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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 21:57 |
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На Дальнем Востоке рынок офисного оборудования стремится к оптимизации
Статистика последних нескольких лет, по данным исследовательской компании IDC, показывает общее сокращение российского рынка печатающих устройств - по итогам 2014 года в целом он сократился на 10,3%. Продолжение сокращения объемов рынка аналитики связывают со сложной экономической ситуацией, санкциями, падением курса рубля. Однако внутри этого рынка происходят значительные перераспределения: предпочтения корпоративных пользователей смещаются в сторону более мощных устройств коллективного пользования. Поэтому в денежном выражении объем российского рынка продолжает оставаться довольно высоким - $828,35 млн по итогам прошлого года.
Об основных тенденциях развития рынка офисного оборудования в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал директор филиала ООО «Ксерокс СНГ» во Владивостоке Василий ПОСТУХОВ.
- Василий, как бы вы оценили сегодняшнее состояние рынка офисного оборудования в России в целом и на Дальнем Востоке в частности? Как он поделен между игроками? Есть ли на нем, на ваш взгляд, свободные ниши?
- В наши дни игрокам российского рынка печатного оборудования приходится работать в условиях экономической нестабильности. Тем не менее, благодаря реализации государственных программ, направленных на поддержку региона, на мой взгляд, на Дальнем Востоке сложился более благоприятный деловой климат, чем во многих других субъектах Федерации.
Многие компании сегодня видят перспективу на Дальнем Востоке, и связано это с фокусом правительства на этом регионе. Это приносит в регион те бюджеты, которые помогают строить здесь бизнес, - промышленные предприятия и другие крупные заказчики продолжают инвестировать в модернизацию ИТ-инфраструктуры и установку новой офисной техники.
Если говорить о конкуренции, на нашем рынке она довольно острая и идет между крупными иностранными компаниями, в основном в сегменте офисного многофункционального оборудования.
Однако, несмотря на высокую конкуренцию, на рынке остается много свободных ниш. Одна из них - комплексные системы для создания электронных архивов и электронных библиотек. Хотя многие заказчики нуждаются в подобных решениях, на сегодняшний день лишь несколько производителей работают в этом сегменте.
- Какие тенденции развития этого рынка вы бы отнесли к основным?
- Одним из главных трендов, определяющих развитие современного рынка печатной техники, является стремление корпоративных заказчиков сократить издержки и оптимизировать процессы документооборота. Многие компании решают эти задачи заменяя большой парк офисной техники начального уровня на меньшее количество производительных аппаратов, каждый из которых объединяет в себе все востребованные функции обработки документов. В сочетании с переходом заказчиков от моделей старшего сегмента к более доступным моделям это приводит к заметному росту спроса на решения для средних рабочих групп.
Еще одна важная тенденция, продолжающаяся уже не первый год, - переход компаний на цветные принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Это подтверждают аналитики IDC, отмечая приоритетный спрос на цветные многофункциональные устройства различных ценовых сегментов. Их доля в общем объеме продаж стабильно растет за счет снижения спроса на монохромные устройства, поскольку печать офисных документов в цвете становится все более оправданной с экономической точки зрения. Кроме того, повышается востребованность технологий контроля печати, поскольку они помогают компаниям сократить издержки, обеспечить надежную защиту данных и ограничить доступ пользователей к возможностям МФУ.
Само собой, общемировые технологические тренды не могут не влиять на развитие рынка Дальнего Востока. Вместе с тем дальневосточные компании иногда с осторожностью относятся к приобретению недавно запущенных технологически новых продуктов, хотя и проявляют к ним большой интерес. По этой причине многие новинки начинают внедряться в регионе только спустя год или два после официального старта продаж. Учитывая эту особенность заказчиков, мы часто проводим для них демонстрацию оборудования, уже установленного в демозалах наших партнеров или в других компаниях. Это помогает нашим потенциальным клиентам получить максимально полную информацию о новых решениях, увидеть работу оборудования в деле и выбрать оптимальное предложение. На Дальнем Востоке мы отмечаем определенную задержку спроса не только на продукты, но и на услуги, популярные в Центральной России. В частности, в их число входит аутсорсинг печатной инфраструктуры, который пока не нашел широкого применения в регионе.
- Насколько, на ваш взгляд, этот рынок зависим от влияния внешнеполитической и макроэкономической ситуации? Как повлияли санкции на бизнес-стратегию компании в России?
