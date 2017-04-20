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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Аренда оборудования: экономическая эффективность и оперативность
Однако, по мнению специалистов компании Aggreko, следует обратить внимание и на возможности оперативного и менее затратного решения вопросов, связанных с эксплуатацией холодильного оборудования. Не всегда необходимо нести капитальные затраты, когда есть такой вариант, как аренда оборудования температурного контроля. У компании есть различные предложения и для мобильного решения вопросов энергоснабжения. Такая потребность нередко возникает у предприятий, которые ведут деятельность в отдаленных районах, где нет возможности подключения к централизованной энергетике. В конце концов, есть сезонные работы - очень распространенная для регионов Дальнего Востока практика.
Мобильная модернизация
Производители и переработчики оптимизируют инвестиции в модернизацию производства. В сложных экономических условиях, сложившихся в России и мире, набирают популярность различные формы товарных кредитов: лизинг, квазикредитные схемы, и другие. Одной из самых эффективных остается аренда оборудования.
В этом очень много резонов. Поставщик арендованного оборудования принимает на себя риски, связанные с выходом оборудования из строя, поскольку права собственности не переходят к заказчику. Кроме того, если в этом есть потребность, поставщик организует дежурство оператора и эксплуатацию оборудования.
Аренда позволяет избежать капитальных затрат, сэкономить на общестроительных работах, стоимости обслуживания.
Арендованное оборудование, подключенное по временной схеме, можно использовать как в период пиковых нагрузок - дополнительные мощности, так и для проведения испытаний и оптимизации технологических циклов без масштабной модернизации и других издержек.
Этот подход позволяет оперативно решать проблемы без финансовых затрат на проектирование и экспертизы, поскольку оборудование подключается по временной схеме.
Для шотландской компании Aggreko аренда - модель бизнеса с 1962 года. Она предполагает, что оборудование перемещается и работает в различных климатических условиях: на Дальнем Востоке, в Центральной России, в Казахстане. Дизайн оборудования ориентирован на мобильность, модульность, постоянные переезды и простоту подключения. Aggreko решает проблемы временного энергоснабжения, охлаждения и обогрева для промышленных предприятий, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, тепличных хозяйств и ЖКХ, крупных спортивных и зрелищных мероприятий и инфраструктурных объектов.
Дочернее представительство - «Аггреко Евразия» - работает на территории СНГ с 2008 года. Компания зарегистрирована в Тюмени, где располагается производственная площадка, хаб, построенный для проведения комплексного обслуживания, капитального ремонта и нагрузочного тестирования генерирующего оборудования. Там же находится парк генерирующего и холодильного оборудования, которое используется для холодоснабжения во время вынужденного простоя штатной холодильной станции и для кратковременного увеличения производственных мощностей предприятий.
Арендовать нет смысла покупать
Аренда не предполагает капитальных вложений: оборудование не приобретается в собственность, поэтому нет необходимости, принимая во внимание текущую кредитную ставку, «влезать» в долгосрочные банковские обязательства либо изымать средства из оборота предприятия.
В отличие от капитальных затрат, арендные платежи снижают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Аренда также может финансироваться за счет дополнительных прибылей, полученных в результате применения арендованного оборудования: переработчик окупает эти затраты на аренду за счет прибыли, полученной от увеличения производственных мощностей.
При проектировании предприятия часто учитываются предельные параметры нагрузок и наружных температур, которые зачастую бывают пиковыми лишь несколько дней в году. Это приводит к неоправданному перерасходу при закупке оборудования. Возможна и обратная ситуация: при проектировании не были учтены все факторы, и при эксплуатации установки в летний период возникает дефицит холода. Такая же картина может возникнуть из-за износа и загрязнения теплообменных поверхностей.
Применение арендованного оборудования позволяет максимально точно подобрать холодильную мощность, удовлетворяющую нужды заказчика, и избежать рисков, связанных с ошибками на стадии проектирования, разворачивая временный пиковый хладоцентр только для компенсации возникающего дефицита холодильных мощностей.
Если технологическая нагрузка изменяется - например, производство выходит на предельные мощности или меняется технология, то холодильный центр можно модернизировать сообразно текущим потребностям.
При возникновении форс-мажорной ситуации потенциальные потери кратно превышают затраты на аренду. Поэтому для особо ответственных участков на теплый сезон разворачиваются резервные холодильные мощности.
Заказчик, применяя арендованные мощности, имеет возможность провести опытно-промышленные испытания и на практике проверить эффективность своего решения перед его внедрением.
«Аггреко Евразия» выручила не раз
В конце 2015 года на мясоперерабатывающем комбинате из-за аварии произошла остановка холодильного оборудования морозильных камер. Создалась критическая ситуация: остановить забой откормленного скота нельзя, но и условий для хранения готовой продукции нет.
Последствия простоя, в связи с тем, что ремонт штатного холодильного оборудования мог занять до 10 недель, предвещали непоправимые убытки для предприятия.
Специалисты «Аггреко Евразия» решили проблему: за 5 дней развернули временный хладоцентр на базе мобильных холодильных установок Aggreko общей мощностью порядка 3 МВт. Это позволило выйти из кризисной ситуации с минимальными потерями.
Технологические процессы производства изоляционных материалов требуют наличия постоянного промышленного охлаждения. Для своевременного запуска новой линии производства (теплоизоляция на основе вспененного каучука и полиэтилена) в г. Лобня (Московская область) потребовалось обеспечить временное решение по холодоснабжению, поскольку штатный хладоцентр для обеспечения охлаждения на постоянной основе еще не был смонтирован.
Компания «Аггреко» предоставила оптимальное решение на основе чиллера WC400 мощностью 400 кВт. Установка будет работать на производстве в течение нескольких месяцев, до ввода в эксплуатацию основного источника холодоснабжения.
Временное решение не предполагает затрат времени и финансов на разработку и согласование проекта: его можно внедрить незамедлительно, по мере необходимости, и также оперативно демонтировать или модернизировать.
В климатических условиях большинства регионов России оборудование для получения среднетемпературного холода (например, чиллеры или градирни) используется в течение года, как правило, недолго. В европейских странах с подобным климатом применяются технологии, по которым уже на стадии строительства объекта предусматриваются только узлы подключения, а хладоцентр разворачивается лишь на период фактического использования, в весенне-летний период, с учетом цикличности. Чем реже оборудование применяется и приносит дополнительную прибыль, тем больше требуется времени на его окупаемость и возврат инвестиций.
Мобильность плюс экономичность - собственно, эти слова могут стать настоящим девизом для тех, кто берется сегодня за реализацию проектов на Дальнем Востоке. Именно на это направлены особые экономические режимы, которые благодаря льготам и преференциям, облегченным административным порядкам уже привлекли в регион сотни новых компаний. Современные инструменты хозяйствования также приветствуются. Компания Aggreko уже давно доказала бизнесу разных стран, что умеет снижать его затраты.
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