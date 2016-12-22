Владимир Печеный, и. о. губернатора Магаданской области: Эффект от инвестиций должны ощутить все жители области

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
31 Июля 2013, 22:53 | Проект ДК

Владимир Печеный, и. о. губернатора Магаданской области: Эффект от инвестиций должны ощутить все жители области

Свое 60-летие Магаданская область встречает с уверенностью в завтрашнем дне: реализация крупномасштабных проектов, которые существенно изменят экономику области, идет полным ходом. Со стороны федеральной власти обозначена генеральная стратегия развития территории, а администрация области делает все возможное для того, чтобы эффект от экономического роста ощутил каждый житель Колымы. Причем желательно не в отдаленном будущем, а уже сегодня.

О крупных инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются в области, перспективах развития и проблемах, которые еще предстоит решить, в интервью «ДК» рассказал и. о. губернатора Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.

- Владимир Петрович, в 2012 году прирост ВРП в Магаданской области составил 4%. Это один из самых высоких показателей в России. За счет чего удалось достичь таких результатов?

- По предварительной оценке, ВРП, произведенный в Магаданской области, в 2012 году составил более 85 млрд рублей. Рост был обеспечен в первую очередь за счет увеличения добычи драгоценных металлов (серебра - на 9%, золота - на 14%), хотя немалую роль сыграли и другие отрасли. Среди них строительство, транспорт, связь, торговля, ремонт автотранспортных средств. Несмотря на то что горнодобывающая отрасль сегодня остается ведущей для Магаданской области, есть все основания для роста и других секторов экономики - ведь сегодня обозначилась внятная государственная политика в отношении нашего региона, и это самое главное.

Если раньше программы развития носили в основном локальный характер, то сегодня принятая Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона стала свидетельством формирования государственной политики относительно отдаленных территорий. Для Магаданской области это очень важно, потому что все те направления, на которых базируется экономика, в этой программе учтены.

- В первую очередь речь идет, конечно, о развитии горнодобывающей отрасли, в частности Яно-Колымской золоторудной провинции? На какой стадии реализация этих проектов?

- Безусловно, приоритетом в развитии золотодобывающей отрасли является реализация проекта по освоению Яно-Колымского района, который включает в себя 14 месторождений с прогнозными ресурсами и запасами около 5 тыс. тонн. Важнейшими проектами создания золоторудной провинции являются строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Наталкинское и Павлик.

Наталкинское месторождение уникально во всех отношениях. Достаточно сказать, что осваиваемые запасы на месторождении составляют 1 184,5 тонны золота и 331,3 тонны серебра. При выходе на проектную мощность по переработке руды в объеме 40 млн тонн в год предприятие будет производить 50 тонн золота ежегодно. В 2014 году планируется начать переработку руды с получением золота.

Полным ходом идет строительство ГОКа на месторождении Павлик силами привлеченного генерального подрядчика - сербской компании «Велесстрой», - которое должно завершиться в конце текущего года. Объем добычи золота составит 4-6 тонн в год. Ввод в эксплуатацию предполагается в 2014 году. Мы уверены, что предприятия начнут производство золота в намеченные сроки.

Суммарные инвестиции в эти проекты составляют около 200 млрд рублей. Это колоссальные средства. Но для нас сегодня очень важно, чтобы эффект от этих инвестиций ощутили все жители Магаданской области. И не завтра, а уже сегодня.

- Кроме золотодобычи, перспективы развития Магаданской области сегодня связывают с освоением месторождений нефти и газа на примагаданском шельфе. Как продвигается этот проект?

- Начало освоения шельфа откроет новую страницу в экономическом развитии области. В 2011 году распоряжением правительства РФ компании ОАО «Роснефть» предоставлены участки недр Магадан-1,2,3 на шельфе Охотского моря для геологического изучения, разведки и добычи углеводородов. Выполнение работ осуществляет дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» на Дальнем Востоке - ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток». Уже в текущем году работы начнутся на участке Магадан-1, где будет выполнен комплекс сейсморазведочных работ. В 2016 году планируется начать бурение поисковой скважины.

