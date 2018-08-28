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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 12:01 |
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Для бизнеса компания "Акцент" представляет решение "Корпоративные коммуникации"
Разговор о проблемах крупной компании с большим количеством филиалов можно продолжать бесконечно: это и геометрический рост расходов на командировки, и сложности в вопросах обучения (или повышения квалификации) сотрудников из отдаленных филиалов, и проблемы с коммуникацией в целом внутри одной компании. Где выход?
Выход из всех этих проблем - в социальных сетях, но не тех, про которые модно говорить (Facebook, Вконтакте и т.д.), а именно в подходе решения задач - объединении людей с разными компетенциями в одну группу.
В наше время почти не бывает собраний «в чистом виде» - когда можно собрать команду, просто постучав в соседние кабинеты. Масштабы бизнеса выросли на порядок, вы не увидите большинство людей, с которыми ведете ежедневную переписку, а планерки и конференции требуют собрать сотрудников из разных филиалов, городов и даже стран.
Для бизнеса компания «Акцент» представляет решение «Корпоративные коммуникации» на основе продуктов компании Microsoft - Lync и Exchange.
Представьте ситуацию: владелец бизнеса (или любое другое лицо, принимающее решение) отправился заграницу, но бизнес, несмотря на его отсутствие, продолжает работать и требовать стратегического управления. Находясь за пределами России, первое лицо компании назначает по сети собрание руководителям подразделений с помощью корпоративного календаря. В необходимый день и час создается конференция на любое количество участников. Владелец ведет беседу через свой ноутбук, а его подчиненные находятся в переговорных, в рабочих кабинетах.
Или, к примеру, другая ситуация: во владивостокский офис компании поступает звонок - клиент с Сахалина хочет задать вопросы представительству в этом регионе. Менеджер одним кликом присоединяет к разговору директора представительства (программа нашла его сама - дозвонившись на его мобильный телефон). В ходе беседы выясняется, что вопросы сводятся к бухгалтерским расчетам - за доли секунды менеджер, также участвующий в разговоре, ищет в адресной книге свободного бухгалтера и одним кликом подключает его беседе. Три минуты беседы - и ситуация, которая могла бы превратиться в конфликт, разрешена. Это и есть«Корпоративные коммуникации». Причем весь описанный функционал доступен не только руководству, но и любому сотруднику компании, а также (при необходимости) внешним партнерам.
Одна из особенностей «Корпоративных коммуникаций»- это эффект присутствия всех участников за «одним столом» за счет использования уникальной web-камеры Roundtable. Помимо кругового обзора в 360 градусов, она крупным планом показывает именно того человека, кто говорит в данный момент.
Надо признаться, что решение компании «Акцент», как и продукты Microsoft, не создает ничего принципиально нового - все, что было описано ранее, делают программы других производителей, в том числе и бесплатные. Но именно «Корпоративные коммуникации» объединяют в себя все внутренние подсистемы ИТ-инфраструктуры компании, предоставляя для конечного пользователя понятный и простой интерфейс, в котором для выполнения масштабных задач (например, организации конференции на 100 человек) требуется один клик.
Однако в этой простоте кроется один из подводных камней. В основе «Корпоративных коммуникаций» лежит программное обеспечение, которое многие ИТ-службы компаний пытаются установить и развернуть в своих офисах самостоятельно. При кажущейся простоте установки, Lync достаточно сложен при первоначальной настройке, и большинство внутренних ИТ-специалистов компаний, в отличие от сотрудников компании «Акцент», не проходили обучение в компании Microsoft, не имеют навыков по интеграции офисной АТС и MSLync, а также опыта полного развертывания системы и обхода подводных камней.
В своей работе «Акцент» довольно часто сталкивается с ситуацией, когда ПО уже установила собственная ИТ-служба клиента. При этом клиент пребывает в полной уверенности, что в его компании доступен весь функционал развернутого приложения. В итоге бизнес не получает всех преимуществ от объединения коммуникаций и даже не догадывается о них. При этом как раз на следующих этапах развертывания Microsoft Lync начинается то самое интересное для клиента, о чем было рассказано выше.
Все возможности программ Microsoft - Lync и Exchange, а также все новые возможности от их объединения вам расскажут и - самое главное - покажут специалисты нашей компании.
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