|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр ЗОЛОТАРЕВ, председатель Северо-Восточного банка: Мы работаем на перспективу Территории
- Александр Евгеньевич, «ДК» пригласил вас принять участие в номере, который будет посвящен 60-летию Магаданской области. Как Северо-Восточный банк позиционирует себя в регионе?
- Соответственно своему размеру и ресурсам, которыми банк располагает. Мы активно участвуем в финансировании большинства проектов, определяющих не только современный облик территории, но и ее перспективное развитие. Важна и социальная составляющая многих направлений нашей деятельности. Мы строим бизнес на основе долгосрочных взаимоотношений с клиентами, обеспечивая индивидуальный подход к организации обслуживания и подбор банковских сервисов, максимально удовлетворяющих запросы каждого. Делаем ставку и на новую роль банка - финансового консультанта и советника.
В Магадане и области работают 28 внутренних структурных подразделений и аппарат территориального банка. Наши офисы расположены не только в городах и районных центрах, но и в удаленных населенных пунктах, куда другие банки «заходить» не спешат. Серьезные средства мы направляем на переформатирование и модернизацию своей филиальной сети. Сегодня в новом формате представлены все офисы по обслуживанию частных клиентов в Магадане, дополнительные офисы в поселках Сокол, Палатка, Сеймчан. К концу 3-го квартала будет переформатирован дополнительный офис в п. Омсукчан. В этом году мы открыли первый в области центр развития бизнеса и VIP-офис. Планируем, что в скором времени областной центр украсит и новое здание Северо-Восточного банка.
Корпоративным клиентам в Магадане и области только за период с января 2012 года по июнь 2013 года Северо-Восточным банком было выдано кредитов на сумму свыше 13 млрд рублей. Многие наши клиенты, пройдя инвестиционную стадию развития, имеют возможность создавать новые рабочие места, вкладывать средства в обустройство инфраструктуры, участвовать в благотворительных и спонсорских программах, что, несомненно, благоприятно сказывается на развитии региона.
Остатки привлеченных средств частных клиентов, размещенных в магаданских офисах банка, по состоянию на 1 июня этого года превысили 17 млрд рублей. Кредитный портфель по ссудам, выданным колымчанам, составил более 6 млрд рублей. При этом каждый третий рубль в этом портфеле - целевые кредиты на приобретение жилья.
Северо-Восточный банк тесно взаимодействует с органами региональной и местной власти в реализации приоритетных проектов поддержки малого бизнеса, развития жилищной сферы. Пятый год в рамках соглашения с администрацией области реализуются региональные подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. Действует в Магаданской области и специальная программа ипотечного кредитования молодых учителей на индивидуальных условиях. При ее разработке мы использовали накопленный в системе Сбербанка опыт, когда бюджеты берут на себя оплату первоначального взноса по кредиту и субсидирование части процентной ставки, а банк предоставляет ипотечный кредит под сниженную процентную ставку. В мае Северо-Восточный банк и администрация Магаданской области подписали еще одно соглашение, направленное на улучшение жилищных условий бюджетников.
В области высокие темпы эмиссии банковских карт Сбербанка, в том числе зарплатных и социальных. Для удобства их использования мы расширяем сеть устройств самообслуживания. Парк из 129-ти банкоматов и информационно-платежных терминалов, установленных в Магадане и области, до конца года пополнится еще 80-ю устройствами.
Выполняя социальную миссию, Северо-Восточный банк выступает спонсором ряда проектов по обустройству колымской столицы, поддерживает детское творчество и спорт, общественные организации ветеранов и инвалидов. Проводим мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности своих клиентов.
В числе постоянных подопечных банка 10 детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На протяжении 3-х лет банк оказывает им регулярную помощь в рамках корпоративной благотворительной программы «Счастливое детство». Общий объем средств, выделенных для улучшения материально-технической базы детских домов, оздоровления воспитанников, превысил 10 млн рублей. И не случайно, что в конкурсе «Меценат года - 2012», организованном мэрией Магадана, наш банк одержал победу в номинации «Социально ответственный бизнес».
В Сбербанке не просто приветствуются здоровый образ жизни и занятия спортом, но и создаются для этого все условия. Наши сотрудники участвуют в большинстве спортивных и общественно значимых мероприятий в регионе. Банк и сам выступает инициатором различного рода турниров и соревнований. Подобные встречи, на которые мы всегда приглашаем клиентов и партнеров, способствуют выстраиванию прочных дружеских отношений.
- Какие инвестиционные инструменты предлагает банк бизнесу региона, насколько они востребованы?
- На 1 июня 2013 года инвестиционный портфель банка составляет более 9 млрд рублей, из которых 33% приходятся на долю Магаданской области. Более чем на половину портфель сформирован кредитами, предоставленными индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам СМП на приобретение объектов недвижимости. В регионе востребованы эффективные инструменты Сбербанка по кредитованию строительных проектов, проектному финансированию, связанному с разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе финансирование импортных контрактов с участием иностранных банков, аккредитивные формы расчета и лизинг.
