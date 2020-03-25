|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 17 Июня, 13:35 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Легендарная корейская косметика доступна всем желающим
Интернет-магазин «Ktouch Skin Care» является лучшим дистрибьютором красоты, который напрямую связывает топовые косметические бренды Кореи с потребителем в России, и определенно заслуживает репутацию лучшего места для покупки косметики по оптимальной цене с превосходным качеством. Мы работаем на качество представляемой нами косметики. И это уже оценили тысячи наших клиентов, став постоянными.
«Ktouch Skin Care» является официальным представителем на территории РФ таких брендов, как: Dr.Oracle 21;STAY, Inward Herbal care, MIJIN Cosmetics. Мы собрали вместе лучшие средства для комплексного ухода за кожей, благодаря которым Вы сможете выглядеть безупречно каждый день.
Средства гипоаллергенной линии 21;STAY от Dr.Oracle сохраняют кожу здоровой и красивой, благодаря созданию защитной плёнки, восстановлению собственных защитных функций и нормализации водно-липидного баланса. Особенностью продукции Inward является использование традиционных корейских трав и запатентованных ингредиентов, которые дарят энергию и молодость, активизируя скрытые источники энергии кожи. Продукция MIJIN Cosmetics направлена на сохранение здоровой кожи, в ее состав входят натуральные ингредиенты, оказывающие эффективное, но в тоже время мягкое воздействие. Вся продукция клинически одобрена и сертифицирована по системе ТР ТС 009/2011.
«Ktouch Skin Care» сотрудничает с огромным количеством магазинов, продавцов и начинающих компаний. Мы будем рады сотрудничать и с Вами!
Наш магазин-склад находится во Владивостоке. Мы осуществляем доставку в любую точку РФ с помощью курьерских служб и транспортных компаний. Все заказы оперативно обрабатываются и доставляются безопасным способом.
Мы стремимся предоставить Вам самые качественные и безопасные продукты: гипоаллергенная космецевтика, натуральный уход за кожей, органический уход за волосами и этот список можно продолжать.
Познакомиться с ассортиментом продукции Вы сможете на нашем официальном сайте: www.ktouch.ru
Реклама.
- Легендарная корейская косметика доступна всем желающим
- Цены уходят в космос
- Доля суррогата на рынке топлива сократилась, но расслабляться рано
- На рынке краба неизбежен шторм
- Неожиданно о недвижимости
- Куры щелкнули клювом
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей
- Цифровую трансформацию бизнеса обеспечат "облака"
- Авторынок едет вверх
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.