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22 Августа 2017, 16:43 | Партнеры

"Аггреко" обеспечит мобильную генерацию для раскрытия экономического потенциала Дальнего Востока

Дальний Восток все больше становится интересным для крупных международных компаний из различных производственных сфер и имеющих огромный опыт работы в разных странах мира. В их числе шотландская компания Aggreko, которая с 1962 года является экспертом в области решения вопросов мобильного энергоснабжения и контроля температуры для предприятий, работающих в различных климатических условиях на изолированных и отдаленных территориях

Организация энергоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий нефтегазовой, горнорудной отрасли, а также строительства инфраструктурных объектов и аграрных комплексов - это то, на чем специализируется компания «Аггреко». О планах компании, опыте работы на российском рынке и новых технологиях «Дальневосточному капиталу» рассказывал генеральный директор ООО «Аггреко Евразия» Алекс де Валухофф.

- Алекс, Aggreko - глобальная компания, работающая по всему миру. Чем интересен для нее рынок Дальнего Востока России? Вы видите перспективы его развития, в чем они?

- На долю Дальнего Востока приходится 36% территории страны, и на сегодняшний день здесь проживает всего лишь 4% населения. Регион богат природными ресурсами, здесь растет число промышленных предприятий, а благодаря федеральным программам ожидается увеличение численности населения региона.

Абсолютный приоритет был присвоен развитию Дальнего Востока еще в 2013 году. Были созданы отдельное министерство, специальные институты развития, фонды. Таким образом были сформированы необходимые предпосылки для ускоренного развития региона, но очевидно, что необходимо еще и внедрение новых технологий, бизнес-моделей. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2016 году одной из ключевых задач развития Дальнего Востока назвал необходимость создания надежной энергетической инфраструктуры. Поэтому в 2017 году во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) наша компания подписала меморандум о намерениях с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта о создании мобильной инфраструктуры электрогенерации. Компания «Аггреко» обладает глобальными компетенциями в области создания гибких масштабируемых объектов распределенной генерации, microgrids, и благодаря своей бизнес-модели может обеспечить максимально быстро комплексное преобразование энергетики региона.

Среди глобальных трендов в энергетике на повестке дня в первую очередь децентрализация генерации, широкое внедрение цифровых технологий, переход к экологически чистым решениям по производству электроэнергии, включая ВИЭ. Дальний Восток обладает уникальной энергосистемой: значительная часть установленной мощности приходится на распределенную генерацию, относительно незначительны объемы использования газа и высока доля дизеля в топливном балансе выработки электроэнергии, «лоскутные» распределительные сети, значительная степень износа основного оборудования. С учетом этого, регион может послужить прекрасной площадкой для внедрения самых современных технологий в области энергоснабжения.

На сегодняшний день как на уровне правительства, так и на уровне потребителей региона и потенциальных инвесторов существует запрос на создание на Дальнем Востоке энергетической системы нового уровня, которая за счет своей гибкости, масштабируемости, надежности сможет адекватно реагировать на значительный рост потребления электроэнергии в регионе без снижения показателей надежности и качества энергоснабжения.

- В чем специфика оборудования и решений, которые предлагает компания? Кому они могут быть адресованы?

- Наши генераторные установки одни из самых эффективных на рынке. Мы производим оборудование на собственном заводе в Шотландии, оно адаптировано для работы в суровых климатических условиях, легко транспортируется, компактно размещается на площадке, надежно с точки зрения охраны окружающей среды и промышленной безопасности и снабжено самым современным программным обеспечением по управлению и мониторингу, в том числе дистанционному. Мы не продаем свои генераторы, а предоставляем их нашим заказчикам вместе со всей необходимой инфраструктурой (кабель, трансформаторы, распределительные устройства и т. п.), и мы можем как полностью взять на себя решение вопросов энергоснабжения, так и просто сдать оборудование в аренду.

В части генерации мы работаем с широким спектром заказчиков: промышленными предприятиями, энергетическими компаниями, муниципалитетами. В условиях Якутии и Камчатки значительную экономию может принести использование гибридных решений (солнцедизель и ветродизель). Генераторные установки «Аггреко» в комбинации с собственными инновационными системами хранения электрической энергии позволяют значительно повысить эффективность гибридных решений.

- В чем инновационность (уникальность) решений вашей компании? Какие экономические эффекты они обеспечивают?

- Зачастую КПД существующей дизельной генерации на Дальнем Востоке не превышает 30-33%. Стандартная компактная дизельная генераторная установка «Аггреко» обеспечивает снижение стоимости киловатт-часа до 12% при увеличении выработки электроэнергии на 14% относительно аналогов. Газовые установки «Аггреко» могут работать на различных типах газа: ПНГ, природный газ, компримированный газ, СПГ и т. д., - при этом их эффективность на 50% выше, чем у турбин такой же мощности. Использование генераторных установок «Аггреко» на мазуте обеспечивает экономию на топливе до 30%. Кроме того, установки «Аггреко» позволяют работать в режиме комбинированной выработки электроэнергии и тепла, что увеличивает КПД дизельных машин на 20%, а газовых - почти в два раза. Я уже упоминал гибридные установки на базе солнечной и ветровой энергии, которые позволяют снизить расход топлива, в зависимости от конфигурации, на 30-50% в климатических условиях близких к Дальнему Востоку.

Помимо технологических инноваций, конкурентным преимуществом «Аггреко» является инновационная бизнес-модель, при которой компания выступает инвестором в оборудование, таким образом избавляя потребителя от необходимости нести капитальные затраты и сопутствующие риски при создании энергетической инфраструктуры. Наши решения гибкие, эффективные и легко масштабируемые, что отвечает потребностям изолированных территорий, как для промышленных потребителей, так и при организации энергоснабжения населенных пунктов в различных режимах потребления, включая режимы пиковых нагрузок.

- Какие отрасли наиболее интересны для компании?

- Наиболее перспективными отраслями на Дальнем Востоке, которые могут нуждаться в нашем опыте и технологиях, являются предприятия электросетевого хозяйства, обеспечивающие энергоснабжение удаленных населенных пунктов, ТОРов, технопарков, горнодобывающая промышленность, рыбная отрасль, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

- Есть ли у вас уже опыт работы в Сибири, на Дальнем Востоке России? С какими российскими компаниями выстроены партнерские отношения?

- Уже сейчас значительная часть нефтегазовых месторождений в Сибири обеспечивается электроэнергией, выработанной с использованием установок «Аггреко». Я люблю приводить в пример нефтяное месторождение за Северным полярным кругом, эксплуатация которого должна была начаться только в 2019 году ввиду отсутствия электроснабжения. В итоге благодаря Aggreko оно было запущено летом 2016 года, при этом инвестиции были меньше запланированного. Кроме того, топливо, на котором работают установки, - попутный нефтяной газ, который утилизируется, а не просто сжигается, что соответствует требованиям с точки зрения защиты окружающей среды. На Дальнем Востоке мы сейчас представлены в горнорудной отрасли. Ведутся переговоры с рядом заказчиков в других отраслях. 

Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «Аггреко» является мировым лидером в области гибкой мобильной распределенной генерации и контроля температуры. Головной офис находится в Великобритании. Оборудование «Аггреко» проектируется и собирается на собственном производстве в Шотландии. Компания имеет 200 представительств по всему миру с суммарным парком мобильного оборудования в 11 ГВт.

Юлия КИКАХИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: Аггреко Евразия  aggreko 


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