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20 Октября 2016, 10:20 | Партнеры |

Интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока повышается

На вопросы "Дальневосточного капитала" отвечает президент Корейской ассоциации международной торговли Ким Ин Хо

В работе II Восточного экономического форума принял участие президент Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ким Ин Хо. Несмотря на огромную загруженность, он согласился ответить на вопросы корреспондента «Дальневосточного капитала» о перспективах российско-корейских экономических отношений.

- Господин Ким Ин Хо, расскажите об основных направлениях деятельности Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

- Корейская ассоциация международной торговли, являясь неправительственной организацией, содействует развитию торговли в интересах предприятий, занимающихся внешней торговлей. Наша цель - способствовать глобализации корейской экономики и устранению социальных и институциональных барьеров в ведении бизнеса, не соответствующих принципам рыночной экономики. Основные направления деятельности KITA заключаются в следующем.

Во-первых, это оказание содействия глобализации предприятий с высоким потенциалом (high potential enterprises) и предприятий малого и среднего бизнеса. Для того чтобы достичь нового уровня развития, предприятия малого и среднего бизнеса и предприятия с высоким потенциалом должны выйти на мировые рынки, не ограничиваясь небольшим внутренним рынком. В этом контексте KITA реализует «Программу стимулирования превращения предприятия, работающего на внутренний спрос, в компанию-экспортера», организует и направляет за рубеж экономические делегации, проводит B2B-встречи и оказывает различные услуги в целях преобразования предприятия в компанию-экспортера. А самым перспективным компаниям, работающим на внутренний рынок, KITA оказывает поддержку в получении зарубежных сертификатов продукции и патентов на дизайн и бренды.

Во-вторых, быстрое реагирование на изменение торговой и промышленной структуры. KITA оперативно изучает изменение механизма мировой торговли на основе разностороннего анализа рынков сырья, потребительских товаров, материалов и запчастей, разрабатывает перспективные тренды промышленности и сферы услуг, предоставляет информацию посредством проведения семинаров и опубликования отчетов, чтобы корейский бизнес мог быстро адаптироваться к меняющимся условиям торговли.

KITA осуществляет непрерывный мониторинг изменений в международной торговой среде и оказывает активную поддержку правительству для заключения новых соглашений о свободной торговле, вносит вклад в максимальное использование эффекта от действующих соглашений о ЗСТ в рамках Центра комплексного содействия соглашению о свободной торговле.

В-третьих, это создание благоприятной бизнес-среды для развития рынка и максимального проявления предприимчивости бизнесменов. Поскольку главным субъектом решения вопросов роста экономики, занятости, распределения богатства и благосостояния населения является бизнес, а развитие экономики страны непосредственно зависит от решения проблем развития бизнеса, то самой главной задачей является создание такой бизнес-среды, в которой предприниматель, как субъект устойчивого роста страны, мог бы максимально проявлять свою предприимчивость. KITA поощряет дух предпринимательства в обществе путем проведения различных мероприятий, в том числе семинаров, на основе изучения зарубежного передового опыта в области развития предпринимательства и стимулирования открытия нового бизнеса.

В-четвертых, укрепление торговой инфраструктуры. KITA увеличивает резервы кадров, специализированных на торговле, путем обучения на мастера торговли, специалиста по отдельным отраслям промышленности, способствует устройству на работу, организовывая стажировки по запросу отдельных предприятий и осуществляя программы учебно-промышленного сотрудничества. KITA стремится к тому, чтобы малый и средний бизнес мог получить реальные результаты в экспорте, развивая инфраструктуру электронной торговли (e-biz) на основе таких веб-сайтов, как торговый портал (kita.net), сайт торговых статистик (K-stat), сайты электронной коммерции B2B, B2C (Tradekorea, Kmall24).

И, наконец, укрепление взаимопонимания с компаниями - членами KITA. KITA обеспечивает каналы для взаимопонимания в рамках сети кооперации по главным отраслям между крупными предприятиями, с одной стороны, малыми и средними предприятиями, с другой - стремится к выявлению и решению различных проблем в ведении бизнеса на уровне комитетов и советов директоров.

KITA создала онлайн-систему консультирования по проблемам в торговле Trade SOS, поддерживает круглосуточно работающую Торговую информационно-справочную службу (Trade Call Center). За год в эту службу поступает более 100 тыс. обращений как предприятий с высоким потенциалом, так и предприятий малого и среднего бизнеса. Отвечая на обращения, мы оказываем консалтинговые услуги.