Мы уверены, что реализация шельфовых проектов даст новый импульс к социально-экономическому развитию области. Достаточно сказать, что выполнение этих работ, по опыту проекта Сахалин-1, дает мультипликативный эффект 1 к 10-ти, то есть на одного работающего непосредственно в проекте приходится до 10 новых рабочих мест во вспомогательных и обеспечивающих производствах. Кроме того, будут новые налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Несмотря на то, что Магаданская область - очень богатый регион, здесь есть золото, нефть, уголь, он по-прежнему остается глубоко дотационным. А от этого, я считаю, нужно уходить. И достичь бездотационности можно только правильно выстроив работу с инвесторами: крупные предприятия, добывающие на нашей территории природные ресурсы, должны быть зарегистрированы в области, здесь платить налоги и нести социальную нагрузку. Тогда регион станет более привлекательным для людей, и это позволит решить многие проблемы.

- Вы имеете в виду кадровый вопрос?

- В том числе. Кадровая ситуация в области сегодня, действительно, очень сложная. Две трети работающих, например, на наших стройках - это не колымчане. И эту ситуацию нужно в корне менять. Сегодня администрация Магаданской области подготовила две программы, которые должны существенно помочь в решении кадрового вопроса. Первая направлена на то, чтобы «привязать» подготовку специалистов к тем точкам роста, которые есть на территории. Для этого мы должны переориентировать наши учебные заведения на подготовку тех кадров, которые нам нужны. Вторая программа позволит стимулировать внутрирегиональную миграцию.

- Вы - один из тех руководителей, кто активно отстаивает интересы территории в Москве. Какие проблемы наиболее важные и чего уже удалось добиться?

- Очень актуальна для нас проблема транспортной доступности. И здесь мы рассчитываем на поддержку государства. Какие-то шаги, безусловно, уже сделаны. Например, льготные перевозки для пассажиров до 23 и старше 55 лет, но этого, на мой взгляд, недостаточно. Нужно распространить это на всех жителей Дальнего Востока. Эту тему мы активно обсуждаем в Москве, недавно я говорил по этому вопросу с замминистра транспорта Валерием ОКУЛОВЫМ. Процесс идет, прорабатываются новые форматы поддержки.

Нужна государственная программа развития внутрирегиональной авиации: содержать малые аэропорты, взлетно-посадочные полосы небольшим городам и поселкам сложно, но при нашей удаленности населенных пунктов друг от друга они крайне важны.

Больной вопрос - это тарифы. Но и его стараемся решать. Надеемся, что увеличение числа потребителей и создание более развитой инфраструктуры в конечном итоге приведут к сокращению стоимости коммунальных услуг.

- Сегодня идет работа над проектом закона о развитии Дальнего Востока. Принимаете в этой работе участие? На ваш взгляд, какие основные моменты должны быть в нем предусмотрены?

- На совещании в Хабаровске была рассмотрена и одобрена структура и концепция проекта закона. Мы дали свои предложения по всем разделам проекта закона и предложили редакцию раздела о частно-государственном партнерстве при реализации инвестиционных проектов на территории дальневосточных субъектов. Считаю, что в законе обязательно должны быть предусмотрены дополнительные меры в социальной политике: стимулирование рождаемости, поддержка семей с детьми, привлечение молодых специалистов с установлением им гарантий трудоустройства, дополнительных льгот, безвозмездных выплат на обустройство. Законом должны быть закреплены особые налоговые режимы, решены вопросы организации инвестиционной, предпринимательской и производственной деятельности, значительно упрощена процедура оформления земельных участков и получения разрешений на строительство и т. д.

- Накануне юбилея области что пожелаете землякам?

- В первую очередь желаю всем сохранения нашего колымского братства. Да, жить на Колыме, наверное, сложнее, чем в центральных городах России. Здесь более суровые природные условия, может быть, не столь хорошо развита инфраструктура, но все это с лихвой компенсируется теплотой человеческих отношений. Счастья вам, здоровья, всего самого доброго, дорогие колымчане. Оставайтесь верными нашему удивительному краю, с его неповторимыми красотами и уникальными природными богатствами!

Елена АРДАЛЬЯНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.

 

Теги: инвестиции  юбилей  Магадан 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика