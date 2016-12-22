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25 Июля 2013, 17:51 | Проект ДК

АТБ принес на Колыму новые технологии

Банковский рынок Магаданской области - самый конкурентный в России. По итогам 2012 года область занимала первую позицию среди 80 регионов страны по уровню насыщенности банковскими учреждениями. Жесткая конкуренция диктует свои правила игры, и региональные банки вынуждены объединяться, чтобы устоять перед натиском более сильных игроков.

 Как показал пример Колыма-банка, Камчатпромбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка, которые три года назад консолидировались под брендом последнего, это идет на пользу и участникам рынка, и, главное, клиентам. В Магадане процесс объединения проводили Евгений АКСЕНОВ, председатель правления АТБ, и Константин ЕРМИЛОВ, глава Колыма-банка, впоследствии возглавивший филиал АТБ «Колыма» в ранге вице-президента банка.

О сегодняшнем дне и перспективах развития филиала «Колыма» АТБ в интервью «ДК» рассказал вице-президент АТБ, директор филиала Константин Ермилов.

- Константин Викторович, три года назад произошло объединение трех банков под эгидой АТБ. Как вы оцениваете результат этого проекта в регионе?

- Евгений Аксенов как идеолог объединения приложил очень много усилий, чтобы оно прошло именно в этой форме и именно с таким успешным результатом. Когда было принято решение о слиянии, у всего коллектива были тревожные ожидания: удастся ли сохранить лучшее, что было наработано Колыма-банком, и не покинут ли его клиенты? У клиентов также возникали вопросы: есть ли смысл оставаться? К счастью, нам удалось не только сохранить достигнутое, но и увеличить долю на рынке практически по всем направлениям бизнеса. За счет чего? Во-первых, была сформирована команда сотрудников АТБ и Колыма-банка, которые были ответственны за качественное объединение. Было проанализировано все лучшее, что есть в обоих банках, и это лучшее было внедрено не только в Магаданской области, но и на всей территории присутствия АТБ. Во-вторых, глава АТБ много времени уделял вопросу полного сохранения коллектива Колыма-банка, и нам это удалось. В-третьих, мы совместно провели встречи с крупными клиентами как Колыма-банка, так и других банков, что дало возможность не только сохранить своих клиентов, но и привлечь новых клиентов в Магаданской области и ЧАО. Если посмотреть такие показатели, как кредиты индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, средства на счетах корпоративных клиентов, то, не считая Сбербанка, почти половину рынка региона занимаем сегодня мы. По рознице у нас около 20% рынка кредитов. Такие результаты за три года - это констатация факта, что объединение удалось.

- В чем конкурентное преимущество АТБ?

- АТБ - динамично развивающийся банк. По всему спектру банковских услуг у нас много хороших предложений и крупному бизнесу, и МСБ, и физическим лицам. Крупным компаниям мы предлагаем «длинные» и дешевые кредиты. Для этого мы привлекаем средства Международной финансовой корпорации, ЕБРР, МСП банка и других институтов. Малому бизнесу мы гарантируем быстрое принятие решений с учетом специфики его деятельности. Можем помочь сформировать управленческую отчетность малым предприятиям. Наши розничные клиенты могут брать быстрые кредиты по честным ставкам, открывать вклады с высоким процентным доходом, осуществлять денежные переводы практически через все системы, существующие в России. По насыщенности продуктов для физических лиц мы занимаем одну из лидирующих позиций на рынке. А такие продукты, как мобильный банкинг, который у нас есть, предлагают далеко не все крупные кредитные организации.

- Перед Магаданской областью сегодня открываются новые перспективы развития. По своим клиентам вы можете сказать, что экономический потенциал растет?

- Да, это очевидно уже сегодня. Люди стали увереннее смотреть в будущее. Ведь что такое кредитование? Человек, который берет кредит, должен быть уверен в том, что сможет его вернуть, а для этого нужно иметь стабильный доход. Рост кредитного портфеля - свидетельство тому, что оптимизма у жителей Колымы значительно прибавилось. Кстати, по активности населения в том или ином районе можно судить о том, насколько успешно работают там предприятия. Например, в Омсукчанском районе работает «Полиметалл». Проекты компании активно развиваются, там высокая средняя зарплата, люди уверены в завтрашнем дне, следовательно, и кредитный портфель растет. Большие надежды возлагаем на Тенькинский район, где сейчас развивается проект «Рудник им. Матросова». Раньше это был один из депрессивных районов, и показатели по работе с населением были не очень хорошие. Сегодня ситуация меняется прямо на глазах. И это радует.

Елена ЛЕНСКАЯ, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.

 

 

Теги: банки  АТБ 


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