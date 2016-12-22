Петр ФРАДКОВ, генеральный директор Российского экспортного центра: Ракеты - знают, а шампуни - нет

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 22:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Партнеры
21 Ноября 2016, 09:00 | Партнеры |

Петр ФРАДКОВ, генеральный директор Российского экспортного центра: Ракеты - знают, а шампуни - нет

Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил радикальное решение для наращивания экспорта в Китай отечественных товаров. Для этого, по мнению РЭЦ, надо построить сеть логистических центров по всей России (на первом этапе - в ее европейской части), всерьез вложиться в продвижение российских брендов в Китае, а также активизировать использование транспортного коридора между РФ и Китаем. О тонкостях проекта на полях второго Восточного экономического форума ИА Eastrussia.ru рассказал генеральный директор РЭЦ Петр ФРАДКОВ.

- Петр Михайлович, в чем основная суть проекта РЭЦ?

- Поставка на экспорт в Китай российских товаров народного потребления, прежде всего - продуктов питания. Но не только. Речь идет, например, и о детских товарах - и не только детском питании, но и одежде, средствах гигиены и т. п. В Китае на это существует большой спрос. Однако для существенного роста поставок требуется формирование контейнерных поездов где-то на территории Российской Федерации. Их нужно собирать, потому что небольшими партиями что-то поставлять в Китай бессмысленно. И второе - нужно, чтобы эти поезда проходили границы очень быстро. Поставки по морю - это долго. Сейчас мы работаем по разным направлениям, в том числе с РЖД и с китайскими коллегами, для формирования благоприятного тарифа - потому что такие поставки должны обходиться дешево.

- А где будут созданы эти логистические центры?

- Вы правы, очень важно, где такие товары будут собираться. Скорее всего, на первом этапе мы говорим о Центральном федеральном округе либо Поволжье. Потому что в основном в этих макрорегионах производятся основные объемы таких товаров. Мы говорим про Калужскую область, Воронеж, Татарстан и т. д. В любом случае, думаю, что мы начнем с трех-четырех точек, а там уже будем двигаться дальше.

- В Сибирь и на Дальний Восток?

- Конечно, но это будет следующим этапом. Сейчас мы исходим из того, где сконцентрировано производство тех товаров, на которые есть спрос в Китае. Как ни крути, но большинство видов товарной номенклатуры в первую очередь производятся в центральной части России.

- А вы реально уверены, что в Китае есть серьезный спрос на российские товары? Там ведь и собственные производства есть...

- Спрос точно есть. Дело в том, что в Китае сейчас происходят две глобальные вещи. Во-первых, там повышается уровень жизни населения, что неминуемо ведет к росту платежеспособного спроса. Во-вторых, как следствие, идет повышение потребительского спроса, прежде всего, к качеству продукции. Китайцы начинают больше внимания обращать на экологические параметры продуктов, на то, использованы ли были при их производстве ГМО-компоненты. В самом Китае не все товары соответствуют этому критерию, а в России соответствуют, поскольку у нас ГМО запрещены. Так что спрос есть. Но есть проблема, связанная с продвижением наших брендов в Китае. Говоря совсем просто - наши бренды там вообще не знают. Причем когда мы наши бренды показываем и рекламируем, китайцы сильно удивляются, насколько у нас качественная и конкурентоспособная продукция. Например, кондитерские изделия - в России богатая история производства шоколада. Продукты гигиены для детей - условно, шампуни для детей, причем экологически чистые. За счет отмены запрета на второго ребенка в Китае спрос на детские товары также растет. Но его надо и формировать, в том числе с использованием ресурса электронных площадок.

- Отсюда и тема с Alibaba?

- Совершенно верно. Однако не только этой площадки, но и других. В Китае все больше и больше товаров приобретается через Интернет. И наша цель - повысить узнаваемость бренда через такие площадки. Однако мы планируем работать на узнаваемость брендов в целом, за счет рекламных мероприятий, гастрономических недель и т. д. Второе направление - создание каналов сбыта через электронные площадки. Для китайского менталитета важно, чтобы человек, обращаясь к «Алибабе», попадал на российскую страничку, где все было бы расписано и понятно. И третье, повторюсь - нам надо обеспечить логистическую составляющую: выгодный тариф, срок прохождения, упрощенная таможенная процедура, концентрация и сборка отправлений.

- Если про логистику говорить, у вас есть понимание, какой должен быть тариф? И сколько дней должно тратиться на прохождение контейнеров?

- Не больше восьми дней. И это вполне реально, хотя сейчас минимум в два раза дольше. Про тариф в деньгах не скажу, но он явно должен быть конкурентоспособен относительно морской перевозки. Ведь морем - это в любом случае долго. И хотя сейчас тарифы на такие перевозки ниже железнодорожных, они занимают больше времени. Вообще, логика должна быть такая: и быстро, и дешево. По-другому это не заработает. Сейчас уже есть понимание, что нужно вводить специальный тариф. Для РЖД это тоже выгодно, потому что они обеспечат обратную загрузку контейнеров.

- Если говорить про бренд, то каким он будет? Made in Russia?

- А это вообще не важно. Дело не в значке и не в словосочетании. Прежде всего, у китайцев должно сложиться стойкое ощущение того, что в России делают качественные продукты. А на выходе мы можем продвигать перечень брендов, условно - от «Аленки» до «Ушастого няня». Для отдельных мероприятий, например брендированного павильона, можно использовать и какой-то единый бренд. Но в целом, как мне кажется, это упрощенный подход. Мы считаем, что нам надо вывести на китайский рынок хотя бы с десяток брендов, чтобы они там заработали так же, как Coca Cola работает во всем мире. И самое важное, что, кроме восприятия (все российское - качественное и вкусное), должно быть и просто это все получить. Заказал - и через неделю получил. Так все должно быть в идеале.

- А кто обеспечит этот идеал?

- Мы отберем партнеров, которые станут операторами контейнерных перевозок. Потому что поставки - это не дело РЭЦ. Наша задача - не мешать в данном случае бизнесу. Хотя, конечно, мы будем следить за тем, чтобы оператор предоставлял конкурентоспособную услугу, если мы будет с ним работать и его аккредитуем.

- И таким оператором может стать и китайский Sinotrans?

- Почему нет? Но, думаю, будет оператор и на китайской, и на российской стороне. Главное - чтобы мы понимали, что эта схема работает и мы ее контролируем, если надо - помогаем и административным ресурсом, и финансами, и переговорными услугами, и т. д. И обеспечиваем общее брендирование. Но направленное на формирование восприятия, что в России производят хорошие продукты и товары народного потребления. А то сейчас в мире знают, что мы ракеты умеем делать. А что еще и шампуни выпускаем отличные - не знают.

Фото ТАСС.

Александр ПОПОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

Теги: Российский экспортный центр 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика