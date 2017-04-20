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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Зеленое золото" Дальнего Востока в надежных руках "Дальлеспроекта"
Качественный регулятор
ФГБУ «Рослесинфорг» является правопреемником ФГУП «Рослесинфорг». В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2014 года №1021-р ФГУП «Рослесинфорг» реорганизовано в федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг».
Исторически ФГБУ «Рослесинфорг» является преемником российского и советского лесоустройства с момента его зарождения в XVIII веке как инструмента осуществления государственной политики в области лесного хозяйства.
Задачи, стоящие перед ФГБУ «Рослесинфорг», направлены на реализацию государственной политики в области лесных отношений. Учреждение находится в ведении Федерального агентства лесного хозяйства и специализируется на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства и оказании полного цикла услуг предприятиям лесного комплекса для организации максимально эффективного и сбалансированного использования лесных ресурсов России. Только обладая полной и объективной отраслевой картиной государство может эффективно распоряжаться своими лесными ресурсами. И ФГБУ «Рослесинфорг» в этом плане является качественным регулятором.
ФГБУ «Рослесинфорг» сегодня - это вертикально интегрированная структура с центральным аппаратом в Москве и 36 филиалами, осуществляющими деятельность на всей территории России. Одним из них является Дальневосточный филиал (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»). Он осуществляет свою деятельность на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за исключением Республики Саха (Якутия).
Начало лесоустройства
История лесоустройства на Дальнем Востоке неотделима от деятельности Дальневосточного филиала ФГБУ «Рослесинфорг» - «Дальлеспроекта».
Предприятие ведет свою историю с декабря 1947 года, с Хабаровской лесоустроительной экспедиции В/О «Леспроект», на базе которой через 3 месяца в Хабаровске был создан (приказом В/О «Леспроект» от 28.02.1948 г.) Дальневосточный аэрофотолесоустроительный трест. Именно эта производственная структура заложила основы информационной базы о состоянии лесного фонда всего Дальнего Востока. В 1961 году трест был преобразован в Дальневосточное лесоустроительное предприятие В/О «Леспроект». Спустя почти полвека, в 2007 году, в связи с реформой лесного хозяйства России и введением в действие нового Лесного кодекса РФ, предприятие вошло в состав ФГУП «Рослесинфорг», которое было реорганизовано путем присоединения к нему 13 федеральных государственных унитарных лесоустроительных предприятий по всей России.
Начало лесоустройству в Дальневосточном регионе было положено во времена присоединения Дальнего Востока к России по Айгунскому договору с Китаем, заключенному в 1858 году. В период между 1859 и 1867 годами лесоустроительная партия под руководством штабс-капитана корпуса лесничих А. Ф. Будищева привела в известность перспективные к освоению леса Приамурья и Приморья. В будищевский период лесоустройство имело целью приведение лесов в известность и составление планов правильного ведения лесного хозяйства, при котором обеспечивалось: извлечение из лесов постоянной наивысшей доходности при неистощительности пользования и удовлетворении нужд в лесе.
После него работы по обследованию и устройству лесов проводились здесь эпизодически местными лесничими и сводились в основном к отводу лесосек и обследованию частей отдельных дач.
Устраивались леса на миллионах гектаров
В советский период истории страны происходило планомерное наращивание объемов лесоустроительных и лесоинвентаризационных работ. Необходимость организации на Дальнем Востоке крупного лесоустроительного предприятия в середине прошлого века была вызвана бурным ростом лесной промышленности в Дальневосточном регионе. Понятно, что без сведений о лесосырьевых ресурсах невозможно планировать и размещать лесозаготовительные производства, прогнозировать объемы заготовки древесины, проектировать ее переработку и поставки за рубеж. Естественно, в первую очередь лесоустройство проводилось на тех территориях, где намечалось развитие лесной промышленности. На Дальнем Востоке к ним относились, прежде всего, Амурская область, южные районы Хабаровского края, Приморский край и Сахалин.
Пик объемов лесоустроительных работ для «Дальлеспроекта» пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Тогда ежегодно силами Дальневосточного лесоустроительного предприятия устраивались леса на площади 5-6 млн га с прорубкой просек и визиров общей протяженностью от 30 до 40 тыс. км.
