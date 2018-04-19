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17 Мая 2018, 09:45 | Партнеры

Инвесторы в марикультуру найдут место онлайн

Правительство РФ утвердило новые Правила определения границ рыбоводных участков в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Документом, взамен разрешительного порядка создания марикультурных участков, вводится заявительный. Правилами устанавливается обязанность госорганов проанализировать всевозможные запреты и публично довести до инвесторов перечень зон, где можно свободно начинать рыбоводный бизнес.

Таким образом, завершено формирование правовой базы, направленной на реструктуризацию рыбоводной отрасли в ДФО, устранение избыточных административных барьеров в сфере рыбоводства, внедрение передовых цифровых технологий распределения рыбоводных участков, сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), принявшего активное участие в законодательной работе.

ФРДВ в партнерстве с АО «Роскартография» провели анализ установленных ограничений и сформировали специализированный интернет-ресурс, который, с учетом принятого постановления, передает инициативу создания рыбоводного участка от госоргана непосредственно инвестору и обеспечивает его инструментарием в виде интерактивной карты доступных акваторий.

Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам анализа 110 млн га акватории в пределах 12-мильной зоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна установлено, что 65 млн гектаров не обременены ограничениями для ведения рыбоводного бизнеса.

В принятом правительством постановлении установлен исчерпывающий перечень запретов и ограничений для ведения рыбоводства в данном бассейне. В частности, из акватории, которая может быть введена в хозяйственный оборот, исключены только участки, в отношении которых заключены договоры пользования, рыбопромысловые участки, запретные для плавания и временно опасные районы, особо охраняемые природные территории, морские порты и подходы к ним, а также участки, расположенные около устьев рек, в которых осуществляется нерест анадромных видов рыб, пояснили в ФРДВ.

Инвестор, исходя из экономической целесообразности и своих финансовых и технологических возможностей, сможет инициировать формирование рыбоводного участка, направив в Росрыболовство соответствующее заявление в электронном виде. Интернет-ресурсом предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.

Правилами устанавливаются четкие сроки всего процесса - от времени на обработку заявки и до подписания итогового протокола электронного аукциона. Так, решение о проведении аукциона должно быть принято Росрыболовством в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Интерактивный сервис автоматизирует и ускорит процесс формирования рыбоводных участков. Никаких дополнительных согласований не потребуется. Процесс оформления участков не превысит 80 дней (до изменения правил сроки превышали 180 дней).

Особое внимание уделено обеспечению безопасности мореплавания. Работы по разведению гидробионтов можно будет начать после установления Минтрансом соответствующих правил и запретов на плавание судов в районе созданного рыбоводного участка.

Как напоминают в ФРДВ, в феврале 2018 года Правительство разрешило проводить электронные аукционы на право заключения договоров на пользование рыбоводными участками. Согласно новым Правилам организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 185, в России стало возможным получить рыбоводный участок через электронный аукцион. Проведение аукционов в электронной форме позволяет исключить ряд негативных факторов (сговоры участников, уклонение от заключения договора), характерных для очных торгов и конкурсов.

«Фонд в партнерстве со специализированными организациями сформировал уникальную базу данных о доступных акваториях, оцифровал ее и нанес на электронную карту. В своей работе Фонд опирался на данные государственных навигационных карт и проводил ее с учетом необходимости соблюдения интересов национальной безопасности. Главой государства и Правительством своевременно поставлена задача повышения эффективности рыбоводной отрасли с применением цифровых технологий. Принятие пакета новых нормативных актов, в сочетании с запуском прозрачной сервисной инфраструктуры, позволит дебюрократизировать механизмы формирования и распределения рыбоводных участков, внедрить современные цифровые технологии и, тем самым, привлечь новые масштабные инвестиции в отрасль по производству аквакультуры на Дальнем Востоке», - отметил заместитель генерального директора ФРДВ Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ.

Сформированная в ходе реализации проекта информационная база будет передана уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, а инвесторы получат доступ к онлайн-сервису на безвозмездной основе.

Фото автора.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

 

Теги: марикультура 


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