оборудованию КРУЭ 220кВ. В середине этого года состоится запуск в эксплуатацию первой очереди комплекса. Параллельно со строительством ГЭС идет работа по технологическому присоединению и расширению подстанции в поселке Оротукан - на этом объекте проведен монтаж всех опор, одновременно выполнена подвеска провода и грозотроса со встроенным кабелем ВОЛС. Сегодня администрация области активно работает с федеральными органами власти над тем, чтобы не допустить затягивания сроков ввода пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС из-за недостающего объема финансирования из федерального бюджета - дефицит составляет около 2 млрд рублей.
Большое внимание сегодня уделяется и властью, и энергетиками региона обеспечению бесперебойным энергоснабжением ОАО «Рудник им. Матросова». На технологическое присоединение нового объекта инвестиционной программой ОАО «Магаданэнерго» предусмотрено 98,5 млн рублей.
Специфика территории требует повседневной работы над улучшением транспортной доступности - от этого зависит и социальное развитие отдаленных поселков, и реализация инвестиционных проектов. На эти цели только в этом году направлено 55,3 млрд рублей федеральных ассигнований.
Среди наиболее важных объектов - строительство автодороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Билибино - Комсомольский - Анадырь, мостового перехода через реку Армань, реконструкция автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан, выборочный текущий ремонт земляного полотна автодороги Магадан - Балаганное - Талон.
Не менее актуальным направлением является работа по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Для субсидирования маршрутов Магадан - Ола, Магадан - Армань, Магадан - Клепка, Магадан - Талая, Магадан - Омсукчан выделено 7,9 млн рублей, планируется приобретение автобусов марки КАВЗ-4235, на которых жители смогут комфортно добираться в районы области.
Рыбной отрасли обещают уловы
Рыбопромышленный комплекс в экономике Магаданской области всегда играл одну из ведущих ролей. И сегодня на него возлагаются большие надежды: в последние годы уловы магаданских рыбаков находятся в пределах 100 тыс. тонн, что является индикатором стабильной работы. Даже несмотря на низкий уровень подхода лососей в 2012 году, снижение общих допустимых уловов на основные промысловые объекты и уменьшение количества предприятий в ходе реорганизации, магаданские рыбаки смогли показать достойные результаты по итогам прошлого года: увеличились эффективность освоения основных промысловых объектов и поставки рыбопродукции на российский берег. Выиграли от этого и сами рыбаки, и потребители, и областной бюджет - от рыбных компаний в прошлом году в казну поступило 240 млн рублей. Основной вылов обеспечивали промысловые суда и береговые бригады 5-ти предприятий: ООО «Тихрыбком», ООО «Магаданрыба», ЗАО «Тралком», ООО «Охотоморская рыбопромышленная компания» и ООО «Маг-Си Интернешнл».
Досье «ДК»: В 2013 году, по прогнозам специалистов, ситуация в рыбном бизнесе должна улучшиться. Не менее 70% уловов будут обеспечены минтаем и сельдью, не менее значимые в экономике предприятий виды - трубач, краб и креветка - должны дать около 12%, тихоокеанские лососи - 6%, остальную долю составят треска, палтусы, камбалы, навага, корюшки, кальмары, водоросли и пр.
Успешное завершение зимней охотоморской путины текущего года дало превышение вылова минтая на 15% и сельди на 81% к уровню 2012 года. Вывод гижигинско-камчатской сельди из ОДУ позволил магаданским рыбным компаниям впервые за многие годы приступить к ее освоению в промышленных масштабах.
Прогноз на лососевую путину 2013 года более благоприятен по сравнению с прошедшим годом: объемы по всем видам тихоокеанских лососей (горбуша, кета, кижуч и нерка) находятся в пределах 6,3 тыс. тонн. Это позволяет магаданским рыбакам с уверенностью смотреть в будущее.
Администрацией области совместно с мэрией Магадана решен вопрос о создании специализированного рыбного рынка, строительство которого планируется начать в текущем году. По ожиданиям экспертов отрасли, появление крупной специализированной торговой точки окажет влияние на формирование адекватной торговой наценки и сделает рыбопродукцию более доступной для жителей области.