К слову, при наличии у нашего клиента импортного контракта Северо-Восточный банк может взять на себя поиск выгодного предложения иностранного банка для его финансирования. Учитывая, что стоимость ресурсов на иностранных рынках ниже, чем на внутрироссийских, есть возможность снизить итоговую стоимость кредитных ресурсов для клиента. С начала июня этого года данная услуга доступна и клиентам малого бизнеса.
Все большей популярностью у предприятий и физических лиц Магаданской области пользуются расчеты с использованием аккредитивов. Их привлекают скорость открытия, минимальный пакет документов, надежность, защищенность денежных средств, а также тот факт, что документы перед оплатой проверяются специалистами банка на подлинность и соответствие условиям контракта.
- У Магаданской области еще долгие годы будет ресурсная специализация экономики. Какие специфические банковские продукты и услуги востребованы недропользователями? Насколько банк может и готов защитить их в условиях нестабильного рынка?
- Клиентская база Северо-Восточного банка на 15% представлена недропользователями. Для этого сегмента бизнеса в арсенале банка широкая кредитная линейка, в том числе позволяющая осуществлять предсезонное финансирование затрат по добыче золота и серебра. Кредитование возможно в рублях, в валюте, в драгоценных металлах. Сроки кредитных линий устанавливаются с учетом особенностей производственного цикла добычи сырья и сезонности. При этом банк предоставляет клиенту целый ряд преимуществ, в т. ч. и финансового характера.
Учитывая волатильность рынка драгметалла и зависимость цены на золото от курса доллара, клиенты Северо-Восточного банка, для минимизации возможных потерь, могут заключить договоры на операции OPTION или FORWARD.
У Сбербанка есть возможность заключения сделок с драгметаллом на основании текущей рыночной котировки. При наличии на обезличенном металлическом счете металла, который может быть продан, клиент связывается с отделом по работе на финансовых рынках банка и получает текущую рыночную котировку на его продажу. В случае, если курс для клиента приемлем, операция совершается на следующий операционный день.
Также банк готов помочь клиентам освоить весь перечень инструментов «автоматического» заключения сделок на финансовом рынке: ордера типа Take-Profit или Stop-Loss.
- Известно, что Магаданская область лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству предприятий малого и среднего бизнеса на 1 000 населения. Такова специфика региона. Какие акценты на работу с ним вы делаете?
- Малый бизнес - это порядка 90% корпоративных клиентов Северо-Восточного банка. Мы обслуживаем более 2,5 тыс. субъектов малого предпринимательства области. И здесь акцент делается на персональный подход, который обеспечивается командой клиентских менеджеров. Изучение и понимание потребностей каждого клиента, его бизнеса позволяют не только реализовывать индивидуальные схемы финансирования, но и предлагать другие банковские продукты, спо собные обеспечить поступательное развитие. Эффективность такой работы обеспечивает в том числе автоматизированная система СPM. В ней содержится вся история взаимоотношений с клиентом. Благодаря этому наши специалисты могут с большей долей вероятности спрогнозировать будущие потребности клиента и выбрать наиболее оптимальные для их бизнеса продукты и услуги.
В ближайшей перспективе Северо-Восточный банк планирует участвовать в финансировании стартапов. Сейчас наши специалисты готовятся к внедрению нового проекта «Бизнес-старт». Он позволит начинающим предпринимателям получить средства на открытие и развитие бизнеса. В рамках этого проекта предусмотрена возможность начинающим бизнесменам пройти обучение, которое поможет постичь основы предпринимательства, тонкости налогообложения, бухучета. Кроме того, важным моментом будет являться и деятельность на условиях франчайзинга, когда известная компания с «раскрученным» брендом предоставит предпринимателю свой товарный знак, позволив ему стать дистрибьютором серьезного бренда, сэкономив на маркетинговых и рекламных затратах.
Для комплексного обслуживания у банка теперь есть и специальные площадки - центры развития бизнеса. Первый такой центр в Северо-Восточном регионе был открыт в феврале в Магадане. Принципиальное отличие от классических офисов в том, что центр - это «единое окно», где клиентам предоставляют не только стандартные финансовые услуги, но и оказывают бесплатный доступ к дополнительным сервисам Сбербанка и его партнеров.
Позитивные отклики клиентов и заинтересованное отношение сотрудников позволяют нам строить далеко идущие планы и не сбавлять темп, который банк демонстрирует в развитии корпоративного и розничного обслуживания.
Юрий Рогов, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
- Владимир Печеный, и. о. губернатора Магаданской области: Эффект от инвестиций должны ощутить все жители области
- Магаданская область: Золотая кладовая прирастает нефтью и газом
- Александр ЗОЛОТАРЕВ, председатель Северо-Восточного банка: Мы работаем на перспективу Территории
- Начало добычи золота на Наталкинском месторождении изменит ситуацию в золотодобывающей промышленности Магаданской области
- ОАО "Сусуманзолото": команда высшей пробы
- АТБ принес на Колыму новые технологии
- ОАО "ГДК "Берелех" добыло около 20 тонн золота
- Энергосистема Колымы работает на опережение
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.