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ОАО "Сусуманзолото": команда высшей пробы
История Сусуманского ГОКа берет свое начало с дальстроевских времен. За годы работы предприятие добыло более тысячи тонн драгоценного металла. Сегодня оно по-прежнему является лидером Магаданской области по объемам добычи, входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Работая по принципу многопрофильного холдинга, «Сусуманзолото» смогло объединить в одну структуру практически весь дражный флот Колымы, предприятия, работавшие в системе ГОКа на россыпях, и рудник, геологоразведку, шлихообогатительную и золотоизвлекательную фабрики. Все это вкупе позволяет сегодня добывать золото всеми существующими способами и обогащать его.
Но не только объемами добычи славится предприятие. Менеджменту «Сусуманзолото», несмотря на колоссальный кадровый дефицит на Колыме, удалось создать крепкую, очень работоспособную и ответственную команду. Руководителей дочерних подразделений холдинга Владимир ХРИСТОВ, председатель совета директоров ОАО «Сусуманзолото», можно сказать, собирал по крупицам. Причем не только по Магаданской области, но и по всей стране. Результат, что называется, налицо. Сегодня этой сплоченной команде под силу решение любых, в том числе и самых сложных задач. А их, кстати, немало - проверяют горняков на прочность и суровая северная природа, и макроэкономические тенденции (цена на золото в последнее время сильно упала). Но они с достоинством проходят все испытания и уверенно смотрят в будущее.
Старая добрая драга
Валерий ПОЛЯКОВ приехал на Колыму в 1985 году по распределению после окончания горного факультета Иркутского политехнического института. Опыта набирался на разных должностях, в 1998 году пришел на работу в «Сусуманзолото», а в 2005 году возглавил ООО «Дражник», под крыло которого, без одной драги, был собран весь дражный флот Колымы.
«История дражного флота на Колыме - это особая страница в летописи золотодобычи. Первая драга вступила в строй в далеком 1949 году, и до сегодняшнего дня дражный способ является одним из самых дешевых в «золотой» отрасли, - рассказывает Валерий Поляков. - ООО «Дражник» является крупнейшим дочерним предприятием «Сусуманзолото». В его составе 10 драг, такого количества, в «руках» одного предприятия, нет не только в России, но и за рубежом. В прошлом году мы добыли 1 тонну 367 кг золота - это максимальный результат за 75 лет. В этом году идем на улучшение показателей: опережение на конец июня, по сравнению с прошлым годом, составляет 117 кг. В юбилейный год нам удалось довольно рано запустить все драги, а они у нас работают как в Сусуманском, так и в Тенькинском районах».
Политика на укрупнение дражного флота была целенаправленной - руководство холдинга посчитало, что концентрация в одних руках максимального количества драг позволит существенно оптимизировать все процессы организации работы. Расчет оказался верным в прошлом году, как уже было сказано выше, «Дражник» поставил рекорд добычи. И в этом году не намерен снижать темпов.
«Крупному предприятию гораздо легче выживать, - считает Валерий Поляков. - В золотодобыче очень важно везение. Бывает, что кто-то «проседает», но зато в это же время поднимается добыча у другого, и это компенсирует издержки. Кроме этого, у нас большой парк техники: 12 тяжелых бульдозеров, 6 шагающих экскаваторов, станки для гидрооттайки. Это позволяет значительно сократить простои из-за поломок техники - на замену вышедшей из строя машины сразу же приходит другая».
Всего на предприятии работает 470 человек - все специалисты высокого класса и с большим стажем работы. Привлекают сюда и молодежь, в том числе и из других регионов России. Для приезжих руководство старается создать комфортные условия труда и отдыха, без задержек и «в белую» платит заработную плату.
Золотые мои россыпи
Василий СЕРДЮК, который сегодня возглавляет ООО «Чай-Урья золото», приехал «на Север» с Украины в 1979 году по совету друга, который за сезон заработал по советским меркам просто баснословные деньги. Устроился работать в Сусуманский ГОК сварщиком, через 6 лет возглавил артель «Салют». Сначала, как он сам говорит, здесь держала высокая зарплата, а потом появился горняцкий азарт: заканчивая каждый очередной сезон, думаешь, что еще «не докопал», и остаешься на следующий. И так уже 34 года. Пройдя путь от простого рабочего, сегодня Василий Сергеевич руководит мощным структурным подразделением холдинга, которое добывает более 700 кг золота за сезон.