Строить - значит жить
Повышение инвестиционной активности в области положительно сказывается и на деятельности строительного комплекса: темпы строительства растут, технологии совершенствуются, при этом цена квадратного метра постепенно снижается. Это позволяет не только поднять уровень жизни колымчан, но и постепенно становится реальным рычагом для того, чтобы удержать здесь население. В этом году в области предполагается ввести в строй не менее 25 тыс. кв. метров жилья. На эти цели планируется направить 1 млрд 250 млн рублей бюджетных и частных инвестиций.
Для того чтобы достичь требуемых Минрегионом показателей по вводу жилья, областная администрация планомерно работает над снижением стоимости квадратного метра (на сегодняшний день он составляет 50 тыс. рублей за «квадрат»). Еще в 2010 году в регионе утверждены территориальные сметные нормативы. Это устраняет необоснованное завышение стоимостных показателей при расчете сметной стоимости строительства жилых домов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов. Кроме этого, за счет бюджетного финансирования осуществляется государственный заказ на строительство жилых домов с использованием современных технологий. Это позволяет снизить сроки и стоимость строительства.
Появились возможности увеличить объемы строительства и за счет ввода «долгостроев», которых на территории немало. Наличие фундаментов, несущих стен и перекрытий на таких объектах позволяет значительно снизить стоимость строительства. Несколько объектов «незавершенки» в этом году будет введено в Магадане, уже введен жилой дом в селе Гадля, в этом же селе начинаются работы по завершению строительства 30-квартирного жилого дома. Реконструируются сегодня и объекты, ранее находившиеся в жилом фонде - начаты работы по реконструкции общежития в поселке Эвенск и 5-этажного дома в поселке Ягодное. Это позволит после завершения реконструкции обеспечить комфортабельным жильем тех, кто работает в области вахтовым методом.
На снижение стоимости строительства направлена и государственная поддержка комплексной застройки: в 2012 году из областного бюджета было выделено 7 млн рублей на проектирование и строительство инженерных сетей для комплекса индивидуальной застройки для многодетных семей. В этом году на эти же цели планируется выделить 8,6 млн рублей.
В администрации области уверены, что благодаря мерам, предпринимаемым сегодня, ввод жилья будет расти. В 2014 году станет возможным ввести уже 32 000 кв. м жилья, в 2015-ом и последующих годах - по 34 000 кв. м ежегодно.
Малый бизнес подрастает
В экономике территории значительную роль играет малый и средний бизнес; как показывает статистика, именно Магаданская область является лидером в России по количеству предпринимателей на душу населения - суровая северная природа, видимо, воспитывает в людях повышенную ответственность за себя и окружающих.
Досье «ДК»: Сегодня малый бизнес - это почти 22,8% рабочих мест, более 40% всей отгруженной продукции и оборота предприятий, 10,7% общего объема инвестиций. По итогам 2012 года доля налогов и обязательных платежей, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства, составила 38,2% бюджетных поступлений. Ощутим вклад малого и среднего предпринимательства и в объем валового регионального продукта: по результатам 2012 года он составил 20%.
Поддерживают стремление своих граждан к предпринимательской деятельности и областные органы власти, основные усилия которой направлены на повышение доступности финансовых ресурсов для малых предприятий. Магаданским региональным фондом содействия развитию предпринимательства уже оказана помощь 92 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму более 67,1 млн рублей по всем направлениям оказываемой государственной поддержки. Еще 10 млн рублей было выделено предпринимателям из внебюджетного фонда Особой экономической зоны на возвратной основе.
Увеличение объема и видов поддержки позволили закрепить позитивные процессы в развитии бизнеса и обеспечить благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого и динамичного роста.
Инновациям здесь место
Развитие экономики сегодня уже немыслимо без внедрения в жизнь инноваций. И здесь Магаданская область в числе лидеров - в настоящий момент она занимает второе место в ДФО по количеству инновационных организаций. Инновационные разработки с успехом применяются в добывающей отрасли, энергетике, связи. Доля инновационных товаров, работ и услуг в экономике Магаданской области составляет 3,5% в общем объеме отгруженных товаров. Уровень инновационной активности растет, в прошлом году - на 35,5%.
Эта тема активно поддерживается администрацией области. При губернаторе работает Совет по инновационной деятельности, наличие на территории области научных центров, вузов создает необходимую среду. Так, инновационно-технологическим центром Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН совместно с научно-инновационным объединением «Вектор» выполнены работы по созданию установки, которая повышает эффективность переработки техногенных образований золотодобычи на 15-20%.
