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ВЭБ будет финансировать проекты совместно с Государственным банком развития Китая
Cо стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Сергей ГОРЬКОВ, со стороны ГБРК - Президент ЧЖЭН Чжицзэ (Zheng Zhijie).
Соглашение предусматривает возможность привлечения Внешэкономбанком у ГБРК кредитных средств в объеме до 6 млрд китайских юаней на срок до 15 лет. Предполагается, что финансовые ресурсы будут предоставлены на реализацию проектов на территории России, в том числе направленных на устойчивое развитие. Стороны определили приоритетные сферы инвестирования: энергетика и энергоэффективность; транспортная, промышленная и энергетическая инфраструктура; трансграничные проекты, в том числе проекты на Дальнем Востоке.
- Данное соглашение является уникальным для российского рынка, поскольку наряду с кредитованием оно впервые предусматривает и совместное финансирование проектов Внешэкономбанком и нашим партнером - Государственным банком развития Китая. Мы считаем это очередной важной ступенью в развитии наших отношений, которая позволит нам совместно вырабатывать комплексные и более гибкие решения для структурирования и реализации проектов в России в приоритетных областях, - прокомментировал событие Сергей Горьков.
Государственный банк развития Китая более 11 лет является главным стратегическим партнером Внешэкономбанка на азиатском рынке. За прошедшее время между ВЭБом и ГБРК были подписаны кредитные соглашения на общую сумму более $10 млрд. Из российских финансовых институтов ВЭБ продолжает оставаться одним из крупнейших заемщиков Банка развития Китая. На привлеченные у ГБРК средства ВЭБ профинансировал ряд проектов в сфере лесного комплекса, энергетики. Российский и китайский институты развития тесно взаимодействуют в рамках объединений ШОС и БРИКС.
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