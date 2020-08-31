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Среда| 02 Сентября, 18:49 |
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Приморье восстанавливает торговлю
В Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений еще действует режим повышенной готовности. Продолжающаяся эпидемия коронавируса отразилась на всех без исключения отраслях: это и предприятия, которые приостановили свою деятельность, например, в сферах туризма, гостиничного бизнеса, логистики, и другие отрасли, которые функционировали все это время. К сожалению, торговля непродовольственными товарами попала в первую категорию, а в ней в крае задействованы тысячи человек. Это не могло не сказаться на экономической ситуации всего региона.
Без ограничения по площади
Однако власти постепенно «возвращают к жизни» засидевшуюся на самоизоляции экономику края. Так, 5 августа возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа. Об этом заявил губернатор Олег КОЖЕМЯКО на заседании регионального оперативного штаба.
Как отметил глава региона, вместе с тем для таких объектов сохраняется требование – одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчета один человек на четыре квадратных метра.
«С сегодняшнего дня сняты ограничения, и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям», – обозначил Олег Кожемяко.
Напомним, в середине июля руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ сообщала о том, что разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, можно организовывать уличную торговлю. Теперь ограничения по площади торговых точек сняты.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко неоднократно подчеркивал, что, несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам.
Ярмарки и фестивали
Ранее, с 12 июля, была возобновлена работа сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах Приморья. Однако аграриям приходится соблюдать в местах продажи своей продукции меры безопасности, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Аналогичное требование предъявляется и к посетителям.
Олег Кожемяко подчеркнул, что жители региона неоднократно обращались к властям с просьбами возобновить проведение ярмарок. Это необходимо как местным фермерам, которые реализуют свои товары, так и приморцам, которые привыкли приобретать в таких организованных местах свежую продукцию местного производства.
«Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», – заявил губернатор.
Кроме того, на территории городского рынка в Уссурийске была проведена краевая ярмарка «Праздник первого меда». В течение трех дней – с 24 по 26 июля – здесь можно было приобрести свежий липовый мед и продукты пчеловодства. Свою продукцию на ярмарке представили 15 пчеловодческих хозяйств из Анучинского, Лазовского, Чугуевского, Хорольского муниципальных округов, Михайловского, Надеждинского, Черниговского районов и Уссурийска. «Здесь можно было приобрести первый липовый мед сезона-2020, а также продукцию пчеловодства. Например, ароматное медовое мыло», – отметили специалисты.
Мероприятие проходило с соблюдением всех необходимых санитарных норм – участники были обеспечены индивидуальными средствами защиты, в каждом павильоне были предусмотрены средства дезинфекции.
Владивосток также не остался в стороне от постепенного снятия ограничений на торговлю и провел свое мероприятие. В конце июля здесь завершился летний фестиваль «Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров». Фестиваль прошел на площадке между улицами Адмирала Фокина и Семеновской во Владивостоке уже в третий раз. И с каждым разом мероприятие становится лучше: увеличивается число участников и гостей фестиваля, меняется и расширяется ассортимент, проходят новые активности.
Конечно, коронавирус внес некоторые коррективы: все торговцы и гости фестиваля соблюдали, как рекомендовано, «социальную дистанцию» – 1,5-2 метра, пользовались санитайзерами и масками, которые, к слову, бесплатно можно было взять на прилавках.
Неизменным остается одно: акцент на поддержку местных производителей. За две недели мероприятие посетили более 30 тысяч человек. Ежедневно на площадке продавали 100 кг ягод и 30 пачек тофу, а за все время фестиваля было продано 800 кг сыра, более 600 литров ягодного сиропа, более 700 пачек ягодного чая и более 800 литров меда.
Также во Владивостоке уже в третий раз прошел ежегодный фестиваль дальневосточных гребешков. Попробовать морской деликатес в этом году можно было в ресторанах 12 регионов России. Фестиваль «На Гребне!» проводится при поддержке правительства Приморского края, Туристско-информационного центра Приморья и федерального проекта «Гастрономическая карта России».
Как рассказали организаторы, цель мероприятия – развитие гастрономического туризма и знакомство гостей ресторанов с одним из ценнейших продуктов дальневосточной кухни – приморским гребешком. С каждым годом количество ресторанов-участников растет – попробовать морской деликатес в этом году можно будет в более чем 60 ресторанах в 12 регионах России.
Столицей фестиваля стал Владивосток – один из самых популярных городов для гастрономического туризма в России, по мнению пользователей Booking.com.
«Фестиваль «На Гребне!» 2020 года – это прекрасный пример того, как локальный, но качественный туристический продукт быстро завоевал популярность за пределами региона. Это произошло благодаря совместной системной работе рестораторов, туроператоров и краевых властей. В этом сезоне сроки наших знаменитых приморских гастрономических фестивалей сместились по известным причинам, но все они обязательно состоятся», – рассказал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.
