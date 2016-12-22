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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ИТ-кухня в условиях кризиса
Информационные технологии за последние несколько лет перестали быть технической дисциплиной, став одним из стратегических направлений бизнеса. Задумывая круглый стол о перспективах ИТ-индустрии, Торгово-промышленная палата совместно с компанией ЕМС даже не предполагали такой активности со стороны бизнеса Приморского края. В результате получился интересный и предметный разговор о том, что будет происходить с ИТ-отраслью в 2016 году и как кризис в России влияет на индустрию. Соглашаясь в целом с основными тенденциями рынка, эксперты по-разному видят тренды развития отрасли и влияние кризиса на происходящие изменения.
Сегодня уже всерьез можно говорить о том, что в ИТ-отрасли наметилась глобальная смена парадигмы. Подразделения компаний, отвечающие за информатизацию, перестают играть роль сугубо обслуживающих структур - при помощи современной ИТ-инфраструктуры можно создавать новые виды бизнеса и значительно опережать конкурентов.
Первые перемены наиболее наглядно демонстрируют большие корпорации (Google, Amazon, Facebook, Tesla и т. д.), которые кардинально поменяли принципы работы своих ИТ-подразделений в области управления, поддержания и развития текущего уровня ИТ-сервисов. Суть этих изменений заключалась в необходимости работы с миллионами приложений (мобильных и корпоративных) и регулярном обращении к ним миллиардов пользователей. Это накладывало серьезную нагрузку на инфраструктуру и персонал и в случае малейших сбоев могло остановить бизнес.
Данные тенденции были вызваны целым рядом объективных факторов. Во-первых, предоставление ИТ-инфраструктуры потребителям не должно быть «привязано» к фактическому месту нахождения ЦОДа. Если руководитель либо сторонний пользователь хочет получить удаленный ИТ-сервис компании, он не должен думать о том, где находится ЦОД организации. Во-вторых, все большее количество пользователей используют для работы мобильные устройства и хотят получать полноценный доступ к данным через них. В-третьих, количество запросов от потребителей на обработку данных (аналитика, поиск, корректировка и т. д.) не может быть искусственно ограничено. То есть нельзя сказать пользователям «не ищите больше новых друзей в соцсети» либо «не скачивайте новое приложение, так как наши программисты или администраторы не справятся с этим».
Все это повлияло на создание концепции 3-й платформы в ИТ и разработку этапов перехода на нее компаний из разных отраслей.
Вторым фактором изменения ИТ-отрасли стал «экономический кризис». Сокращение ИТ-бюджетов на развитие и поддержание физической инфраструктуры и приложений, необходимость увольнения персонала для уменьшения ФОТа, сложности с уровнем компетенции текущего ИТ-персонала и необходимость его регулярного обучения - все это и многое другое заставило руководство пересмотреть роль ИТ-подразделений в компаниях.
Сейчас менеджмент и крупных корпораций, и маленьких стартапов ставит перед своими ИТ-отделами новые задачи. Это не только «смена картриджей и поддержание работающей 1С», но и поиск дополнительных эффективных ИТ-инструментов, помогающих зарабатывать больше денег за счет увеличения каналов продаж (мобильные приложения), предоставления дополнительных сервисов (электронный колл-центр либо дистанционное обучение), работа с BigData (по улучшению своих продуктов и услуг на основании обратной связи от потребителей) и многое другое.
Навстречу клиентам
Сегодня существует большая информационная пропасть между носителями и разработчиками данных концепций (ИТ-производителями оборудования и приложений) с одной стороны и теми, кто в них нуждается, - заказчиками (не всегда четко понимающими, в чем и кто им может помочь) - с другой.
Для решения текущих актуальных задач бизнеса была создана рабочая группа из представителей Торгово-промышленной палаты, руководителей заказчиков (государственный, а также частный сегменты), представителей ИТ-производителей.
Досье «Дальневосточного капитала»:
EMC - одна из крупнейших в мире корпораций на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией. Основной бизнес: собственная разработка и производство систем хранения данных и программного обеспечения для управления информационными инфраструктурами. На сегодняшний день EMC занимает первые места в сегментах:
• резервного копирования (за счет своих комплексных решений Data Domain, Networker);
• унифицированных систем для смешанных (гибридных) задач (за счет передовых решений Unity);
• гиперконвергентных решений для VDI, распределенных филиальных структур (за счет решений VxRail, VxRack, ScaleIO Node);
• All Flash (за счет передовых решений XtremIO, VMax AllFlash);
• виртуализации (за счет аффилированной компании VMware).
В конце 2015 года компания ЕМС подписала соглашение о слиянии с одним из мировых лидеров рынка ИТ-отрасли - корпорацией Dell, на текущий момент сумма соглашения составила $67 млрд, что является самой крупной сделкой в истории ИТ-индустрии.
Об особенностях новой эпохи ИТ-трансформации бизнеса компаний шла речь на круглом столе, организованном Приморской торгово-промышленной палатой. Специально для встречи с приморским бизнесом на мероприятие был приглашен представитель из Европы, директор по стратегии продаж компании ЕМС Патрик ВЕГВАРТ, который рассказал об основных тенденциях мировой ИТ-индустрии.