«Если для драги важно, чтобы запасы были в талой зоне, то для нас это не имеет значения - мы работаем в вечной мерзлоте, - говорит директор ООО «Чай-Урья золото» Василий Сердюк. - Мы ведем большое количество буро-взрывных работ. Например, осенью прошлого года с применением буро-взрывной технологии вскрыли 500 тысяч кубометров грунта, весной - еще 1,5 млн кубометров. Сегодня на всей этой площади - а это около 200 тысяч кв. метров - ведем промывку песков. Вообще Чай-Урья - это уникальное место в мире. Всего за всю историю золотодобычи эта река вместе со своими притоками отдала больше 800 тонн золота. И ее запасы не оскудевают».
Открытым способом добывают золото и в ООО «Астра» под началом Ивана ГРУДЕВА. Он, потомственный горняк, как и многие его коллеги, начинал с рабочих профессий, работал на бульдозере и в геологоразведке, потом возглавил старательскую артель. Молва о его организаторских способностях и слава строгого, но справедливого руководителя дошла до Владимира Христова, который в конце 2005 года пригласил его в «Сусуманзолото» - и не ошибся. Сегодня на предприятии работает 106 человек, добыча идет на реках Сусуман и Верхний Нексикан, притоке Светлом, участке Мяунджа. В прошлом году было добыто 387 кг золота, этот год обещает быть еще более удачным.
Александр НЕЧАЕВ возглавил ООО «Карьер «Челбанья» в прошлом году, сменив в конце сезона на посту одного из опытнейших горняков района Владимира МАЙНУЛОВА, и с первого же дня, как отмечают его коллеги, с азартом взялся за дело. Тем более что тонкости горняцкого труда известны ему не понаслышке - и профильное образование имеет, и огромный опыт работы в отрасли. На предприятии, возглавляемом Александром Нечаевым, работает 120 человек, большая часть которых - жители Сусумана. Сегодня сюда подтягивается молодежь, что особенно радует директора, - в 90-е годы выпускники школ не связывали свое будущее с горняцким делом. Сейчас ситуация меняется: молодежь постепенно обращает свой взор на горняцкие профессии. Да и система образования области стала предлагать для них различные варианты обучения. На предприятии же молодых специалистов всегда поддержат и словом, и делом - старшие товарищи щедро делятся своим опытом и знаниями с новым поколением горняков.
«На ручье Челбанья находится несколько наших полигонов, и на этот год добыча запланирована на уровне 280 кг. Но мы уверены, что нам удастся добыть больше, - говорит Александр Яковлевич. - По вскрышным работам этот сезон начался удачно, мы вскрыли достаточно большие площади для того, чтобы перевыполнить план».
Небольшая артель «Мир» моет драгоценный металл на полигонах, с которых брали золото еще в 40-е годы. Однако это не мешает старателям ежегодно выполнять и перевыполнять план. Строится успех на многолетнем опыте и интуиции руководителя артели Мирона Омаровича ТУСКАЕВА, который без малого 45 лет работает на одной золотой реке - Чай-Урье. Сама артель «Мир» уже совсем скоро сможет отпраздновать пятидесятилетний юбилей, она была образована в 1965 году.
Недавнее приобретение холдинга «Сусуманзолото» - ООО «Герба», работает на россыпях в Ягоднинском районе - оно перешло в состав холдинга в начале 2012 года, и в первый же год работы в составе ОАО «Сусуманзолото», под руководством нового директора предприятия Олега ТОКАРЕВА, в команде с которым работают ветераны отрасли, добыча золота увеличилась с 30 до 100 кг. И это не предел.
Трудное рудное золото
Галим АКЧУРИН пришел в Сусуманский ГОК из геологоразведки, сегодня он руководит рудником «Ветренский», расположенным неподалеку от Колымского водохранилища.
Здесь идет добыча рудного золота. Содержание металла на «Ветренском» - 7-8 граммов на тонну, что является неплохим показателем для Магаданской области. В 2012 году в результате геолого-разведочных работ были выявлены новые запасы, а значит, у рудника есть будущее.
«Так как рудник расположен в сильном отдалении от населенных пунктов - более 100 километров, - говорит Галим Акчурин, - работа у нас идет вахтовым методом. Поэтому особое внимание мы уделяем бытовым условиям и досугу горняков. Срок вахты 15 дней - это самый оптимальный вариант для работников подземки - труд у них очень тяжелый. Я имел опыт работы на разных предприятиях и с уверенностью могу сказать, что такой профессиональной заинтересованности, как у руководства холдинга, в каждом сотруднике мне еще не приходилось встречать.