Локальный ресторанный фестиваль превратился во всероссийский благодаря энтузиазму его инициатора и организатора – команды ресторана Zuma (Владивосток). В этом году только от Приморского края в мероприятии принимают участие 30 ресторанов, среди которых 29 ресторанов из Владивостока: ALASKA GRILL BAR, Billy's Pub, Brugge Pub, Crust, Gastroli Grill, GUSTO gastrobar, Hunter, Midia, MOLOKO&MED, PastaMore, Syndicate – Port cafe, Tokyo Kawaii, Tokyo More, Tokyo на Дальзаводе, Umami Ramen Сlub, «Веранда Бабушки Нино», «Виноваты Звезды», панорамная терраса «СОЛЬ», «Пхали Хинкали» на проспекте Столетия, «Пхали Хинкали» на ул. Черемуховой, рестобар «Невинные Радости», Svoy, Del Mar, «Сезоны», «Супра Меоре», «Супра» на Фокина, TRINITY IRISH PUB, фермерский ресторан OGONЕK, «Цех», ресторан-организатор Zuma и ресторан из города Большой Камень «Сушка».
В фестивале приняли участие герои федерального проекта «Гастрономическая карта России» из Кузбасса и Санкт-Петербурга: рестораны сети гостеприимства Вадима Сидорова «Забой», «Мечтать», «Крендель» (Кемерово) и ресторан GREBESHKI (Санкт-Петербург).
В этом году в Приморье запланирован и традиционный фестиваль «Анучино – медовое раздолье». Он состоится в День пчеловода, в последнюю субботу августа. Всего в этом году пчеловоды планируют собрать около 5 тысяч тонн меда.
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в Приморье также запланирована 24-я ярмарка «Приморские продукты питания», которая развернется на центральной площади Владивостока 7 сентября. Жители и гости края смогут продегустировать и приобрести свежую продукцию от ведущих производителей. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных мер безопасности.
В этом году ожидается до 70 участников – ведущих сельхозпроизводителей Приморья. Главная цель мероприятия – познакомить жителей и гостей региона с натуральной качественной продукцией.
«Ярмарка развернется на центральной площади Владивостока 7 сентября. Ее гости смогут продегустировать и приобрести мясные, молочные продукты, овощи, минеральную воду, кондитерские изделия», – подчеркнули специалисты.
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будет отменена традиционная концертная программа. Мероприятие будет проведено с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора: павильоны установят по периметру площади на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, участники и посетители должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, соблюдать «социальную дистанцию».
Могут запретить
Особо отмечается, что продавцы обязательно должны быть в масках и перчатках, через каждые два часа обрабатывать торговое место дезинфицирующими средствами. Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований осуществляют административные комиссии. Теперь у них появится специальная форма – цветной жилет и жетон.
Поскольку началось массовое возобновление работы торговых точек, в Приморском крае усиливают контроль за соблюдением масочного режима и «социальной дистанции». Для этого по поручению губернатора ряд предприятий, получивших разрешение оказывать свои услуги в период действия режима повышенной готовности, будет круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. В случае если будет обнаружено нарушение санитарных правил, организацию ожидают штрафные санкции вплоть до запрета оказывать услуги.
В рамках контроля за соблюдением мер безопасности ведется работа по организации видеонаблюдения за рынками и ярмарками. На данный момент камеры установлены на территории 10 подобных общественных зон, однако уже в ближайшее время их охват увеличится более чем в 6 раз.
Также был составлен подробный реестр рынков и ярмарок муниципалитетов Приморского края, в котором были отражены необходимые условия для подключения объектов к системе видеонаблюдения.
В начале августа в регионе уже начали тестировать приложение для мобильных телефонов, которое позволяет подключать гаджет к действующей в крае интеллектуальной системе видеонаблюдения. Предполагается, что приложение будут использовать участники административных комиссий для видеофиксации случаев нарушения противоэпидемиологических мер с последующей передачей информации правоохранительным органам.
Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, приложение фактически позволит сделать камеру смартфона частью интеллектуальной системы видеонаблюдения, действующей в Приморском крае.
«Весь функционал системы будет сохранен, в том числе определение плотности массовых скоплений и идентификация личности людей, попавших на видео. Материал будет напрямую заноситься в архив системы видеонаблюдения и при необходимости может быть использован правоохранительными органами», – уточнили представители министерства.
Ожидается, что на первом этапе приложение распространят среди нескольких десятков участников административных комиссий. В дальнейшем, если сервис будет признан эффективным, возможность фиксировать на видео нарушения правил «социального дистанцирования» и масочного режима получат все комиссии региона.
Как отмечается, наблюдение ведется в автоматическом режиме – камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с торговыми точками и фитнес-клубами за повторяющиеся нарушения предусмотрено наказание в виде запрета на оказание услуг.
При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые фото и видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе «112».
Тем временем девяти объектам Владивостока вынесли «последнее предупреждение» во время проверок административными комиссиями. В торговых центрах и на автовокзале не соблюдаются необходимые требования Роспотребнадзора. Так, 9 августа административные комиссии проверили в общей сложности более 4,7 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 90 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.
Губернатор подчеркнул, что особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно уделять открытым сейчас сельскохозяйственным ярмаркам, для этого к работе административных комиссий следует подключать волонтеров.
«У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение маски, соблюдение «социальной дистанции», – обозначил глава Приморья.
Как доложил мэр Владивостока Олег Гуменюк, в результате проверок повторно были предупреждены торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса», автовокзал.
«Если эти объекты не устранят выявленные нарушения, мы их закроем», – сказал Олег Гуменюк.
Юрий Рогов. Фото автора.
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