«Мировая тенденция в области информационных технологий сегодня такова, что многие компании - лидеры в своих областях - приступают к трансформации своего бизнеса через изменение подхода ИТ, - отмечает Патрик Вегварт. - Компания ЕМС - мировой лидер, который помогает предприятиям и поставщикам услуг предоставлять информационные технологии как услугу. Инновационные продукты и услуги корпорации ускоряют переход к облачным технологиям, помогая ИТ-отделам более гибко, надежно и экономично хранить, администрировать, защищать и анализировать информацию - самый ценный ресурс предприятия. Вместе с нашими клиентами мы создаем не просто ИТ-инфраструктуру, а новый бизнес. И в ближайшие пять лет, по нашим прогнозам, основная задача ИТ-инфраструктуры будет состоять из инструментов предоставления необходимых сервисов заказчиков на базе мобильных приложений. Они и будут, в свою очередь, открывать новые направления бизнеса».
Для более наглядного понимания тенденций, Патрик Вегварт привел конкретные примеры.
«Давайте поговорим о мировых тенденциях в целом, рассматривая бизнес не частями, а целиком. Как пример, могу рассказать историю моего близкого друга, пилота одной из швейцарских авиалиний. Авиакомпаниям сегодня очень важно знать и анализировать большое количество данных по разным направлениям, учитывая не только то, как часто клиент пользуется авиауслугами, но и более конкретную информацию: какую литературу читает в пути, оставляет ли комментарии в социальных сетях и т. д., чтобы расширять бизнес авиакомпаний за счет дополнительного сервиса. Либо вот еще один пример: компания General Electric, производящая двигатели для самолетов, смогла трансформировать свою сервисную модель обслуживания за счет внедрения системы датчиков и программного обеспечения по онлайн-аналитике показателей своих двигателей. Данное нововведение позволило существенно сократить срок ремонта оборудования и стоимость поддержки (т. к. данные поступали своевременно и позволяли заранее осуществлять сервис), повысить срок эксплуатации оборудования и, соответственно, надежность (что, в свою очередь, стало дополнительным качественным показателем в сравнении с конкурентами).
По сути, произошла трансформация бизнеса, бизнес-процессов, что позволило создать новый бизнес, благодаря модернизации и изменению ИТ-инфраструктуры.
Другим наглядным примером могут стать банки и ретейл. Данные сектора экономики сегодня все активнее развивают собственные мобильные приложения, что позволяет значительно сократить расстояние до конкретного потребителя. Еще два года назад об этом не задумывались ни мы, ни наши клиенты, а сегодня к нам как к производителю все чаще поступают запросы на услуги, позволяющие компаниям как можно больше узнать о своих потребителях для того, чтобы предоставить каждому из них персональный сервис. На российском рынке эти тенденции тоже становятся все более заметными, поэтому мы и ведем диалог с бизнесом, чтобы понимать, куда нам направить свое внимание, свою экспертизу и в какую сторону делать следующие инвестиционные шаги.
Еще одним интересным примером стала компания Tesla Motors, занимающаяся производством электромобилей. Данная компания внедрила в свою машину управляющее ПО, которое позволяет не только в режиме онлайн собирать данные о неисправностях (тем самым повышая надежность машины), но и физически измененять характеристики авто (высота клиренса) без дополнительного заезда в сервисный центр», - рассказывает эксперт.
Досье «Дальневосточный капитал»: Патрик Вегварт, директор по стратегии продаж компании ЕМС (Восточная и Северная Европа, а также Россия и страны СНГ). Немецкое гражданство, проживает в Швейцарии (Цюрих). 23 года в ИТ-бизнесе. Руководил продажами в DEC (Digital Equipment Corporation), отвечал за глобальных заказчиков в Oracle, был директором по сервисам в PeopleSoft. Более 11,5 лет работает в ЕМС, за это время управлял развитием и реструктуризацией различных подразделений: департаменты прямых продаж, а также департаменты по работе с партнерами, департаменты по продаже сервисов. Имеет обширные знания в области развития ИТ-рынка и сервисов. Хобби: знакомство с новыми странами и культурами, велосипедные прогулки.
Инфраструктуру нужно менять
Новые тенденции требуют не только переосмысления бизнес-процессов, но и изменения либо адаптации существующей инфраструктуры. Причем, как отметил в своем выступлении региональный представитель компании ЕМС на Дальнем Востоке Антон ПОДОБА, финансовые вложения в ИТ можно значительно оптимизировать, переведя капитальные затраты в операционные за счет финансовых инструментов от компании ЕМС.