- Изменения во внешнеполитической ситуации и санкции в отношении России не оказывают прямого воздействия на развитие бизнеса Xerox, в отличие от общей экономической конъюнктуры, динамики спроса и рыночных тенденций, от которых все игроки зависят в равной степени. В настоящее время наша компания продолжает активно работать на рынке, запускать новые продукты, развивать партнерский канал и сотрудничать с российскими заказчиками.
- Сегодня в России все чаще говорят об импортозамещении. На ваш взгляд, насколько оно возможно в высокотехнологичных отраслях?
- Сейчас в сегменте решений для работы с документами в России представлены только зарубежные производители, и мы не считаем, что тренд импортозамещения представляет угрозу для нашего бизнеса. В то же время российские заказчики обладают своей спецификой, которую не всегда учитывают глобальные вендоры. Для адаптации и локализации решений наша компания создала в России специальное интеграционное подразделение, в котором российский индустриальный опыт Xerox используется для формирования оптимального предложения для каждой отрасли. Если же говорить о рынке в целом, в высокотехнологичных отраслях существуют отдельные ниши, в которых импортозамещение имеет большой потенциал. Заполнение этих ниш способно принести российским компаниям важные конкурентные преимущества и открыть перед ними новые возможности развития бизнеса.
- Насколько дальневосточные компании ориентированы на высокотехнологичные сервисы?
- На Дальнем Востоке мы отмечаем точечные всплески спроса на передовые программные и аппаратные решения, облачные сервисы и услуги по управлению документоемкими процессами, однако пока рано говорить об их широкой востребованности среди заказчиков. В наши дни дальневосточные компании чаще руководствуются не желанием внедрить новейшие высокотехнологичные продукты, а потребностью в сокращении издержек. Однако при таком, казалось бы, рациональном подходе не всегда учитываются возможные последствия экономии, что нередко приводит к появлению дополнительных скрытых расходов. Например, при закупке неоригинальных расходных материалов в долгосрочной перспективе могут резко возрасти затраты на сервисное обслуживание и замену печатной техники. К сожалению, не все понимают, что без учета таких рисков невозможно выстроить действительно эффективную систему оптимизации издержек.
Наша бизнес-стратегия всегда была направлена на активную работу в области повышения собственной эффективности и поддержки, развития партнерского канала. Стабильная и предсказуемая партнерская политика - одна из основ нашего бизнеса, и это приносит свои плоды. Мы регулируем ее в зависимости от потребностей рынка. В условиях экономической нестабильности наша компания усилила свой фокус на работе с партнерами и вместе с ними сконцентрировалась на сегментах рынка с максимальным потенциалом, в том числе на услугах аутсорсинга и решениях для малого и среднего бизнеса. Еще одной важной составляющей нашей деятельности на Дальнем Востоке и по всей России будет оставаться повышение качества сервисного покрытия территории с предложением рынку новых услуг сервиса.
В то же время мы всегда стараемся находить и использовать новые возможности применения наших решений, расширяя свое присутствие в пустующих нишах. Хорошими примерами подобных проектов являются формирование полнотекстовых электронных библиотек на базе комплекса «ПЭБ Xerox» в ВЦБС (Владивостокской централизованной библиотечной системе) и СахОУНБ (Сахалинской областной универсальной научной библиотеке), а также установка широкоформатного цветного струйного принтера Xerox IJP 2000 в ООО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» и ООО «Дальгипротранс».
- Кто ваши основные клиенты в регионе?
- Наша компания сотрудничает со многими крупными компаниями из государственного и образовательного сектора, оборонной промышленности, нефтегазовой и строительной отрасли.
- Работа в иностранной компании по-прежнему остается мечтой многих специалистов. Какие требования предъявляет компания к своим сотрудникам? Испытывает ли дефицит профессиональных кадров на Дальнем Востоке? Планируется ли расширение и привлечение персонала?
- Наша компания всегда заинтересована в поиске и удержании квалифицированных кадров. Хотя сейчас мы не планируем расширять штат, мы готовы предлагать перспективным специалистам трудоустройство в наших партнерских организациях с обучением и ежегодным повышением квалификации на уровне стандартов компании Xerox.
- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития этого рынка на Дальнем Востоке в ближайшие несколько лет?
- Несмотря на непростую ситуацию на рынках, государство продолжает поддерживать дальневосточные компании и укреплять торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В регионе открываются представительства крупных корпораций, строятся новые предприятия и объекты инфраструктуры. Все это способствует устойчивому экономическому развитию Дальнего Востока и созданию благоприятного делового климата, в котором мы видим хороший потенциал и для бизнеса.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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