ОАО «Сусуманзолото» - одно из старейших предприятий. Пережив вместе с территорией сложные годы, оно осталось единственным ГОКом из полутора десятков. Более того, руководитель холдинга - Владимир Христов - нашел возможность привлечь в состав предприятия целый коллектив геологоразведчиков, дал им работу, жилье. В итоге сегодня «Сусуманзолото» - это единственное предприятие, которое имеет оперативную геологоразведку по россыпным месторождениям, что обеспечивает прирост и перспективу работы россыпников. Возрождается геологораздведка и по рудному направлению. Это дает нам стабильность и уверенность в завтрашнем дне».
Залог успеха - в людях
Дальновидность Владимира Христова и умение разбираться в людях позволили ему сформировать не только работоспособный, практически без текучки кадров, коллектив, но и сильнейшую в регионе команду топ-менеджеров. Пройдя путь от помощника машиниста экскаватора до генерального директора, он в первую очередь ценит в людях, как он сам говорит, человеческие качества.
На них ориентировался Владимир Кириллович, когда пригласил в команду своего однокурсника по Кузбасскому политехническому институту Сергея СИМОНЕНКО, который вот уже 5 лет является генеральным директором ОАО «Сусуманзолото». Они же привлекли его внимание и к Александру ЧУГУНОВУ, который вот уже много лет занимает пост главного инженера компании.
«Все управленцы - мои заместители и руководители предприятий в составе холдинга - проверенные и надежные люди, мы работаем с ними очень давно, доверяем друг другу и верим на слово, - делится управленческими секретами Владимир Христов. - С некоторыми вместе проходили сложный путь от антагонизма до полного взаимопонимания. Я не говорю, что мой метод подбора кадров самый оптимальный и на него всем нужно равняться, но для меня самое главное - человеческий фактор. Его я ставлю на первое место, всему остальному человека можно научить».
Правильность выбранной стратегии в подборе кадров доказала практика: Сусуманский ГОК не только успешно адаптировался к рыночным условиям, но и освоил новые месторождения, нарастил дражный флот и сегодня является динамично развивающимся холдингом.
Взлетная полоса - подарок области
Ставить во главу угла человека - такой принцип руководство «Сусуманзолота» использует не только во внутренней политике компании, но и во внешней. Являясь крупнейшим градообразующим предприятием района, «Сусуманзолото» большое внимание уделяет развитию инфраструктуры.
«На Колыме суровые условия, и, если в наших силах сделать жизнь людей здесь комфортнее, мы будем это делать, - говорит Сергей Симоненко. - Мы не только создаем рабочие места, платим налоги в бюджеты всех уровней. Мы добываем золото на территории Сусуманского района уже 75 лет, поэтому считаем, что должны этой территории, из недр которой извлекаем золото. Мы помогаем школе, детским садам, больницам района. Но самый большой социальный проект последнего времени - отсыпка взлетно-посадочной полосы. Теперь ежедневно по маршруту Магадан - Сусуман - Магадан летает самолет, а ведь раньше можно было добраться в Магадан и обратно только автотранспортом по Колымскому тракту. Дорога занимала целый день - расстояние более 600 км. Сейчас мы купили еще и радиомаяк, и все необходимое приводное оборудование. Это позволит совершать безопасные рейсы в любую погоду. Как только новое оборудование будет установлено, мы передадим его в областную собственность. Таков подарок ОАО «Сусуманзолото» к юбилею Магаданской области».
Цена на золото корректирует планы
Конечно, как и в любой отрасли, есть сегодня у золотодобытчиков и проблемы. Самая главная из них - это снижение мировой цены на золото. Ряд социальных проектов, техническое перевооружение, укрупнение холдинга и покупка новых лицензий в последние годы стали возможны в том числе и за счет высокой цены на драгметалл. Сегодня ближайшие планы холдингу приходится корректировать. Так, чтобы успешно завершить промывку и остаться на плаву, совет директоров принял решение по снижению затрат и себестоимости добычи металла на 2013-2014 годы.
«Нынешняя цена на драгметалл не предел, - считает Владимир Христов. - По оценке аналитиков, она может опуститься еще ниже - с 1 400 до 1 200 долларов за унцию. Но за годы высокой цены на золото мы смогли создать хорошую подушку безопасности и уверены, что сможем вписаться в новые, жесткие, рамки. Сегодня обстановка на полигонах и рудниках стабильная, работа идет в обычном режиме».
Рынок драгоценных металлов сегодня действительно переживает не лучшие времена, но коллектив «Сусуманзолота» уверен, что достойно пройдет и через это испытание. Ведь главное золото Колымы - это люди. А они в компании - исключительно высшей пробы.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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