В трудные перестроечные годы предприятию удалось не только удержаться на плаву, но и модернизировать производство. В 90-е годы произошел полный перевод обработки лесоустроительной информации от громоздких и малопроизводительных ЭВМ типа «Минск» на скоростные персональные компьютеры, которые позволили вывести лесоустройство на качественно новую ступень.
Одна запись в трудовой
Хороших результатов работ можно добиться при наличии высококвалифицированных специалистов. В «Дальлеспроекте» есть возможность реализовать свои знания как опытным, так и молодым специалистам. Здесь наблюдается уникальная особенность: 13 опытных сотрудников имеют всего одну запись в трудовой книжке, в том числе В. Белошанкин, В. Грицюк, И. Данченко, В. Егоров, В. Кондрашов, Е. Летута, А. Оноприенко, Ш. Павлова, С. Поддячий, С. Пономаренко, В. Савиных, А. Удинкан, Г. Чернова, В. Лосев.
Для привлечения молодых кадров «Дальлеспроект» имеет договоры о сотрудничестве с четырьмя профильными учебными заведениями: Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск), Приморской государственной сельскохозяйственной академией (Уссурийск, Приморский край), Вяземским лесхозтехникумом (г. Вяземский, Хабаровский край) и МГУЛом (Московская область).
В самом широком формате
Потенциал лесного комплекса очень велик, и лесной сектор неизбежно станет весьма интересным для инвесторов, хотя и в настоящее время заготовкой и переработкой древесины занимается много крупных, средних и мелких предприятий, расположенных на всей территории Дальневосточного федерального округа.
Этот аспект учитывается в деятельности учреждения. Более того, является его отраслевой основой. Не случайно миссия ФГБУ «Рослесинфорг», а соответственно, и его филиала «Дальлеспроект», заключается в достаточно емком предложении - формирование и системное совершенствование технологических и информационных основ управления лесами, что позволяет обеспечить устойчивый баланс между экономической эффективностью лесного комплекса и сохранением природных ресурсов страны.
Потому-то государство доверяет производить учет своего «зеленого золота» именно специализированным филиалам «Рослесинфорга», в том числе «Дальлеспроекту».
Материалы лесоустройства дают подробную информацию, без которой немыслимо принятие решений на всех уровнях: от лесника до руководителя федерального уровня. Ценят и используют эту информацию различные научные и проектные организации.
Сведения, которые десятилетиями скрупулезно добывают сотрудники Дальневосточного филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект», являются базовыми для ведения государственного лесного реестра, лесного кадастра, государственной инвентаризации лесов, разработки лесных планов и лесохозяйственных регламентов.
Подводя итоги своей многолетней работы, «Дальлеспроект» может констатировать следующее:
- Базовое лесоустройство выполнено на всей территории ДФО, при этом ежегодно по договорам с арендаторами и госконтрактам лесоустройство обновляется в среднем на площади 470-700 тыс. га.
- На государственный кадастровый учет поставлено 89 млн га.
- Определены количественные и качественные характеристики лесов на площади более 36 млн га, заложены 2172 постоянные пробные площади для оценки комплексного экологического состояния лесов.
- Дистанционный мониторинг в целях выявления незаконных рубок и незаконного использования земель лесного фонда выполнен на площади 180,5 млн га, выявлено более 5,5 тыс. лесосек с нарушениями законодательства.
- Оценка эффективности использования субвенций из госбюджета, а также мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов (наземными способами) проверена в 53 лесничествах.
«Дальлеспроект» имеет много надежных партнеров на всей территории Дальнего Востока и долгое время плодотворно сотрудничает с различными организациями, крупнейшими из которых являются: ОАО «Дальлеспром», ОАО «Тернейлес», ООО «Римбунан Хиджау», ООО «СП «Аркаим», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ООО «РН-НИПИморнефть», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», КГУ «Хабаровскавтодор» и другие лесозаготовительные, строительные, иные компании, арендующие земли лесного фонда.
Вера КАЛИНИНА.
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