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20 Февраля 2017, 09:40 | Рынки |

Приморье устало продавать "Хаятт"

Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.

При этом, в отличие от предыдущей схемы, когда организатором торгов выступало АО «Наш дом - Приморье» (оператор строительства отелей Hyatt во Владивостоке), новые торги пройдут по классической схеме - очные торги с аукционистом. Ожидается, что главными претендентами на объект будут китайские компании.

АО «Российский аукционный дом» (РАД) проведет торги в Москве. Для предстоящего аукциона будет заказан новый отчет об оценке рыночной стоимости актива. Его выполнит одна из компаний так называемой «большой четверки» - PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG. Заказчиком оценки выступает АО «Наш дом - Приморье» (100% акций находится в собственности Приморского края). Предыдущую оценку рыночной стоимости обеих гостиниц Hyatt проводила международная компания «Сойер и Ко», действующая под брендом GVA Sawyer.

Ранее «Наш дом - Приморье» отменил электронный аукцион по продаже отеля, назначенный на 28 февраля. Начальная цена лота в июле 2016 года была установлена в размере 8 млрд 505,312 млн рублей, минимальная цена продажи - 5 млрд 952,312 млн рублей.

«Делать более-менее уверенные прогнозы по поводу предстоящей сделки мы сможем только после появления актуальной стоимости гостиничного комплекса. При наличии адекватной цены поиск покупателя не составит большой проблемы, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии. Мы будем презентовать проект в Китае и странах АТР. Мы считаем, что поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении», - прокомментировал генеральный директор Российского аукционного дома Андрей СТЕПАНЕНКО.

Американская Hyatt Hotels Corporation - одна из ведущих международных гостиничных сетей, в портфель которой входит 12 брендов. По состоянию на 30 июня 2016 года компания управляла 667 отелями в 54 странах. В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить («Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог»), а вторую («Хаятт Владивосток Бурный») - продать. Строительство отеля на мысе Бурном было заморожено в 2014 году. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляется только техническое обслуживание зданий и их охрана. В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке.

В июле прошлого года на тот момент директор АО «Наш дом - Приморье» Сергей ЗАПОРОЖЕЦ заявлял, что интерес к покупке «Хаятт Владивосток Бурный» проявили более 15 крупных иностранных компаний, в том числе Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, китайская «Хунчжэн» и др.

В итоге The Rezidor Hotel Group остановила свой выбор на Хабаровске, где будет управлять гостиницей «Radisson Blu Хабаровск», которая разместится в 52-этажном многофункциональном комплексе «Бриллиант чистой воды» (название будущего небоскреба). Предполагается, что гостиница будет расположена на 33-50 этажах первого в Сибири и на Дальнем Востоке небоскреба. Номерной фонд составит 300 номеров, включая номера для маломобильных групп населения. В гостинице будут располагаться два ресторана, лаундж-бар, лобби, банкетный зал площадью около 500 кв. метров, конференц-зал с современным инновационным оборудованием.

Что касается отеля «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог», то к его достройке по поручению Юрия ТРУТНЕВА был подключен единый государственный заказчик «Роскапстрой». Вице-премьер также поручил установить видеокамеры на площадке недостроенного отеля для онлайн-контроля строительства.

Незадолго до проведения второго Восточного экономического форума (ВЭФ) Юрий Трутнев назвал недостроенные отели Hyatt во Владивостоке главным сбоем в подготовке к форуму.

Досье «Дальневосточного капитала»: В состав недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» входит здание собственно отеля площадью 6 тыс. 058 кв. м (готовность - 79%) и здание спа-комплекса площадью 2 тыс. 633 кв. м (готовность - 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год. 

Теги: Хаятт  Наш дом - Приморье  отель 


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