«Мы прекрасно понимаем, что сегодня структура ИТ в большинстве компаний такова, что две трети выделенного на информационное обеспечение бюджета (а иногда и больше) тратится на поддержание основных функций, и только одна треть вкладывается в инновации, - рассказывает Антон Подоба. - А между тем именно инновации в ИТ могли бы вывести бизнес на новый виток развития: передовые решения позволяют не только значительно обогнать конкурентов, но и в разы увеличить выручку компаний. Для каждого из своих клиентов ЕМС использует свой подход. Можно менять инфраструктуру глобально, например строить свой ЦОД, используя гиперконвергентные решения (сервер+СХД+виртуализация+сеть - в одной «коробке»). В случае если инфраструктура уже построена, в нее вложено много инвестиций и кардинально менять ее довольно сложно, мы предлагаем поэтапную модернизацию сервисов, которые позволят в дальнейшем оптимизировать затраты на поддержание данной инфраструктуры и расширить функционал для бизнеса».
Какие же основные этапы должны пройти ИТ в компании, чтобы быть в состоянии предоставлять новые сервисы для бизнеса?
Для предоставления сервисов необходимо использовать следующие технологии:
1. Модернизация инфраструктуры:
• виртуализация для быстрого развертывания систем;
• флэш для эффективной работы приложений;
• горизотнальное масштабирование систем в зависимости от задач;
• облачные возможности сторонних провайдеров как резервная площадка;
• программно определяемое управление выделением ресурсов, мониторинг инфраструктуры в целом;
• гиперконвергентные решения для повышения надежности и защищенности основных приложений, а также для сокращения затрат (человеческих и финансовых) на поддержание, модернизацию и управление основной инфраструктурой (сервер, СХД, сеть).
2. Автоматизация представления сервисов:
• сайт самообслуживания для осуществляения заявок на сервисы со стороны бизнеса либо других структур;
• каталог ИТ-услуг, наиболее востребованных со стороны бизнеса.
3. Трансформация операционной модели управления (люди, процессы):
• изменение ролей ИТ-подразделений с обеспечения на развитие бизнеса компании;
• регулярное ИТ-обучение сотрудников компании новым технологиям.
Присутствовавшие на встрече эксперты сошлись во мнении, что новая концепция интересна в первую очередь тем, что позволяет топ-менеджменту компании четко понимать возможности ИТ для увеличения доходности организации. Представители бизнеса и государственного сектора новые тенденции в сфере ИТ приняли позитивно и согласились с тем, что развитию информационной инфраструктуры нужно уделяться все больше внимания.
«Время диктует свои правила, и все банки стараются быть ближе к клиентам, - говорит Дмитрий ПРОХОРОВ, руководитель ИТ-подразделения Дальневосточного банка. - Большинство банков активно внедряют мобильные приложения, интерактивными становятся сайты - на них можно получить различные услуги, оформить заявки на кредиты и т. д. ЕМС предлагает значительное сокращение расходов на ИТ за счет отказа от «разношерстных» решений и объединения всех функций в одной коробке. Это интересное предложение. Но, прежде чем начать внедрять его, бизнес все-таки должен посчитать, насколько это будет эффективно с точки зрения вложения средств. Хотя уже сейчас видно, что в этом есть рациональное зерно. Если говорить про облачные технологии, то рано или поздно мы к этому все придем. Но для банков основной вопрос - в безопасности. Здесь нужно быть рациональными и смотреть на успешный опыт в целом по отрасли».
«Тема «ИТ-трансформации» для нас, как крупного интегратора, не является новой. Хотя в России этот тренд только набирает обороты, к традиционно инновационным секторам телекоммуникаций и банковских услуг, где в первую очередь востребованы подобные услуги, уже присоединяются и заказчики из более консервативного государственного сектора, - делится мнением директор «ОП РТ Лабс» - Дальний Восток Александр СНЕГИРЕВ. - Более того, в непростых экономических реалиях сегодняшнего дня предоставлять потребителям качественный сервис и экономить бюджет становится невозможно без перехода на новый уровень в ИТ. И здесь очень важным является накопленный международный опыт, которым могут поделиться крупнейшие мировые вендоры. В данный момент у нас есть несколько заказчиков, которые приняли для себя решение о необходимости ИТ-трансформации, и совместно с компанией EMC мы проводим для них «пилотные проекты». Мы уверены, что данные изменения позволят нашим заказчикам как получить дополнительный стимул для развития бизнеса, так и дадут возможность предоставлять еще более качественный сервис».
Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор компании «Акцент», отметил, что основная тенденция, согласно которой компании продолжают вкладывать в автоматизацию бизнеса, сокращая штат, сохраняется. «А это значит, что закупленные ранее ИТ-продукты и решения будут обновляться, - считает эксперт. - Ожидается повышенный спрос на ERP-системы и CRM-системы. Также будет становиться все более актуальным тренд на повышение информационной безопасности. Компания «Акцент», как системный интегратор, работающий в ДФО, имеет кейсы успешных внедрений как для бизнеса, так и для государственного сектора рынка. А для того, чтобы преимущества новых технологий можно было, что называется, «пощупать», мы готовы реализовать пилотный проект компании ЕМС, «приземлить» данные технологии в одну из приморских компаний и на конкретном примере продемонстрировать, как современные технологии способны дать бизнесу новый толчок к развитию».
Подводя итог встрече, все участники круглого стола выразили желание продолжить общение в подобном формате: круглые столы, организованные Приморской торгово-промышленной палатой, позволяют быть в тренде новых веяний и тенденций.
Елена ЛЕНСКАЯ.
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