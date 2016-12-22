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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владимир Печеный, и. о. губернатора Магаданской области: Эффект от инвестиций должны ощутить все жители области
О крупных инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются в области, перспективах развития и проблемах, которые еще предстоит решить, в интервью «ДК» рассказал и. о. губернатора Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
- Владимир Петрович, в 2012 году прирост ВРП в Магаданской области составил 4%. Это один из самых высоких показателей в России. За счет чего удалось достичь таких результатов?
- По предварительной оценке, ВРП, произведенный в Магаданской области, в 2012 году составил более 85 млрд рублей. Рост был обеспечен в первую очередь за счет увеличения добычи драгоценных металлов (серебра - на 9%, золота - на 14%), хотя немалую роль сыграли и другие отрасли. Среди них строительство, транспорт, связь, торговля, ремонт автотранспортных средств. Несмотря на то что горнодобывающая отрасль сегодня остается ведущей для Магаданской области, есть все основания для роста и других секторов экономики - ведь сегодня обозначилась внятная государственная политика в отношении нашего региона, и это самое главное.
Если раньше программы развития носили в основном локальный характер, то сегодня принятая Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона стала свидетельством формирования государственной политики относительно отдаленных территорий. Для Магаданской области это очень важно, потому что все те направления, на которых базируется экономика, в этой программе учтены.
- В первую очередь речь идет, конечно, о развитии горнодобывающей отрасли, в частности Яно-Колымской золоторудной провинции? На какой стадии реализация этих проектов?
- Безусловно, приоритетом в развитии золотодобывающей отрасли является реализация проекта по освоению Яно-Колымского района, который включает в себя 14 месторождений с прогнозными ресурсами и запасами около 5 тыс. тонн. Важнейшими проектами создания золоторудной провинции являются строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Наталкинское и Павлик.
Наталкинское месторождение уникально во всех отношениях. Достаточно сказать, что осваиваемые запасы на месторождении составляют 1 184,5 тонны золота и 331,3 тонны серебра. При выходе на проектную мощность по переработке руды в объеме 40 млн тонн в год предприятие будет производить 50 тонн золота ежегодно. В 2014 году планируется начать переработку руды с получением золота.
Полным ходом идет строительство ГОКа на месторождении Павлик силами привлеченного генерального подрядчика - сербской компании «Велесстрой», - которое должно завершиться в конце текущего года. Объем добычи золота составит 4-6 тонн в год. Ввод в эксплуатацию предполагается в 2014 году. Мы уверены, что предприятия начнут производство золота в намеченные сроки.
Суммарные инвестиции в эти проекты составляют около 200 млрд рублей. Это колоссальные средства. Но для нас сегодня очень важно, чтобы эффект от этих инвестиций ощутили все жители Магаданской области. И не завтра, а уже сегодня.
- Кроме золотодобычи, перспективы развития Магаданской области сегодня связывают с освоением месторождений нефти и газа на примагаданском шельфе. Как продвигается этот проект?
- Начало освоения шельфа откроет новую страницу в экономическом развитии области. В 2011 году распоряжением правительства РФ компании ОАО «Роснефть» предоставлены участки недр Магадан-1,2,3 на шельфе Охотского моря для геологического изучения, разведки и добычи углеводородов. Выполнение работ осуществляет дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» на Дальнем Востоке - ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток». Уже в текущем году работы начнутся на участке Магадан-1, где будет выполнен комплекс сейсморазведочных работ. В 2016 году планируется начать бурение поисковой скважины.
Мы уверены, что реализация шельфовых проектов даст новый импульс к социально-экономическому развитию области. Достаточно сказать, что выполнение этих работ, по опыту проекта Сахалин-1, дает мультипликативный эффект 1 к 10-ти, то есть на одного работающего непосредственно в проекте приходится до 10 новых рабочих мест во вспомогательных и обеспечивающих производствах. Кроме того, будут новые налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Несмотря на то, что Магаданская область - очень богатый регион, здесь есть золото, нефть, уголь, он по-прежнему остается глубоко дотационным. А от этого, я считаю, нужно уходить. И достичь бездотационности можно только правильно выстроив работу с инвесторами: крупные предприятия, добывающие на нашей территории природные ресурсы, должны быть зарегистрированы в области, здесь платить налоги и нести социальную нагрузку. Тогда регион станет более привлекательным для людей, и это позволит решить многие проблемы.
- Вы имеете в виду кадровый вопрос?
- В том числе. Кадровая ситуация в области сегодня, действительно, очень сложная. Две трети работающих, например, на наших стройках - это не колымчане. И эту ситуацию нужно в корне менять. Сегодня администрация Магаданской области подготовила две программы, которые должны существенно помочь в решении кадрового вопроса. Первая направлена на то, чтобы «привязать» подготовку специалистов к тем точкам роста, которые есть на территории. Для этого мы должны переориентировать наши учебные заведения на подготовку тех кадров, которые нам нужны. Вторая программа позволит стимулировать внутрирегиональную миграцию.
- Вы - один из тех руководителей, кто активно отстаивает интересы территории в Москве. Какие проблемы наиболее важные и чего уже удалось добиться?
- Очень актуальна для нас проблема транспортной доступности. И здесь мы рассчитываем на поддержку государства. Какие-то шаги, безусловно, уже сделаны. Например, льготные перевозки для пассажиров до 23 и старше 55 лет, но этого, на мой взгляд, недостаточно. Нужно распространить это на всех жителей Дальнего Востока. Эту тему мы активно обсуждаем в Москве, недавно я говорил по этому вопросу с замминистра транспорта Валерием ОКУЛОВЫМ. Процесс идет, прорабатываются новые форматы поддержки.
Нужна государственная программа развития внутрирегиональной авиации: содержать малые аэропорты, взлетно-посадочные полосы небольшим городам и поселкам сложно, но при нашей удаленности населенных пунктов друг от друга они крайне важны.
Больной вопрос - это тарифы. Но и его стараемся решать. Надеемся, что увеличение числа потребителей и создание более развитой инфраструктуры в конечном итоге приведут к сокращению стоимости коммунальных услуг.
- Сегодня идет работа над проектом закона о развитии Дальнего Востока. Принимаете в этой работе участие? На ваш взгляд, какие основные моменты должны быть в нем предусмотрены?
- На совещании в Хабаровске была рассмотрена и одобрена структура и концепция проекта закона. Мы дали свои предложения по всем разделам проекта закона и предложили редакцию раздела о частно-государственном партнерстве при реализации инвестиционных проектов на территории дальневосточных субъектов. Считаю, что в законе обязательно должны быть предусмотрены дополнительные меры в социальной политике: стимулирование рождаемости, поддержка семей с детьми, привлечение молодых специалистов с установлением им гарантий трудоустройства, дополнительных льгот, безвозмездных выплат на обустройство. Законом должны быть закреплены особые налоговые режимы, решены вопросы организации инвестиционной, предпринимательской и производственной деятельности, значительно упрощена процедура оформления земельных участков и получения разрешений на строительство и т. д.
- Накануне юбилея области что пожелаете землякам?
- В первую очередь желаю всем сохранения нашего колымского братства. Да, жить на Колыме, наверное, сложнее, чем в центральных городах России. Здесь более суровые природные условия, может быть, не столь хорошо развита инфраструктура, но все это с лихвой компенсируется теплотой человеческих отношений. Счастья вам, здоровья, всего самого доброго, дорогие колымчане. Оставайтесь верными нашему удивительному краю, с его неповторимыми красотами и уникальными природными богатствами!
Елена АРДАЛЬЯНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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