- Несмотря на то что KITA является неправительственной организацией, она активно принимает участие в мероприятиях межправительственного экономического взаимодействия. Чем это можно объяснить?

- Принимая активное участие в правительственных мероприятиях по экономическому сотрудничеству, KITA, будучи группой, представляющей интересы 70 тыс. входящих в нее торговых компаний, стремится к тому, чтобы на уровне правительства разрабатывалась политика экономического сотрудничества, учитывающая интересы торговых предприятий.

Мероприятия межправительственного экономического сотрудничества служат важнейшим инструментом для создания и развития институтов двусторонней торговли и инвестиций. Участвуя в соответствующих межправительственных мероприятиях, начиная с этапа сбора мнений, предоставляя необходимую информацию торговым компаниям, KITA прилагает максимальные усилия для того, чтобы интересы торговых компаний нашли свое отражение в окончательных решениях, направленных на развитие экономического сотрудничества.

При этом KITA стремится к максимизации эффектов от проектов содействия торговле, активно взаимодействуя с бизнесом и правительством.

Участие в мероприятиях межгосударственного экономического сотрудничества повышает уровень понимания частных и государственных институтов страны-партнера, способствуя таким образом реализации проектов, содействующих торговле и реально необходимых компаниям.

- Какие организации являются главными партнерами KITA в России?

- В отношении неправительственных организаций, как уже было отмечено выше, после подписания меморандума о сотрудничестве мы совместно с Торгово-промышленной палатой РФ предпринимаем различные меры, развивающие наше взаимодействие. В частности, осуществляем обмен сотрудниками, делегациями, регулярно проводим бизнес-диалоги.

Что касается правительственных органов, то мы не только сотрудничаем с Министерством экономического развития, Министерством по развитию Дальнего Востока РФ, но и прилагаем совместные усилия для общего развития с местными администрациями таких регионов, как Хабаровский и Приморский края, Республика Татарстан.

Во время визитов в Корею руководителей министерств и ведомств федерального правительства и высокопоставленных лиц местных администраций мы проводим самые разные мероприятия, например B2B-встречи и семинары.

При проведении в Корее форумов, семинаров и B2B-встреч для организации эффективного общения предпринимателей обеих стран мы объединяем усилия с Посольством РФ в Корее и Торговым представительством РФ в Корее.

Таким образом, заинтересованные лица в правительстве и в бизнесе обеих стран расценивают KITA как самую влиятельную неправительственную организацию, активно содействующую двустороннему экономическому сотрудничеству.

- Каков уровень интереса корейского бизнеса к рынку российского Дальнего Востока?

- В России вступили в силу Федеральные законы «О территориях опережающего развития» и «О свободном порте Владивосток», принятые с целью реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В связи с этим растет интерес корейских предприятий к выходу на Дальний Восток и к инвестициям в этот регион.

В связи со спадом мировой экономики российская и корейская экономики тоже испытывают постоянные сложности.

В результате сокращаются и инвестиции корейского бизнеса в экономику России. Одновременно по мере реализации потенциала Дальнего Востока и предоставления различных инвестиционных льгот повышается интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока и к выходу на рынки этого региона.

Об этом свидетельствует состав корейской делегации на ВЭФ, в которую вошли более 140 представителей 70 корейских предприятий, работающих в таких областях, как строительство, инфраструктура, автомобилестроение, электроника, сельское хозяйство, здравоохранение и законодательство.

- Какие усилия должна прилагать каждая из двух стран для активизации экономического сотрудничества?

- Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку на долгосрочную перспективу и изменить его в лучшую сторону.

С точки зрения геоэкономической значимости, богатых энергетических ресурсов и возможности транспортно-логистического сотрудничества российский Дальний Восток имеет большой потенциал для сотрудничества с нашим бизнесом. Однако выходу на российский рынок и расширению инвестиций корейских предприятий в экономику Дальнего Востока препятствует предвзятое мнение о высоких бизнес-рисках.

Нам надо разработать стратегию выхода на рынок Дальнего Востока на основе тщательного анализа и объективной оценки долгосрочных перспектив мер развития Дальнего Востока, в том числе ТОРов и свободного порта Владивостока.

Россия же должна разработать более эффективные преференции для привлечения иностранных инвестиций и конкретизировать популяризацию Дальнего Востока для корейского бизнеса. 

Андрей ПОСЬЕТЦЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год. 

Теги: Республика Корея  kita 


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