В научно-исследовательском центре «Арктика» разработан и доведен до экспериментального образца мобильный комплекс для интегральной оценки состояния здоровья и нормализации выраженных дисфункций организма человека. Инновации в рыбную отрасль активно внедряет ФГУП «МагаданНИРО».
Для поддержки инновационного предпринимательства, научных исследований и подготовки квалифицированных кадров на 2013 год запланирована разработка проектно-сметной документации по созданию на территории Магаданской области бизнес-инкубатора, который позволит вывести инновационное предпринимательство в регионе на новый уровень развития.
Климат для инвестора
Улучшение инвестиционного климата - особая тема. Рейтинговым агентством «Эксперт» наименьшим инвестиционным риском Магаданской области определен законодательный. Этому способствует созданная в регионе нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность территории, в том числе законы: «Об инвестиционной деятельности», «Об Особой экономической зоне», «О соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей», «О развитии малого и среднего предпринимательства» и т. д.
В рамках поручений президента РФ готовится к принятию закон Магаданской области об установлении ставки налога на прибыль в региональной части в размере 0% в первые пять лет и не более 10% в последующие пять лет для новых производственных проектов с объемом инвестиций не менее 150 млн рублей.
Положительно влияют на инвестиционный климат реализуемые в настоящий момент властью и бизнес-сообществом Стандарты деятельности государственных органов исполнительной власти, разработанные Агентством стратегических инициатив в партнерстве с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
Из 15 ключевых кейсов, определенных Стандартами, в Магаданской области уже разработаны и утверждены два - инвестиционная стратегия и инвестиционная декларация. В ближайшее время будет принят пакет документов, регламентирующих процедуру оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
Идет работа и над решением одного из самых насущных для инвестора вопросов - тарифного. Для обеспечения участия коммерческих потребителей энергоресурсов в регулировании цен со стороны естественных монополий создается общественный совет при департаменте цен и тарифов администрации области.
Если говорить в целом, то в Магаданской области имеется развитая инфраструктура поддержки бизнеса. В нее входит торгово-промышленная палата, Фонд поддержки предпринимательства, созданы единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и канал прямой связи инвесторов и руководства администрации Магаданской области для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов.
Однако, как считают в администрации области, введение только на региональном уровне дополнительных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, недостаточно. Необходимо совершенствование федерального законодательства, и в первую очередь - решение проблемных и столь актуальных для области вопросов недропользования. В течение продолжительного времени Магаданская область настаивает на принятии федерального закона о вольноприносительстве. Сегодня этот закон в первом чтении принят, теперь недропользователи региона с нетерпением ждут второго чтения документа.
Руководство области на различных уровнях настойчиво поднимает вопрос о делегировании территориальным органам Роснедра права не только формирования, но и утверждения перечня участков недр, предоставленных в пользование. И руководители предприятий, и администрация области считают, что в распоряжение местных властей необходимо отдать объекты рудного золота с запасами до 10 тонн и россыпи с запасами всех категорий до 1 тонны. Положительное решение этого вопроса значительно сократит сроки лицензирования объектов недропользования.
Остается нерешенным вопрос о создании законодательной базы для предоставления в пользование и отработки по упрощенной схеме техногенных россыпей. По мнению администрации области, необходимо ускорить создание законодательной базы для предоставления в пользование по упрощенной и ускоренной схеме техногенных россыпных и рудных объектов (отвалов, хвостохранилищ, оставленных предыдущими недропользователями, и т. п.), которые следует рассматривать как самостоятельный ресурсный потенциал. Это повысит инвестиционную привлекательность техногенных россыпей.
Вопросов, которые предстоит решить, объединив усилия власти и бизнеса, еще множество. Однако сегодня главным остается одно: Колыма вернула себе титул «золотого цеха страны» и с уверенностью смотрит в будущее, делая ставку не только на золотодобычу, но и на новые для региона отрасли производства. Это позволит привлечь в регион крупный бизнес, лучших специалистов из России и из-за рубежа, а также сделает жизнь самих колымчан комфортнее, интереснее, перспективнее. И у них будет все меньше поводов стремиться на «материк», а территория наконец перестанет быть местом для временного проживания.
Досье «ДК»: В Магаданской области сегодня действует 56 областных целевых программ. Объем заложенных средств на реализацию их составляет 3,36 млрд рублей. Это на 16% выше уровня прошлого года.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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